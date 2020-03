 »   »  Produktové novinky za březen: nižší úrokové sazby a pomoc komerčních bank

Equa bank nově nabízí možnost odkladu splátek až o pět měsíců. Nové opatření platí pro hypotéky i spotřebitelské úvěry. Banka tím chce vyjít vstříc klientům postiženým dopady koronaviru. Odklad splátek začala nabízet už v půlce března, a to o tři měsíce. Nyní dobu odkladu prodlužuje na zmíněných pět měsíců. Podrobnosti si můžete přečíst zde .

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnila výzvu k národnímu programu Úvěr COVID, který schválila vláda. Úvěr má pomoci malým a středním podnikatelům zajistit provozní financování v případě, že jejich provoz narušily vládní preventivní opatření zavedené kvůli koronaviru. O podporu může požádat od 1. dubna 2020 jakýkoliv malý a střední podnikatel (včetně živnostníků), který se v důsledku koronavirové infekce či souvisejících opatření dostal do problémů.

Spuštěním aplikace firma reaguje na povinnost dvoufaktorového ověření online plateb. Aplikace je dostupná zdarma ke stažení na App Store i Google Play. V offline režimu můžete dokončit platbu ověřením prostřednictvím QR kódu nebo záložního kódu, který se vám zobrazí v platební bráně. Pro klienty, kteří nebudou využívat aplikaci ES-KLÍČ, je připraveno řešení potvrzením transakce současným zadáním jednorázového SMS kódu a statického bezpečnostního prvku ePIN.

Twisto spouští placení přes Google Pay

Twisto 9. března 2020 zpřístupnilo placení pomocí služby Google Pay. Zákazníci s operačním systémem Android si ji aktivují pomocí tzv. virtuální karty přímo v aplikaci a po úspěšné registraci jej mohou začít ihned využívat. Službu podporují zařízení s operačním systémem Android verze 5.0 a vyšší. Abyste mohli nakupovat v obchodech, musí váš telefon podporovat technologii NFC.

Conseq nově nabízí investování do fondů AXA

Společnost Conseq Investment Management nově umožňuje investování do všech fondů investiční společností skupiny AXA Česká republika a Slovensko, a to buď formou jednorázových, nebo pravidelných investic. Z akciových fondů jde například o fond AXA Selection Global Equity nebo třeba fond AXA Small Cap Portfolio zaměřený na menší až střední firmy, využívající růstovou fázi životního cyklu těchto společností.

Novinky v bankovnictví

Banka CREDITAS začala nabízet služby prémiového bankovnictví

Banka CREDITAS od března nabízí služby prémiového bankovnictví. To je určeno klientům, kteří mají u banky investice a volné úspory vyšší než 3 000 000 Kč nebo hypotéku v hodnotě nad 8 000 000 Kč a pravidelný příjem na účtě 75 000 Kč měsíčně. K účtu mohou klienti získat debetní kartu z nejvyšší řady Mastercard. Vybrat si mohou mezi Mastercard Real Gold nebo Mastercard World Elite Silver.

MONETA Money Bank zrušila odměnu za založení účtu, o peníze prý nebyl zájem

MONETA Money Bank zrušila akci, v níž nabízela odměnu až 2000 Kč při online založení běžného účtu Tom. Nabídka měla původně trvat do 30. dubna a byla určena klientům, kteří si sjednají nový účet přes mobilní aplikaci Smart Banka a začnou k placení využívat debetní kartu, jejímž prostřednictvím by do konce června zaplatili útraty za 100 000 Kč.

Smart Banka od MONETY je dostupná ve všech zařízeních Apple

MONETA Money Bank rozšířila plnohodnotné zobrazení aplikace Smart Bank na svůj desktopový operační systém macOS Catalina. Aplikace je tak nyní kompatibilní se všemi zařízeními Apple. Kromě Apple počítačů, telefonů, iPadů a hodinek je k dispozici také na Apple TV (tvOS), kde umožňuje zobrazit nabídku investic.

Díky Smart Bance optimalizované pro MacBook proběhne platba kartou na internetu přímo na MacBooku, kam přijde push notifikace k potvrzení PIN kódu nebo otiskem prstu. Banka do svojí aplikace implementovala také virtuální hlasový asistent Siri, například pro dotaz na zůstatky na účtech nebo QR kód, a indexace ve vyhledávání spotlight.

Běžný účet od Equa bank jde založit online

Běžný účet od Equa bank je nově možné založit zcela online bez nutnosti chodit na pobočku. Při vyplňování žádosti stačí k ověření identity klienta vyfotit a nahrát dva doklady totožnosti a následně poslat potvrzující platbu ve výši 1 Kč z účtu v jiné bance. Celý proces trvá jen několik minut, je plně digitální a lze ho provést kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Expobank zvyšuje úrok u krátkodobého termínovaného vkladu na 1,7 % p.a.

Expobank zvyšuje úrokovou sazbu u krátkodobého termínovaného vkladu IQ Maxi na 1,7 % p.a. Ta platí pro nově zřízené termínované vklady IQ Maxi v českých korunách na šest měsíců s účinností od 2. března 2020, informovala banka. Založení a vedení vkladového účtu je zdarma. IQ Maxi je možné zřídit v českých korunách, eurech nebo amerických dolarech a vklady ukládat na šest měsíců, respektive na jeden rok až pět let.



Autor: Expobank CZ, a.s. Termínované vklady IQ Maxi v Kč (3. 3. 2020).

S aplikací George od České spořitelny můžete investovat online

Prostřednictvím internetového bankovnictví George od České spořitelny můžete investovat do více než 80 podílových fondů online. V první fázi bude možné aktivně obchodovat online s podílovými fondy, poté banka přidá i dluhopisy a akcie. Bližší informace si můžete přečíst v článku: Aplikace George České spořitelny umožňuje online investování

Air Bank nabízí jednorázové investování a rozšířila nabídku fondů

Air Bank nově nabízí možnost jednorázového investování bez vstupních a výstupních poplatků, v osmi různých podílových fondech od společností Conseq a Generali Investments CEE. Investovat mohou všichni zletilí klienti Air Bank prostřednictvím internetového bankovnictví. Přehled svých investic uvidí i v mobilní aplikaci My Air.

TRINITY BANK snížila úroky Spořicího účtu Narozeninová Super Výhoda+

TRINITY BANK snížila od 19. března u Spořicího účtu Narozeninová Super Výhoda+ roční úrokovou sazbu z 2,08 % na 1,61 %. Banka tím reaguje na mimořádné snížení úrokových sazeb Českou národní bankou. Sazba platí pro všechny vklady nad 250 000 Kč, pro nižší částky je roční úroková sazba 1,58 %.

Nabídka platí pro 10 000 nově zřízených účtů, víc než polovina už je vyčerpána, klienti si mohou za těchto podmínek založit ještě 4223 účtů. Akce se mohou zúčastnit noví i stávající klienti banky, kteří si založí účet a vloží na něj příslušnou částku.

Novinky u stavebních spořitelen

Liška dává ke stavebku finanční bonus, poplatek 2000 Kč za sjednání ale zůstává

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zvýhodnila online uzavření smlouvy o stavebním spoření. Nyní k němu dává prémii až 2000 Kč. Nejvyšší roční výnos v rámci kampaně může dosáhnout 3,8 % p.a. V praxi však jde jen o jinou formu snížení poplatku za uzavření smlouvy, protože ten ČMSS i při online sjednání nadále účtuje. Pro maximální výši bonusu 2000 Kč musíte uzavřít smlouvu na cílovou částku 200 000 Kč, poplatek však činí 2000 Kč.

Wüstenrot snížil počet tarifů pro fyzické i právnické osoby

Wüstenrot od 21. března 2020 mění své sazebníky, resp. tarify pro fyzické a právnické osoby. Ze současných pěti tarifů se jejich počet pro fyzické osoby sníží na tři, u právnických osob na dva. Nově zůstanou jen dvě hlavní skupiny tarifů – pro spoření a pro úvěry.

Nové tarify pro fyzické osoby:

ProSpoření

NaÚvěr N

NaÚvěz Z

Nové tarify pro právnické osoby:

ProSpoření PO

NaÚvěr PO



Autor: Wüstenrot Wüstenrot od 21. března zjednodušila své tarify pro fyzické a právnické osoby.

Raiffeisen prodlužuje akci na stavebko a na úvěry pro rekonstrukci

Raiffeisen stavební spořitelna prodlužuje svou akci na a sjednání stavebního spoření a úvěru na rekonstrukce bez poplatků. Podrobnější informace si můžete přečíst zde.