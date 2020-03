 »   »  ČEZ umožní odklad plateb až o 3 měsíce, ERÚ vyzývá ke shovívavosti i ostatní firmy

Domácnostem, které se v důsledku epidemie koronaviru dostanou do těžkostí s placením, umožníme odklad plateb záloh až o tři měsíce, aby teď lidé mohli uspořené prostředky použít na nejnutnější věci, říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Opatření míří na řádně platící klienty, nikoli na chronické neplatiče, upozornila firma. Zákazníci pak mohou v případě nedoplatku využívat také bezúročných splátkových kalendářů. Vše je možné vyřídit online pomocí aplikace ČEZ On-line nebo prostřednictvím zákaznické linky na čísle 800 810 820.

Stejná pravidla budou platit u ČEZ Prodej i pro živnostníky a malé firmy. Střední a větší společnosti odebírají energie od společnosti ČEZ ESCO, která svým zákazníkům také dovolí odklad splatnosti, snížení záloh a vstřícnější přístup při sjednání splátkových kalendářů, které budou bezúročné.

Společnost Bohemia Energy na dotaz redakce Měšec.cz uvedla, že pokud se klienti v souvislosti s epidemií koronaviru dostanou do vážnějších obtíží s platbami za energie, bude je řešit individuálně.

Situaci monitorujeme, ale předpokládáme, že větší problémy se mohou objevit až v příštích měsících. Stejně tak považujeme za důležité, aby si své požadavky mohli vyřešit bez toho, aniž by museli někam chodit – mají tedy k dispozici bezplatnou zákaznickou linku, internet, webovou kancelář, uvedla PR manažerka společnosti Hana Novotná.

O problémech komunikujte co nejdříve

Rada Energetického regulačního úřadu vyzvala všechny energetické společnosti, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií koronaviru.

Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Dál ale mohou být vystaveni smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu, uvedla Rada Energetického regulačního úřadu v tiskové zprávě. ERÚ zákazníkům doporučuje, aby dodavatele o případných problémech informovali co nejdříve.

Potíže se podle úřadu mohou dotknout i velkých odběratelů energie. Také v těchto případech žádá ERÚ licencované subjekty, aby při vyjednávání o úpravě smluvních podmínek, na které mají smluvní strany při podobných nenadálých událostech zákonný nárok, vyšly žadatelům co možná nejvíce vstříc.