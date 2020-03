 »   »  Jak získat daňovou slevu za manželku, když vám minule „nevyšla“?

Nedá mi to, abych se nezamyslel nad účinky daňového odpočtu na dítě. Daňový odpočet na dítě je relativně snadno získatelný (šestinásobek minimální mzdy) a režie s ním spojená není veliká: stačí uvést děti do daňového přiznání a buď vyjde, nebo ne. A současně se jedná o tisíce měsíčně, které za vyplnění řádku na každé dítě získáte. Stejně tak získat daňový odpočet na manželku, pokud jste se s partnerem vzali, je relativně snadné.

Kromě logické podmínky být rodičem dítěte je zde další podmínka, že příjmy daného rodiče musí být v nějaké minimální výši (pro rok 2019 je to 80 100 Kč, pro rok 2020 je to 87 600 Kč, je to polovina roční minimální mzdy k 1. 1.) a tento příjem musí být z paragrafu 6 („zaměstnání“) nebo z paragrafu 7 (OSVČ, podnikání).

Pokud jste rodič, který má děti s více rodiči, domluvte se, aby všechny děti si napsal ten, který jich má nejvíce. Pokud se jedná o dítě ZTP , napište ho v každém případě jako v pořadí poslední. Ano, čtete správně, i to, v jakém textovém pořadí děti napíšete do daňového přiznání, má vliv na výši daňového odpočtu.

Co je sleva na dani za dítě ? Odměna za to, že máte děti a příjem. Čím více dětí, tím vyšší sleva na jedno dítě. Pokud máte dítě, můžete si odečíst z daní (a to i do záporné daně) za každé dítě výše uvedené částky. Rodiče dohromady na každé dítě jen jednou. Pokud si všechny děti odečte jeden rodič, je částka vyšší na dítě napsané jako druhé, třetí, než když si je rodiče rozdělí.

Pro puntičkáře: Z důvodu stručnosti, ale i srozumitelnosti se přesně nedržím pojmů, přesné pojmy hledejte v zákoně. Aby článek by srozumitelnější než zákony, příjem dle zákona o sociálních dávkách budu dávat do uvozovek, příjem dle daňového zákona bude bez uvozovek, v obou dílech.

Představitelé státu mají plná ústa slov, jak je česká společnost „tradiční“, jak jeden z partnerů často nevydělává, stará se o děti. Druhý naopak buduje kariéru. Nicméně jak daňový odpočet na dítě (podmínka je na jednoho z rodičů, součet jim nepomůže), tak odpočet na manžela (kde přímo je podporováno, aby jeden z partnerů měl nižší příjem než 68 000 Kč) finančně motivuje tohle tradiční uspořádání.

Popravdě nevím, co má podporovat daňová sleva na manželku. Manžela, který se na plný úvazek stará o dítě? Nebylo by jednodušší a víc motivační navýšit základní slevu na poplatníka o 50 % pro ty, co mají dítě? Aby naopak pár byl motivován, aby příjmy měli oba dva v páru? I kdyby jen přes institut spolupracující osoba?

Co dělat tento rok jinak?

Zjistili jste, že vám za minulý rok nevznikl daňový odpočet na dítě? Unikl vám odpočet na manžela, protože překročil příjem? Zvažte, co udělat letos jinak, abyste příští rok nárok měli.

Měli jste příjmy s partnerem, které by dohromady splnily podmínku pro daňový odpočet, ale samostatně je nesplňujete? Zvažte podvolit se nátlaku státu a rozdělte si role klasicky, jeden především příjem, druhý především starost o děti. Je to nevýhoda pro oba dva, ale možná najdete nějaký kompromis. Nebo najdete legální formální příjmy jen na jednoho, ale v realitě se oba budete podílet jak na příjmech, tak na výchově. Nebo prostě se vzdejte příjmu, přestaňte vydělávat, stát chce málo vydělávajícího jednoho z partnerů, a to tak, že příjem (ne zisk) testuje na hranici 68 000 Kč a za to dává odměnu téměř 25 000 Kč, tak nechť je má. Je to smutné, ale tak prostě zákony nějaký „sociální architekt“ nastavil.

Nesplnili jste tento rok podmínku příjmu u daňového odpočtu na dítě? Typicky to bývá při přechodu ze zaměstnání na začínající podnikání. Nebo v případě pronájmu bytů nebo investování. Tento rok může pomoct nějaký miniúvazek v roční výši 87 600 (tj. 7300 Kč měsíčně). V případě, že i klasicky podnikáte, prostě přijmete i nevýdělečnou, nebo dokonce ztrátovou zakázku, jen abyste si navýšili příjem – zde to dává smysl pro mnoho lidí, protože se u dvou dětí jedná o částku 2884 Kč měsíčně.

Nebo to klidně doplníte nějakým miniúvazkem, minizakázkou dle své odbornosti a možností. Podmínku splníte, i když nakoupíte jako podnikatel zboží za 100 000 Kč a obratem ho se ziskem, byť malým, prodáte. Mnohdy stačí jen formalizovat to, co stejně mnozí soukromě dělají např. kvůli poštovnému či množstevní slevě. Nakupuje se na jeden účet a pak si to vyrovnávají. Tak to přetáhněte přes IČO, jde-li to, nebude-li např. problém záruka, reklamace. Nebo nákup v Makru je na IČO. Jen je třeba prodat se ziskem.