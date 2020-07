Proč má smysl přenositelnost čísel bankovních účtů?

Přenositelnost bankovních účtů se na Měšci řešila už několikrát, naposledy v diskuzi u článku. Tento první díl bude o tom, proč vůbec někteří chtějí přenositelnost čísel bankovních účtů, protože z diskuze vyplynulo, že mnozí netuší, v čem jiní mohou mít nesnáze, když přenositelnost čísel bankovních účtů neexistuje.

Když to jde s telefonními čísly, proč ne s čísly účtů?

Proč se k tomu chci vyjadřovat? Pracoval jsem jako „ajťák“ pro telekomunikační firmu, v telekomunikacích je nyní pokládáno za samozřejmost, že lze přenést číslo za určitých podmínek. A nevidím důvod, aby podobné řešení nebylo možné i v bankovnictví. Pracoval jsem jako IT architekt pro servisní organizaci, která udržovala, propojovala i vyvíjela systémy pro banky i nebankovní společnosti po celém světě. Zároveň jsem finanční poradce, takže občas se potkávám s klienty, kteří měnili z různých důvodů účet, a mám tak přehled, co by různí klienti chtěli. Jak často řeší zapomenuté trvalé příkazy, změny účtů, platby na špatný/cizí účet. Jednomu se vracely platby trvalého příkazu měsíce a neřešil to.

Aktuální situace v bankovnictví velmi připomíná situaci před mnoha lety v telekomunikacích. Kdysi se v rámci UTO (ústředního telefonního obvodu) mohlo volat zkráceným číslem. Bylo to levnější, ještě dříve dokonce hovory byly za paušální poplatek bez ohledu na délku hovoru v rámci obce. Např. Brno mělo předčíslí 05, které se v rámci Brna nemuselo točit. Menší obce měly předčíslí trojciferné, např. 0626. U mobilů, kde se přenositelnost umožnila později, se operátorům přidělovala předčíslí, např. 601, 608, později 777, 737 apod. Dle předčíslí se vědělo, do jaké sítě voláte.

I bankovní účty mají své „předčíslí“

Myšlenka přenositelnosti čísel? To by bylo drahé! Kdo by to chtěl? Jak poznáme, kam voláme? Kdo bude platit zvýšené poplatky? To vše se vyřešilo, přenesených čísel není pár kusů, ale statisíce, dle způsobu počítání přenesených čísel. A konkurence je i díky tomuto přece jen větší – kdo z vás ještě nesmlouval s operátorem pod hrozbou odchodu, který máte nyní snazší, protože vám zůstává číslo? Jaký by byl pokles poplatků za hovory, paušálů, kdyby nebyla přenositelnost čísel a klient by musel podobně jako v bankovnictví nový účet vytvořit a starý zrušit? Těžko říct, třeba jen by byl v čase posunutý, letos bychom měli ceny z roku 2015. Nebo si myslíte, že by se to vůbec neprojevilo?

Ale nejde jen o cenu. Jde i o služby, možnost měnit operátora, jak se mění naše požadavky, naše životní situace. Jak se mění naše návyky. Kdysi jsem platil paušál cca 300 Kč měsíčně za možnost volat z pevné linky bez jakýchkoliv volných minut. Aktuálně mám mnoho čísel jak pevných, tak internetových, tak mobilních, většina bez paušálů, účtování po vteřinách, využívám služby tehdejších drahých podnikových ústředen. Zajímá vás toto více? Více v článku Neplaťte mobilním operátorům za služby, které nepotřebujete a Naučte se telefonovat levně, a přitom bez omezování se.

I v bankovnictví máme aktuálně předčíslí (kód banky) i „mezinárodní předvolbu“ (BIC kód). A rovněž v bankovnictví máme různé sazby i rychlost převodu v rámci banky i mimo banku (natož se zahraničím). Také různé služby, nejen různé měny, typy převodu. A námitky jsou víceméně podobné. Nicméně v diskuzích jsem pochopil, že mnoho lidí nechápe potřebu jiných lidí mít přenositelné číslo účtu. Pokusím se nastínit případy, se kterými jsem se setkal nebo o kterých jen vím.

Komu by se hodila přenositelnost účtů?

Stejně jako v telekomunikacích budou lidé, kteří přenositelnost vůbec nepotřebují nebo je pro ně téměř jedno, jestli mají nové číslo, či přenesené jiné. Stále znám člověka, co nemá účet, nebo jej nechce a používá hotovost. Pak je výrazně větší skupina, co mají, řekněme, malé požadavky, z účtu především platí, chodí jim tam žádná nebo jedna příchozí platba (nejčastěji od zaměstnavatele). Tito klienti přenositelnost nepotřebují prakticky vůbec.

Ale i soukromé fyzické osoby by mohly uvítat přenositelnost čísla účtu, zvláště ti, co potřebují vícero z těchto uvedených příchozích plateb:

Mají zaměstnavatele, od kterého dostávají pravidelnou odměnu, včetně dohod, někteří mají vícero zaměstnavatelů,

pravidelně placené nájemné za byty, pole, domy,

pravidelně vyplácené důchody, renty. Jak od státu, tak od komerčních institucí,

ověřené účty ke smlouvám, např. investiční společnost vyplatí peníze na jednou ověřený účet rychleji přes e-mail, na neověřený účet si musíte na pokynu ověřit podpis,

kdysi ukončené smlouvy, které nějaké doplatky posílají se zpožděním, typicky státní podpora u stavebního spoření,

přeplatky od dodavatele plynu, elektřiny, vodného/stočného,

přeplatky od smluv, kde chodí přeplatek jen jednou na celý smluvní vztah: zrušené pojistky mimo výročí, zrušené předplacení mimo výročí,

sociální dávky – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek… (pokud vám zruší účet v období, na které máte vyřízenou žádost),

všem kamarádům, známým, spolubydlícím, se kterými se přes účet vyrovnáváte za společné účty z hospod, hromadných nákupů kvůli množstevní slevě a poštovného, nebo třeba rozpočítané náklady „rodinného“ mobilního tarifu, internetového připojení několika bytů, nájemného,

pokud vám někdo dluží peníze, je v insolvenci, oddlužení, soudy se táhnou roky, pokud mezitím změníte účet, musí se vzniklá situace nějak řešit. Že nikomu nepůjčujete? Dluhy nejsou jen z půjček, ale třeba dluhy za nájemné, za služby, za odvedenou práci, odškodnění za škody, jak na majetku, tak na zdraví.

Otázkou je, kolik peněz vůbec příjemcům nedojde, příjemcům nechybí a odesílatel si je po nějaké době nechá. Nebo mezitím příjemce zemřel a dědici vůbec netuší, že tam měl peníze či pohledávku. Což je podobný problém jako u nepřenesených telefonních čísel, po zrušení čísla se nikdy nedozvíte, kolik lidí vám na zrušené číslo volalo a nikdy se nedovolalo. Dozvíte se jen o těch, kteří si vás nakonec našli.

I když odesílatel má motivaci vracenou platbu na vámi zrušený účet řešit, není to časově nenáročné a ne vždy se mu to podaří. Bylo by zajímavé zjistit, kolik celou ekonomiku stojí to, že lidé řeší vrácené platby, mění trvalé příkazy, upravují šablony pro platby (kontrolují a případně řeší platby na špatné účty), ověřují podpisy, mění dodatky smlouvy. Pak tu máme náklady, když z nějakého důvodu potřebujete dohledat minulou platbu, která proběhla ze zrušeného účtu, nebo přišla kdysi na již zrušený účet.