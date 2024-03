Platy učitelů i přes zmrazení platových tabulek v roce 2024 porostou

Průměrný plat učitelů v České republice se podle dat Českého statistického úřadu v roce 2023 pohyboval pod hranicí 50 tisíc korun. Konkrétně šlo o částku 48 204 korun.

Tento údaj je pochopitelně jen hrubě orientační (navíc do něj nebyli zahrnuti vysokoškolští pedagogové). Výsledné platové ohodnocení významně ovlivňuje to, v jakém školském zařízení pedagog pracuje. Dále záleží i na dosažené praxi, vzdělání a specifikách vykonávané funkce. Proto se tak výrazně liší platová ohodnocení učitelů na základních, středních a vysokých školách:

plat učitele v mateřské škole: kolem 39 tisíc korun,

plat učitele na střední škole: zhruba 49 tisíc korun,

plat učitele na základní škole: v rozmezí 50 až 59 tisíc korun,

plat vysokoškolského učitele: v rozmezí 50 až 59 tisíc korun.

V neposlední řadě je důležité vnímat rozdíly mezi státním a soukromým sektorem – zatímco učitelé na veřejných školách mají jako státní zaměstnanci platy odstupňované podle platových tabulek, pedagogové na soukromých školách pobírají mzdy, pro které platové tabulky neplatí.





Zvýší se průměrný plat učitele v roce 2024?

Vláda pro rok 2024 přijala opatření, které říká, že celkový objem peněz na platy učitelů musí činit „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“. Při výpočtu se bude vycházet z částky platné pro rok 2022, což bylo 40 353 korun. Navýšení platů učitelů bude probíhat formou odměn. V průměru by se mělo jednat o 2500 korun měsíčně.

Platové tabulky učitelů

Platové tabulky pedagogických pracovníků neprošly od loňského roku žádnou změnou. Vláda totiž rozhodla o zmrazení platových tarifů všech státních zaměstnanců pro rok 2024. Tabulka tedy vypadá stejně jako v roce 2023.

Platový stupeň Praxe 4. platová třída 5. platová třída 6. platová třída 7. platová třída 8. platová třída 9. platová třída 10. platová třída 11. platová třída 12. platová třída 13. platová třída 14. platová třída 15. platová třída 16. platová třída 1. do 2 let 15 540 Kč 16 860 Kč 18 230 Kč 19 750 Kč 25 040 Kč 31 290 Kč 31 550 Kč 32 120 Kč 32 820 Kč 33 600 Kč 34 860 Kč 37 480 Kč 40 380 Kč 2. do 6 let 16 110 Kč 17 460 Kč 18 990 Kč 20 560 Kč 25 760 Kč 31 560 Kč 31 850 Kč 32 690 Kč 33 500 Kč 34 620 Kč 36 490 Kč 40 100 Kč 43 350 Kč 3. do 12 let 17 120 Kč 18 620 Kč 20 200 Kč 22 000 Kč 26 430 Kč 31 930 Kč 32 330 Kč 33 100 Kč 34 850 Kč 36 070 Kč 38 450 Kč 42 270 Kč 46 400 Kč 4. do 19 let 18 300 Kč 19 870 Kč 21 600 Kč 23 380 Kč 27 650 Kč 32 590 Kč 33 330 Kč 34 340 Kč 36 300 Kč 38 720 Kč 41 640 Kč 45 670 Kč 49 960 Kč 5. do 27 let 19 470 Kč 21 170 Kč 23 000 Kč 25 020 Kč 28 870 Kč 33 600 Kč 34 380 Kč 35 780 Kč 38 560 Kč 41 700 Kč 45 750 Kč 49 520 Kč 53 640 Kč 6. do 32 let 21 130 Kč 22 980 Kč 24 890 Kč 27 050 Kč 30 920 Kč 35 330 Kč 36 290 Kč 37 770 Kč 41 780 Kč 45 140 Kč 49 450 Kč 52 120 Kč 55 600 Kč 7. nad 32 let 21 720 Kč 23 580 Kč 25 590 Kč 27 810 Kč 31 800 Kč 36 130 Kč 37 060 Kč 38 790 Kč 42 780 Kč 46 260 Kč 50 630 Kč 54 000 Kč 57 670 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí





Platové stupně a platové třídy učitelů

Plat učitele zaměstnaného na veřejné škole ovlivňují dva zásadní faktory uváděné v platové tabulce:

platový stupeň,

platová třída.

Platový stupeň vyjadřuje počet odpracovaných let na stejné či obdobné pracovní pozici. To znamená, že učitel s více než 32 lety praxe bude v platové tabulce zařazen do 7. platového stupně, zatímco pro kolegu, který pracuje ve školství prvních pár měsíců, bude platit 1. platový stupeň. V platové tabulce učitelů najdeme celkem sedm platových stupňů.

Druhým důležitým parametrem jsou takzvané platové třídy, které reflektují odpovědnost a náročnost dané pracovní pozice. Obecně platí, že čím vyšší třída, tím je náplň dané práce náročnější. Těchto tříd se nachází v platové tabulce učitelů celkem třináct. První je 4. platová třída a poslední je 16. platová třída.

Platové tabulky učitelů mateřských škol

Platy učitelů v mateřských školách jsou vypočítávány podle stejné platové tabulky jako pro ostatní pedagogické pracovníky. Výsledný plat tedy záleží na dosažené platové třídě a počtu odpracovaných let v oboru. Většina učitelek ve školce ale nedosáhne na vyšší než 10. platový stupeň. Ředitelé mateřských škol mají náročnější a odpovědnější náplň práce. Plat ředitele základní školy se tedy může pohybovat v rozmezí 10. až 13. platové třídy.

Učitelský plat na soukromé škole

Učitelé na soukromých školách nemají oproti kolegům na veřejných školách jasně odstupňované mzdy. Protože se jedná o zaměstnance v soukromém sektoru, je na zaměstnavateli, jakou mzdu bude svému zaměstnanci vyplácet – musí pouze dodržet úroveň zákonem zaručené mzdy. Tabulkovým platům tudíž nemusí mzdy učitelů na soukromých školách vůbec odpovídat. V praxi bývají dokonce o něco nižší, protože ne všechny soukromé školy mají bohaté sponzory.

Podle čeho se počítají učitelské platy?

Platy učitelů zaměstnaných na veřejných školách vycházejí z platových tabulek. Záleží tedy na tom, do jakého platového stupně a platové třídy daný zaměstnanec spadá. Platové stupně odpovídají počtu odpracovaných let v oboru, platové třídy zase vyjadřují náročnost a odpovědnost vykonávané práce.

Jaký je nástupní plat učitele základní školy?

Učitelé na základních školách se pohybují obvykle v rozmezí 9. až 14. platové třídy. Pokud nemá učitel žádnou praxi v oboru, náležel by mu po nástupu do školství podle platové tabulky plat od 31 290 do 34 860 korun.

Jaký má učitelka ve školce plat?

Učitelé a učitelky v mateřských školách mívají nižší průměrný plat v porovnání s kolegy na základních, středních a vysokých školách. V roce 2023 se pohyboval průměrný plat pedagogů ve školkách kolem 39 tisíc korun.