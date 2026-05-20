Neokrádejte se zbytečně o část starobního důchodu. Můžete tomu snadno předejít

V podkladech České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která většině lidí stanovuje důchod, často chybí doby pojištění. Některé subjekty totiž neplní ohlašovací povinnost, jak mají. Jiné ji pro tyto účely vůbec nemají, i když se na to řada pojištěnců spoléhá. Vyzkoušeli jsme si to sami v praxi.
Ať je to tak nebo tak, výsledkem jsou chybějící roky pojištění, které se nepříznivě odrazí na výši stanoveného důchodu.
Nejčastěji chybí doba nějakého studia. I když školy měly v minulosti v některých obdobích povinnost své studenty hlásit, neplatilo to vždy a v současnosti tuto povinnost také nemají. Občas ale chybí i doba výdělečné činnosti, kdy jste byli zaměstnaní nebo podnikali a nedostatky mohou být např. i v evidenci civilní služby.
Může jít o mnoho let, která vám budou chybět jak kvůli délce dosažené doby pojištění pro vznik samotného nároku na důchod, tak kvůli tomu, že se negativně odrazí i přímo v jeho výši.
Evidenci zkontrolujete snadno
Přitom se tomu dá snadno předejít. Stačí nahlédnout do své evidence a pokud vidíte, že vám v ní chybí nějaké doby, úřadu je doplnit.
Dříve bylo možné požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, kde byla evidence dob shrnuta. To už od začátku letošního roku není možné. Místo toho od konce března funguje elektronická služba na ePortálu ČSSZ Moje konto. Tam máte stále k dispozici aktualizovaný informativní výpis z vaší evidence. Současně máte možnost zaslat jednou za kalendářní rok žádost o kontrolu svého konta bez doložení dokladů. V první fázi kontroly údajů tak vůbec nemusíte chodit na úřad. Ale můžete, pokud pro vás zacházení s elektronikou znamená problém.
Chybějící doby musíte doložit
V případě, že byste chtěli návštěvy úřadu eliminovat na minimum, v současnosti můžete elektronicky provést i samotné doložení získaných dob pojištění a náhradních dob.
Nedivili bychom se vám. Není to totiž vždy příjemná zkušenost. Jak jsme se sami přesvědčili, praxe nefunguje tak, jak by teoreticky měla. I když ČSSZ průběžně vyzývá k tomu, aby si pojištěnci kontrolovali získané doby pojištění, evidenci doplňovali a nenechávali to až na dobu před důchodem, my jsme se setkali s nelibostí úřednic, které nás posílaly pryč s tím, že si vše doplníme právě při žádosti o penzi. (Ze zkušenosti čtenářů navíc nešlo o ojedinělou výjimku.) A bylo to v době, kdy ještě nebylo možné doklady doplnit elektronicky.
Když už se na úřad vydáte osobně a narazíte, jako my, na neochotu, doporučujeme přesto vydržet, prosadit si svou a doklady doplnit včas. Dokud máte ještě síly, energii i samotné doklady (a dokud existují subjekty, které vám případně doklady mohou vyhledat a dodat nebo dokud žijí lidé, jejichž svědectví můžete k tomuto účelu využít). Máte na to právo.
Navíc pokud by vás zradilo zdraví předčasně, vaši blízcí se k tomu pak nemusí dostat vůbec nebo nedoplní vše, co by se dalo. Můžete tak potrestat nejen sebe v případě, že budete muset čerpat invalidní důchod, ale právě i vaše blízké.
Zvládnete to i elektronicky
Jak už jsme ale naznačili výše, doklady můžete doplnit poměrně nově i online. Česká správa sociálního zabezpečení upozornila, že můžete díky novým elektronickým službám nejen sledovat evidované záznamy, ale také je osobně spravovat a korigovat vlastní údaje bez nutnosti úřad osobně navštěvovat. Podle ČSSZ je letos o služby ePortálu, kde službu Moje konto najdete, mimořádný zájem.
Pojištěnec může elektronickou formou řešit případné nesrovnalosti v evidenci ČSSZ nebo dát online podnět ke kontrole evidované doby. Zhruba za jeden měsíc aktivního provozu služby je evidováno již přes 22 tisíc podání, uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová s tím, že díky službě Moje konto si můžete kromě kontroly také doplnit chybějící dobu zaměstnání i tzv. náhradní doby pojištění. Tedy například dobu péče (nejčastěji o děti do 4 let věku), dobu studia nebo základní vojenské služby.
Právě tyto náhradní doby pojištění je třeba doložit ze strany klienta, protože do evidence ČSSZ nejsou automaticky předávány od institucí, jako jsou školy nebo vojenské úřady, upozornila Drmolová.
Informace o evidovaných dobách i o jejich vyhodnocení podle platné právní úpravy pro účely nároku na důchod a odhad výše budoucí starobní penze najdete v Informativní důchodové aplikaci (IDA). Jde sice o orientační výpočty, protože přesný výpočet důchodu provede ČSSZ až v souvislosti s řízením o důchodu, ale vy aspoň získáte hrubou představu o tom, s čím v penzi počítat a možná vás to motivuje si na ni odkládat stranou prostřednictvím spoření či investic.
Služba IDA je navíc propojena se službou Moje konto, tzn. že i prostřednictvím IDA můžete vložit podklady k chybějícím dobám pojištění.
Jen pro doplnění, už dva roky se dá také přes ePortál ČSSZ požádat o důchod online (o starobní, invalidní i pozůstalostní).
Přes ePortál také zjistíte, jaká bude výše lednové valorizace důchodu (od ledna totiž valorizační oznámení posílá až na výjimky jen elektronicky do datovky).
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