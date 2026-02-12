Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech

Kvíz
Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Karel Choc, Internet Info
Pokud nemluvíte řečí státního rozpočtu, můžete se v současné debatě o jeho podobě lehce ztratit. Zkuste náš kvíz, který základní pojmy rychle a jednoduše vysvětlí.

Poslanci včera zahájili úvodní kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který počítá s deficitem 310 mld. Kč. A zatímco ministryně financí Alena Schillerová o svém návrhu mluví jako o úplném, reálném a pravdivém, opozice ho označuje za nezodpovědný.

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) je pak v přímém rozporu s aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ten podle NRR stanovuje, že pro letošek by výdajová část neměla překročit limit 246 mld. Kč.

Senioři, rodiny s dětmi nebo pracující. Čí peněženku potěší nová vláda víc? Přečtěte si také:

Senioři, rodiny s dětmi nebo pracující. Čí peněženku potěší nová vláda víc?

Zároveň rozpočtová rada uvedla, že ačkoli návrh rozpočtu vznikal v nezvyklé situaci, kdy poslanci poprvé v historii samostatného Česka vrátili vládní návrh rozpočtu k přepracování až po volbách o obměně složení Sněmovny, musí jeho příprava probíhat podle platného zákona. Národní rozpočtová rada proto považuje za neudržitelnou argumentaci předkládajícího Ministerstva financí, že na přípravu rozpočtu po jeho vrácení Sněmovnou se omezení daná zákonem nevztahují, stojí ve stanovisku rady.

Řádný termín pro sestavení návrhu rozpočtu vládou a jeho předání poslancům je vždy k 30. září příslušného roku.

Schillerová tvrzení NRR o rozporu se zákonem odmítá. Na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny zopakovala, že podle expertů z Ministerstva financí se tato pravidla na situaci, kdy došlo k vrácení rozpočtu k přepracování, nevztahují. Tvrzení, že rozpočtové rámce se týkají pouze návrhů rozpočtů připravených v řádném termínu, chce opřít o právní výklad příslušných pravidel, který mají experti z jejího resortu již nachystaný.

školení pri začínající mzdové účetní

Z výše uvedeného je patrné, že debata o státním rozpočtu se povede i v příštích dnech a týdnech. A na přelomu léta a podzimu se rozjede nanovo. Proto pokud dosud  nemáte jasno v tom, čeho přesně se týká strukturální saldo, mandatorní výdaje a jak se to má se státním dluhem, doporučujeme následující kvíz. 

Anebo si můžete jednoduše otestovat, zda jsou vaše dosavadní znalosti správné.

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Dále u nás najdete

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).