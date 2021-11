Na jaké další výhody kromě platu mají nárok politici nebo prezident?

V návaznosti na články o platech a náhradách politiků jste se zajímali v diskusi také o to, jaké jsou další benefity ústavních činitelů. Rádi vám odpovíme.

Auto s řidičem a volné tankování není benefit, ale standard

Pokud se chceme bavit o benefitech politiků, měli bychom být velkorysí a schopni nadhledu. Nebudeme přece považovat za zvláštní výhodu třeba auto s řidičem pro ministra vlády. Nebo telefon na účet státu, i když třeba i na nějakou dobu až po skončení funkce. To je samozřejmost. To má k dispozici kdejaký manažer firmy v soukromém sektoru. A jsou to v rámci státního rozpočtu drobné.

Ministr se nemůže stresovat řízením v dopravní zácpě, natož aby snad jezdil veřejnou dopravou (to snad jedině v rámci předvolební kampaně). Navíc člen vlády může v limuzíně využít čas ke studiu materiálů pro zasedání vlády, které dosud nastudovat nestihl, nebo si zdřímnout. Třeba premiérovi bych jako standard přál i helikoptéru, ale nejsme v USA, máme příliš málo heliportů, a když už, tak vzdálených od státních úřadů.

Možná i auto s řidičem, a to ne k cestám do práce a z práce, ale k soukromým účelům, které mají někteří politici k dispozici, nemusí být nutně benefitem, ale nutností. Člen vlády chce prostě jen jet s rodinou o víkendu na výlet jako každý jiný. Auto, pohonné hmoty a řidiče placeného daňovými poplatníky si zaslouží. Jistě je dost unavený a vystresovaný z práce.

Totéž musí platit samozřejmě pro prezidenta republiky a snad i pro předsedu Poslanecké sněmovny. Jimi bych ovšem skončil. Jenže na auto mají nárok i další.

Nesmíme současně zapomenout na to, že ústavní činitelé dostávají i paušální náhradu výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce, protože veřejná doprava zdarma pro zákonodárce byla zrušena. A společně s ní dostávají třeba i příspěvek na reprezentaci. I to je benefit.

Každá malá domů se počítá

Na služební auto má nárok kdekdo. Navíc funkce se v praxi kumulují. Sice se nesčítají platy (vyplácí se jen ten nejvyšší a nejvyšší funkční příplatek), a logicky by se tak neměla sčítat ani tzv. naturální plnění (tedy právě nárok na auto), ale to už zákon neřeší.

A tak může mít někdo „nárok“ na automobil na účet státu (i když třeba bez řidiče) vícekrát. Logicky by mělo stačit jen jedno auto. Je snad někdo schopen být na 2 místech současně?

Přesto jsou známy případy, kdy politik takový druhý nárok využije a nechá ve služebním voze jezdit své dítě nebo jiný komunální politik služební vůz přenechá k použití manželovi.

Výhody komunálních politiků ale zákon neupravuje, jen platy. Počítá se s politickou odpovědností, jenže tu je schopen málokdo v praxi vyvodit a voliči, na kterých to je, mají krátkou paměť.

Už jsme tedy řekli, že benefitem určitě není doprava do práce (na úřad, na ministerstvo) autem, byť limuzínou. Nemačkáte se v ní jako ve veřejné dopravě, ale v zácpě můžete uváznout jako kdokoliv jiný, kdo se do práce dopravuje autem. A přejme vrcholným ústavním činitelům i auto užívané k soukromým účelům, ovšem jen těm, kteří ho opravdu potřebují.

Tím jsou podle mne jen ti, kdož jsou součástí moci výkonné – šéfové ministerstev, úřadů, samozřejmě prezident republiky a jistě i předseda Poslanecké sněmovny. V provozu automobilu, placení pohonných hmot i platu řidiče na účet daňových poplatníků nevidím zásadní problém, pakliže politik zastávající více funkcí nezneužívá více vozů.

Nárok na auto s řidičem ještě 3 měsíce po skončení funkce

Prezidentu republiky a členu vlády ale náleží naturální plnění (podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) ještě po tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž došlo k ukončení výkonu funkce (pokud mu v této době nevznikl nárok na stejné naturální plnění). (§ 36 odst. 1 věty druhé zákona č. 236/1995 Sb)

Co tahle věta citující zákon znamená? Prezident republiky, ale i ministr, má nárok na užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, a to ještě po tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž došlo k ukončení výkonu funkce. Pokud ministr skončil, už není auto k výkonu funkce, ale opravdu ho má jen k soukromým účelům.

Opravdu je nutné, aby i bývalý člen vlády měl k dispozici auto na účet státu? Pokud snad s ním potřebuje nový ministr nebo i předseda vlády konzultovat, jistě by pro něj vůz poslal. Je to ale nutné i ve vztahu k dalším představitelům státní moci (jak stanovuje § 36 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb.)?

Odchodné poslanců a renta pro exprezidenta

Významným benefitem je odchodné, které jsme rozebírali v článku Kdo z poslanců dostane odchodné a jak bude vysoké?

Psali jsme o odchodném poslanců v souvislosti s nedávnými volbami, ale za stejných podmínek mají nárok na odstupné i další ústavní činitelé a pochopitelně: čím vyšší plat, tím vyšší odchodné.

Odchodné činí 1 plat, který politik dostane, byť by byl ve funkci třeba jen den, a pak až další 4 platy za každý odsloužený rok.

Možná vás to překvapí, ale na odchodné nemá nárok prezident republiky, ten má namísto něj nárok na rentu. Exprezident má nárok na měsíční rentu 50 000 Kč měsíčně. Ve stejné výši dostává i paušální náhradu výdajů, která je určena na úhradu nájmu kanceláře a plat asistenta. Je to ovšem méně, než dostává poslanec či senátor.

Výdaje na nájem poslanecké nebo senátorské kanceláře jsme přiblížili v článku Jaké další náhrady dostávají poslanci k platu? a plat asistenta poslance je nyní 50 500 Kč.

Bývalý prezident po odchodu z funkce může využívat buď služeb ochranné služby zahrnující vozidlo s řidičem, anebo služebního auta s řidičem či bez něho, a to i k osobní dispozici.

Na rentu i paušál na úhradu výdajů má exprezident nárok doživotně, přijít o ni může jen v zákonem přesně vymezených případech. Například pokud by byl znovu zvolen prezidentem republiky či poslancem a senátorem nebo se stal členem vlády nebo získal jinou funkci. O výhody přichází bývalý prezident republiky, též jestliže by mu byl uložen na návrh Senátu se souhlasem Poslanecké sněmovny Ústavním soudem trest ztráty prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt (dle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy), a to z důvodu, že by prezident republiky hrubě porušil Ústavu nebo se dopustil velezrady.