Parkovací místo či okraj cesty „na investici“. Inflace roztáčí prodeje bizarních nemovitostí

Nájmy zdražují, nemovitosti zdražují i hypotéky zdražují. Dostat se k jakémukoli bydlení je stále těžší a těžší. Realitní kanceláře jsou si toho moc dobře vědomy a vlivem velké poptávky a malé nabídky jsou schopné nabídnout do prodeje i to, co by se za normálních okolností neprodalo. Nebo alespoň ne tak draho.

Weby inzerující nemovitosti k prodeji nabízí nejrůznější možnosti. Zakoupit si můžete nemovitost tradiční, například klasický byt či rodinný domek. Nebo nemovitosti atypické, tedy nějak speciálně řešené. A případně specifické typy, které nespadají ani do jedné kategorie.

Kromě toho můžete využít nabídek na nákup pozemků, ať už jde o pole, ostatní plochu, stavební pozemek, nebo něco jiného. A v neposlední řadě jsou internetové portály plné nabídek na parkovací místa, garáže, sklepy, sklady a další prostory.

Sem tam se ale najdou nabídky, u kterých zůstává lidem rozum stát. Ať už jde o cenu, stav nemovitosti, nebo třeba způsob prezentace.

Je libo specifickou nemovitost?

Jak jsme uvedli, nemovitosti, které se v současné době na trhu dají koupit, vypadají různě. Od těch tradičních přes atypické až po specifické.

Setkat se tak můžete například s nabídkou na koupi bunkru.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Bunkr – Horní Životice

Ten se nachází v Horních Životicích. Uvedená cena 17 000 Kč ale není rozhodující. Prodej se totiž uskuteční formou výběrového řízení. To zpravidla probíhá na základě cenového kritéria. Tedy kdo zaplatí nejvíc, ten bunkr získá. Cena se tak může vyšplhat i na statisíce.

Bunkr není napojen na žádné inženýrské sítě, není v něm zavedena voda, odpady, elektřina apod.

Taková nemovitost by vám dobře nesloužila ani jako chata. Vyžaduje totiž poměrně značné náklady na to, aby byla vůbec obyvatelná. Podobné nemovitosti často kupují nadšenci do vojenské tematiky, kteří takový objekt zrekonstruují a využívají například jako klubovnu. Můžete se ale setkat i s tím, že někteří lidé tyto bunkry zrekonstruují a následně pronajímají formou zážitkového přespání.

Nebo chatu k odpočinku?

Že jsou současnou situací ceny nemovitostí vyhnané nahoru, je vidět všude kolem. Jako příklad můžeme zvolit chatu – rekreační objekt v jedné části Brna.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Chata Brno-Pisárky.

Za 150 000 Kč si můžete zakoupit chatu o rozloze 20 metrů čtverečních. Z popisku vyplývá, že o ni dlouho nikdo nepečoval, a tak je prodávána „jak stojí a leží“. Stav objektu je dle přiložených informacích poměrně špatný.

Pokud by se vám 150 000 Kč zdálo za takový objekt moc, tak je v popisku uvedeno, že cena je právě kvůli stavu nemovitosti uzpůsobena. Jinými slovy, cena je „nízká“, protože je objekt ve špatném stavu.

Pro úplnost dodáváme, že za uvedenou cenu si kupujete pouze chatu, nikoli pozemek. Ten je města.

Jak vypadá byt ve skutečnosti? Přijďte osobně

Jak špatný musí být stav bytu, aby vám ho v inzerátu ani neukázali? Pro odpověď se budete muset vypravit osobně.

V Kyselově ulici v Praze 8 je k prodeji byt o velikosti 27 metrů čtverečních za 3 300 000 Kč. Z informací se dozvíte pouze to, že byt už je pro vás připraven k rekonstrukci. Pokud byste chtěli vidět, v jakém stavu byt je, musíte se nejspíše vypravit na osobní návštěvu. U inzerátu je sice připojeno 19 fotografií, ale žádná neukazuje skutečný stav bytu. Jde pouze o počítačovou vizualizaci, jak by vás vysněný domov mohl vypadat.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Vizualizace bytu v Praze – Kyselově ulici.

U jiného inzerátu na podobně velký byt už fotografie jsou, a tak si můžete udělat představu, co za své peníze dostanete.

Tento byt o rozloze 34 metrů čtverečních se nachází v Praze-Troji. To je žádaná lokalita a tomu odpovídá i cena – 3 290 000 Kč. Stav bytu je ale velmi špatný.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Byt 1+kk v Praze-Troji.

V podstatě by se také dalo napsat, že před rekonstrukcí. K ceně bytu si tak musíte připočítat ještě statisícové náklady na rekonstrukci.

A kdyby vám chyběl sklad…

Pokud by vám náhodou chyběl k vašemu bytu sklad, není problém si ho u realitních kanceláří opatřit.

Například v Táboře si můžete za 145 000 Kč zakoupit skladové prostory o výměře 13 metrů čtverečních.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Sklep či sklad v Táboře.

Otázkou zůstává, zda je horší cena, kterou za sklad zaplatíte, nebo stav, ve kterém sklad dostanete. U inzerátu nechybí dodatek, že prostor můžete využít i jako sklep. Takže pokud nevlastníte například obchod s drobným zbožím a nepotřebujete sklad k uchovávání zásob, můžete si v těchto prostorech uschovat například lyže, letní pneumatiky, zavařeniny, brambory apod.

Kousek políčka s polní cestou

V nabídce jsou ale také pozemky. Například 81 metrů čtverečních pole v Jankově.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Nabídka 81 metru čtverečních pole.

Z fotografie je patrné, že prodávaný kousek pole protíná polní cesta, která je poměrně využívaná. K čemu byste potom takový kousek pole využili vy, je k zamyšlení.

Kromě pole si můžete zakoupit i jiné typy pozemků. Například tento ve Velkých Kuněticích je evidovaný jako „ostatní plocha“. Za 4500 Kč získáte 39 metrů čtverečních tohoto pozemku. Jeho umístění si můžete prohlédnout na fotografii níže.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Nabídka ostatní plochy – Kunětice.

Opět vyvstává otázka, za jakým účelem byste daný pozemek kupovali.

To ale není zdaleka nejmenší pozemek, který si můžete zakoupit. V obci Horní Planá je v současné době k mání pozemek o výměře 2 metry čtvereční.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Nabídka pozemku o výměře 2 metry čtvereční.

Na fotografii se jedná o malý modrý výřez ve tvaru trojúhelníku. Tento pozemek je ve vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, a uvedená cena proto neodpovídá. Prodej totiž bude probíhat formou výběrového řízení. To má jediné kritérium – kdo dá více, tomu pozemek připadne.

Je libo parkovací místo na investici?

Neprodávají se ale samozřejmě jen domy a byty. K prodeji nabízí realitní kanceláře také parkovací místa a další.

Za 450 000 Kč si tak můžete v Hostivicích u Prahy zakoupit parkovací místo číslo 7.



Autor: Inzerováno na webu Sreality.cz Parkovací místo č. 7 v Hostivicích.

I pokud byste snad nebydleli v přilehlém okolí, a tudíž vám možnost parkování nebyla v této lokalitě moc k užitku, neukvapujte se s odmítnutím nabídky. V inzerátu stojí upozornění, že parkovací místo je vhodné i jako investice. Zástava v okolí totiž podle přiložených informací rychle roste, a tak by vaše parkovací místo mohlo mít jednou mnohem větší cenu.

Proč lidé takové bizáry kupují?

Někdy jsou podobné situace k smíchu, jindy k pláči. Proč se nakonec vždy najde někdo, kdo podobný bizár koupí? Důvody jsou rozmanité. Někdo zoufale hledá vlastní bydlení a má jen omezený rozpočet. Za částku, za kterou by před 5 lety koupil pěkný slunný byt, nebo by potřeboval jen částečnou či malou hypotéku, dnes koupí malý byteček, u kterého je napsáno „před rekonstrukcí“, ale chybí dodatek, že žehem.

Zoufalá situace pak lidi nutí dělat zoufalé činy. Malý vybydlený byt je lepší než žádný. Časem se snad bude dát zrekonstruovat do obyvatelné podoby a s nedostatkem místa si lidé nějak poradí.

Někdy ale lidé kupují podobné nemovitosti opravdu jako investici. Obávají se, že inflace jejich vydřené úspory znehodnotí. A tak koupí investiční parkovací místo v lokalitě, skrze kterou nikdy ani neprojížděli, nebo zmíněný vybydlený byt, který buď pronajmou, nebo plánují v budoucnu přeprodat ještě dráže.