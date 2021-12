Ceny energií stoupnou všem, i s fixací. Zdraží totiž regulovaná složka

Kromě průběžného růstu neregulovaných částí cen u elektřiny a plynu od nového roku zdraží i regulovaná složka. Zdražení ale v tomto případě zdaleka nebude tak dramatické jako neregulovaná část ceny, kterou ovlivňují ceny na energetických burzách.

Konečná cena, kterou platíte ve svých fakturách, má dvě složky. Regulovanou, která zahrnuje například platbu za přenos a distribuci, a neregulovanou, kterou Energetický regulační úřad neovlivňuje a stanovují ji přímo dodavatelé. Odvíjí se od cen na energetických burzách.

Podle cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na rok 2022 vzrostou regulované složky méně než o inflaci. V celkových cenách se projeví přibližně 2% nárůstem u elektřiny a 1% nárůstem u plynu.

Elektřina

Regulovaná složka ceny elektřiny domácnostem příští rok zdraží v průměru o 3,7 %. Přesné číslo záleží na tom, na jakém distribučním území odebíráte a jaká je povaha vašeho odběru.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy ERÚ Zdražení regulované složky ceny elektřiny dle distribučního území

Zdražení regulované části ceny elektřiny dle distribučního území Distribuční území Růst regulované složky ceny elektřiny PREdistribuce (hl.m. Praha a blízké okolí) 3,3 % EG.D (jižní části ČR) 3,9 % ČEZ Distribuce (zbytek ČR – střed a sever) 3,6 %

Nejvíce zdraží regulovaná složka lidem v jižních Čechách, nejméně naopak obyvatelům metropole a přilehlého okolí.

Do regulovaných cen se nyní negativně promítají rostoucí náklady na krytí ztrát a na poskytování podpůrných služeb, které navyšuje drahá silová elektřina na burzách. Rostou také náklady na nezbytné investice v elektrizační soustavě, které odrážejí vyšší ceny stavebních prací i materiálů, vysvětlil Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy ERÚ Složky regulované části ceny elektřiny

S růstem ceny silové elektřiny se mění postupně také poměr regulované a neregulované složky v ceně elektřiny. Ještě na konci loňského roku neregulovaná složka stanovená dodavateli energií tvořila méně než polovinu z celkové ceny elektřiny pro domácnosti (47,7 %). Dnes už se na výsledné ceně podílí podle Keborta téměř třemi pětinami (59,4 %). Regulovaná složka je tedy v ceně zastoupena z necelých 40 %.

Plyn

Regulovaná složka plynu pro domácnosti se příští rok zvýší v průměru o 2,4 %. Opět platí, že růst regulované části ceny nebude pro všechny stejný. Odvíjí se opět od druhu spotřeby i distribučního území.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy ERÚ Distribuční území pro odběr plynu

Zdražení regulované části ceny plynu dle distribučního území Distribuční území Růst regulované složky ceny plynu EG.D (Jihočeský kraj) 3,3 % Pražská plynárenská Distribuce (hl.m. Praha a okolí) 5,9 % GasNet (zbytek ČR) 1,8 %

Nejvíce zdraží regulovaná složka ceny plynu lidem z Prahy a okolí.

Také v plynárenství se projevila rostoucí cena plynu na burze, která se promítá do regulovaných výdajů na krytí ztrát. Za nárůstem regulované složky stojí i rozvoj a údržba plynárenských soustav, což se projevuje zejména v Praze, kde síť prochází rozsáhlou několikaletou rekonstrukcí. Celorepublikově, na všechny odběratele, se rozpočítávají i náklady na nový plynovod Moravia Capacity Extension budovaný na úrovni přepravní soustavy, vysvětlil Michal Kebort z ERÚ.

Podobně jako u elektřiny růst ceny plynu na burze snížil podíl regulované složky na výsledné ceně plynu. U domácností se podíl regulované složky meziročně snížil více než o třetinu, z 30 % na 18,5 %.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy ERÚ Složky ceny plynu pro domácnosti v roce 2022

S tím, jak budou ceny elektřiny a plynu růst na energetických burzách a dodavatelé energií tyto dražší nákupy budou promítat i do svých ceníků, se bude dále měnit i poměr regulované a neregulované složky na výsledné ceně ve prospěch té neregulované.

Energetický regulační úřad očekává, že příští rok domácnostem elektřina zdraží průměrně o pětinu a plyn průměrně o čtvrtinu, právě kvůli zvyšování neregulované části cen elektřiny a plynu, které má původ v rostoucích cenách na energetických burzách. Růst regulované složky ceny elektřiny a plynu se na celkovém zvýšení účtů domácností za energie projeví jen minimálně.

Řada domácností zůstává pod DPI

Energetický regulační úřad před časem upozornil, že dodavatelé poslední instance (DPI) stále evidují velké množství spotřebitelů, kteří nevyvíjejí žádnou aktivitu pro to, aby se přesunuli z režimu DPI k běžnému dodavateli (který má nižší ceny), a ani neuhradili listopadovou zálohu na energii.

Vzhledem k nekompletní databázi dodavatelů, kteří ukončili činnost, mohlo podle informací ERÚ dojít také k situaci, kdy spotřebitel nemohl být dodavatelem poslední instance kontaktován, a vůbec tak netuší, že v režimu dodávky poslední instance je, vysvětluje možný důvod ERÚ.

ERÚ se proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) plánuje na tyto nekontaktní spotřebitele – zejména důchodce – zaměřit.

Navrhl proto leták s informacemi, podle kterých mohou spotřebitelé ověřit, jestli se jich situace s krachem dodavatele netýká. Najdou zde také informace, co nyní udělat nebo kam se obrátit se žádostí o pomoc. Máte-li pocit, že by mohly informace pomoci někomu ve vašem okolí, odkaz na leták v PDF najdete ke konci článku.

Leták je první fáze kampaně. Jde o to zjistit, zda jsem u dodavatele poslední instance, a vyřešit platby záloh. Leták také pomůže najít pomoc v místě bydliště. První fází provází také manuál pro ty, co mohou spotřebitelům pomoci. Manuál zahrnuje i fázi druhou, tou je změna dodavatele. V režimu DPI může být spotřebitel pouze po dobu šesti měsíců, proto je nutné dodavatele nebo produkt změnit. S ohledem na aktuálně vysoké ceny je třeba změnu realizovat co nejdříve, uvedla Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Dodala také, že ERÚ v prosinci chystá dvě školení pro zástupce místních samospráv a dalších organizací, které pomáhají spotřebitelům, kde budou jednotlivé body manuálu představeny v širších souvislostech a zástupci ERÚ budou také odpovídat na otázky „z terénu“.



Autor: Energetický regulační úřad Informační leták ERÚ

Leták a manuál jsou ke stažení na webu ERÚ.