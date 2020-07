Mění se pravidla pro doručování pracovních písemností. Co byste měli vědět?

Vysvětlíme, co je od 30. 7. 2020 nového, nač si musíte dát pozor, aby vůči vám neplatila třeba písemnost, kterou jste nikdy nečetli.

Za důležité písemnosti, jejichž způsob doručování zákoník práce upravuje, označuje písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (takže jde např. o výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, přeložení), odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Tyto dokumenty musí být (podle § 334 odst. 1 ZP) doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Zaměstnavatel to nemá jednoduché, když vás shání

Doposud vám jako zaměstnanci písemnost doručuje zaměstnavatel (dle § 334 odst. 2 ZP) do vlastních rukou na pracovišti, ve vašem bytě nebo kdekoliv budete zastiženi anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Z toho někteří právníci dovozují podle mého názoru nesprávný závěr, že „zaměstnavatel tak za stávající právní úpravy prakticky může volit mezi jednotlivými alternativami doručování a žádná z těchto alternativ není preferována“. S takovým zjednodušujícím přístupem se nelze ztotožnit.

Kupříkladu Nejvyšší soud ČR v rozsudku (spis. zn. 21 Cdo 2036/2017, ze dne 7. 11. 2018) konstatuje, že při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nemůže postupovat podle vlastní úvahy. K doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb smí přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. Popřípadě aby mu písemnost doručil prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Kdy není možné, aby zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám, zákon blíže nestanoví. To pak může autoritativně posoudit jen soud. A vy toho můžete i využít, pokud chcete zneplatnit třeba výpověď. Ostatně už jsme vám přiblížili případ, na jaké komplikace si zaměstnavatel zadělal, když poslal výpověď zaměstnanci poštou místo toho, aby mu ji předal na pracovišti, nebo se o to aspoň pokusil. Nejvyšší soud ČR ji proto neuznal za platnou.

Výpověď se primárně předává na pracovišti

Písemnost podle nového znění § 334 odst. 2 ZP doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti; není-li to možné, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci

kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo

prostřednictvím datové schránky.

Novela zákoníku práce tedy vypouští pokus o doručení písemnosti v bytě zaměstnance či jinde, kde může být zastižen, ale povinný primární pokus o doručení na pracovišti zůstává, ba je tato povinnost zaměstnavatele zdůrazněna. Není-li doručení na pracovišti možné, není už zaměstnavatel při výběru ostatních možných forem doručování omezen. I když doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo prostřednictvím datové schránky zůstane asi minoritní záležitostí kupř. snad v IT oborech nebo při doručování zaměstnancům na manažerských pozicích nebo řekněme advokátovi, který přerušil výkon advokacie a nechal se na právnickém nebo jiném místě zaměstnat.

Další změny v zákoníku práce

Nově se v § 335a ZP upravuje doručování zaměstnavatelem zaměstnanci prostřednictvím datové schránky. Prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Obdobně pak dle nově doplněného § 337 odst. 6 ZP, jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky.

Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky, přičemž se nepoužijí § 337 odst. 4 a 5 zákoníku práce upravující doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, tedy e-mailem. Novela tak upouští od podmínky podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem a podmínky potvrzení převzetí písemnosti zaměstnancem zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.