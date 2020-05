 »   »  Dohodu o vypořádání majetku po rozvodu lze uzavřít i bez notářské smlouvy

Zamilovaní lidé vstupující do manželství přemýšlejí většinou o jiných věcech než jak si dohodnout majetkové poměry v manželství, natožpak o možném rozchodu v budoucnu a souvisejícím majetkovém vypořádání. Přesto si někteří, zvláště ti praktičtější, pragmatičtější nebo ti, kdož si z předchozího svazku a následného rozvodu nesou trpké zkušenosti, položí také otázku, zda neuzavřít majetkovou manželskou smlouvu.

S prstýnky i smlouvu?

Lidé se někdy obávají o majetek, který si do manželství přinesou, aby po případném rozvodu a vyrovnání nepřipadl partnerovi. Zbytečně. Vše, co člověk nabyl ještě před uzavřením manželství za svobodna nebo ve svazku předchozím, nepatří do společného jmění manželů a zůstává v jeho individuálním (výlučném) vlastnictví.

Netřeba kvůli tomu uzavírat zvláštní manželskou majetkovou smlouvu. Vyplatí se však eventuálně mít doklady, jež potvrzují, že dražší a trvanlivější movitý majetek byl získán ještě před sňatkem. Výjimečně by tyto skutečnosti mohli zámožní manželé stvrdit i v oboustranném čestném prohlášení, jakémsi soupisu stavu majetku před vstupem do manželství. Majetková smlouva se ovšem v tomto ohledu jeví zcela zbytečnou. (Právníci, zvláště notáři, vám ji doporučí a sofistikovaně své doporučení zdůvodní, ale to především proto, aby si z vašeho majetku také něco ukrojili… Však její sepsání něco stojí.)

Co když společně obýváte nemovitost?

A pokud jde o nemovitosti? Kdo je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník před sňatkem, jím také zůstane i po svatbě a také po rozvodu… Kdo nepodniká vlastním jménem na vlastní účet v rizikové profesi, nebo není obzvláště bohatý, se bez manželské majetkové dohody rozhodně obejde, ať uzavřel sňatek z lásky, či z rozumu.

U řadové rodiny s průměrným příjmem, běžným majetkem, řekněme družstevním bytem či bytem v osobním vlastnictví se standardním vybavením, ojetým vozem a chatou po rodičích, není v podstatě co řešit.

Přesto ale může někde a u někoho být důvod se dopředu dohodnout na případném budoucím majetkovém vyrovnání, třeba o tom, kterému z manželů připadne byt, který si společně pořídili a na nějž také společně splácejí hypotéku a který z manželů bude tím druhým vyplacen. Ani k tomu však není třeba majetkové smlouvy ve formě notářského zápisu.

Dříve byla třeba smlouva u notáře nebo rozvodová smlouva

V poměrech (za účinnosti) zrušeného občanského zákoníku (obč. zák.), tedy do 31. prosince 2013, nebylo možno platně během trvání manželství uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů vyjma případů spadajících pod rozsah někdejšího § 24a zákona o rodině. Toto ustanovení připouštělo (pohodlnější, rychlejší) rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, když mimo jiné předpokládalo, že manželé předloží soudu písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů.

Taková dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (tj. včetně vypořádání společného jmění manželů), laicky, lidově často zvaná rozvodová smlouva , byla účinná pouze v případě rozvodu, o němž bylo rozhodnuto právě za podmínek podle § 24a zákona o rodině. Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu už nejméně šest měsíců nežili (nemyslelo se tím třeba nutné soužití ve stejném bytě či domě, ale nesdílení společné domácnosti, tedy to, že každý samostatně hospodařil, nevedení společného intimního života apod.) a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojil (vyslovil tedy s rozvodem a jeho podmínkami souhlas, třeba připodepsal návrh na rozvod), mělo se za to, že jsou splněny podmínky pro to, aby soud mohl manželství rozvést.

Podle § 24 odst. 1 zákona o rodině muselo být manželství, aby mohlo být rozvedeno, tak hluboce a trvale rozvráceno, že nebylo možno očekávat obnovení manželského soužití. Soud však tyto skutečnosti nezkoumal (a nenutil manžele obnažovat své soukromí), nezjišťoval příčiny rozvratu a manželství (a rozvádějící se manželé tak byli ušetření nepříjemného líčení intimit jejich společného života) a manželství rozvedl, pokud mu byly předloženy:

písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a

s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Bezdětní manželé nebo manželé s již zletilými dětmi tuto dohodu pochopitelně předkládat nemuseli.

Pokud však k rozvodu podle a za podmínek § 24a zákona o rodině nedošlo, dohoda neměla právní účinky a nebylo možno k ní přihlížet. Jako by neexistovala.