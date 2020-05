 »   »  Jak podat Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu?

Vyplnění daňového přiznání za rok 2019 a Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení už jsme si ukázali. Nyní si podle modelového příkladu ukážeme, jak si poradit s Přehledem OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.

Pro účely článku pokračujeme ve vyplňování formulářů Lucky Krásné, která pobírá na své nejmladší dítě rodičovský příspěvek a při tom si od dubna loňského roku začala přivydělávat překladatelskou činností.

Pro vyplnění formuláře jsou pro nás důležité následující informace:

Za Lucku platí zdravotní pojištění i stát, právě protože pobírá rodičovský příspěvek. To neznamená, že nemusí platit vůbec žádné zdravotní pojištění, ale odvede ho jen z reálně dosažených příjmů. V tomto Přehledu jí také vyjde nová výše záloh.

Zálohy by teoreticky měla platit od podání Přehledu OSVČ. Protože však mají OSVČ půlroční generální pardon na sociální a zdravotní pojištění, začne Lucka zálohy platit až od září.

Kvůli pandemii koronaviru také mohla využít odklad účtování sankcí při opožděném podání daňového přiznání. To je nyní možné odsunout až do 1. července. Proto se dá analogicky odsunout i termín pro podání Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, a to do 3. srpna. Zároveň ale pořád platí, že Přehledy byste měli podat do měsíce po podání daňového přiznání.

Více si přečtěte v článku Nástrahy nových termínů pro zdravotní a sociální pojištění. Vysvětlíme si rozdíly

Protože Lucce vyšel na daních slušný přeplatek, podání neodkládá, protože vyplacený daňový bonus se její rodině bude nyní hodit.