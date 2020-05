 »   »  Kolik stojí elektronický podpis?

Na trhu existují programy, které s elektronickým podpisem umějí pracovat, mimo jiné jej dokáží vkládat do dokumentů. Jedním z nich je Signer od společnosti Software 602. Firma nově uvolnila licenci pro tuto službu elektronického podpisu a do 1. dubna 2023 do 02:00 hod. ji mohou bezplatně používat OSVČ, školská zařízení a pedagogové. Standardní cena licence byla 2904 Kč ročně. K dispozici je pro Android, iOS, MacOS a Windows.

Při té příležitosti jsme změnili formu certifikátu, kdy přes aplikaci Signer jsme požádali o soukromý (pro soukromou osobu), ale v písemné žádosti byl uveden pro podnikající osobu (OSVČ), přičemž ID zůstalo. Program umí příjemnou vychytávku, kdy všechny certifikáty, o které přes něj požádáte, po aktivaci sám importuje do svého prostředí. Automaticky. A tady se to pokazilo. Zatímco pro poštu to byl hladký průběh, aplikace Signer trvá na importu jen soukromého, certifikát pro OSVČ nevidí. Možnost do aplikace dostat certifikát manuálně chybí, takže pracovat lze jen s jedním – soukromým.

Avšak tento článek není recenzí programu Signer, jen popisujeme možnosti průběhu. Vždy byste měli mít certifikát dobře schovaný a nespoléhat se jen na (nějaký) program.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Po rozkliknutí souboru k programu pro správu certifikátů (součást každého operačního systému) lze vidět a číst detaily, mj. komu je elektronický podpis vystaven a kdo jej vystavil (v tomto případě Česká pošta).

Pandemie koronaviru posunula komunikaci s úřady ještě víc do online světa. Pokud komunikujete elektronicky se státní správou, soudy nebo samosprávou, využívejte buď e-mail v kombinaci s uznávaným elektronickým podpisem, nebo podání odešlete prostřednictvím datové schránky. Co se týče soudů, tam je možné podání doručit také prostřednictvím internetové aplikace ministerstva spravedlnosti ePodatelna.