 »   »  Bez úvěru ani ránu. Z vlastních úspor si bydlení může dovolit jen desetina lidí

Bydlet ve vlastním chce až 76 % Čechů. Stěhovat se do svého plánuje 42 % z nich a celá polovina (21 %) by to ráda stihla už v horizontu pěti let. Chybí jim na to ale finance. Většina lidí předpokládá, že na pořízení bydlení budou potřebovat 1 až 3 miliony korun. Jen zhruba 20 % dotázaných ale vnímá v současnosti nové bydlení z hlediska množství nabídek na trhu s bydlením jako dostupné. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Wüstenrot, Bydlení a finance, který provedla agentura Ipsos. Sběr dat probíhal online v listopadu a prosinci 2019. Zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18–99 let.

Podle informací společnosti Deloitte v Praze aktuálně chybí zhruba 22 tisíc bytů. Stavební povolení je vydáno přibližně na 1500 bytů. Z pohledu ceny vidí vlastní bydlení jako dostupné jen 16 % respondentů. Nejhůře účastníci výzkumu hodnotili z hlediska dostupnosti vlastního bydlení Královéhradecký kraj, kde jako špatnou podle počtu nabídek situaci vidí 71 % místních obyvatel a z hlediska ceny dokonce 76 %. Naopak nejlépe v tomto hodnocení dopadl Ústecký kraj.

Jen 8 % Čechů má uspořeno na nové bydlení

Peníze na byt či dům by si Češi ve věkové kategorii do 55 let půjčili v 79 % od banky nebo stavební spořitelny. Až 51 % mladých by o pomoc s financováním vlastního bydlení poprosilo rodiče nebo partnera. Další příbuzné by o peníze na bydlení požádalo 21 %. Známé by oslovilo 15 % Čechů. Naspořeno na nové bydlení mají lidé nejčastěji zhruba 50 tisíc korun (26 %), což je žalostně málo.

Podle České bankovní asociace by každý pátý Čech nedokázal vyžít z ušetřených peněz déle než měsíc a třetina by z úspor nevyžila déle než tři měsíce. Částku, se kterou by mohli požádat o hypotéku na přibližně milionový byt, tedy 100–250 tisíc korun, má 55 % respondentů. A jen z úspor by byt v hodnotě 1 milion a více mohlo koupit pouhých 8 % Čechů, říká Jiří Procházka, produktový manažer Wüstenrot.



Autor: Wüstenrot Jen 1 % respondentů má naspořeno kolem 3 milionů korun.

Zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, které v roce 2018 zavedla Česká národní banka, snížilo jejich dostupnost, což se následně promítlo do počtu uzavíraných smluv. Podle aktuálních dat Fincentrum Hypoindex zájem o hypotéky klesá už třetí měsíc v řadě. V lednu 2020 si klienti bank vzali 6491 úvěrů na bydlení za celkem 16,88 miliardy korun. Oproti prosinci loňského roku 2019 klesl počet smluv o 583 a objem poskytnutých hypoték o více než 1,1 miliardy korun.

Hypotéky zdraží, ale jen nepatrně

Podle specialisty produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select Jiřího Sýkory je nižší zájem o hypotéky vidět jak v počtu prodaných úvěrů, tak i v jeho objemu. Nicméně díky tomu, že počty prodaných úvěrů klesají rychleji než objemy, tak se již pátý měsíc po sobě stále posouvá rekordní hranice průměrné výše úvěru, a to na částku těsně nad 2,6 milionu korun, uvádí Sýkora.

Ve srovnání s loňským lednem si však Češi brali víc hypoték (viz. tabulka). Jejich počet vzrostl meziročně o 36,3 %, objem dokonce o 54,4 %. Důvodem jsou stále rostoucí ceny nemovitostí.



Autor: Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Srovnání objemů a počtů hypoték během ledna a prosince v minulých letech. (19. 2. 2020)

Průměrná úroková sazba podle Hypoindexu vzrostla v lednu o dva bazické body na 2,36 %. Po jedenácti měsících poklesu tak sice přišel nepatrný růst, přesto průměrná sazba zůstává již od října loňského roku pod hranicí 2,4 %. A podle analytiků by dál měla růst spíš pozvolně. Je to mimo jiné důsledek toho, že bankovní rada České národní banky 6. února 2020 odsouhlasila zvýšení úrokových sazeb.

Vlivem konkurence nepůjde o razantní zdražení, ale o pár desetin se úrokové sazby pravděpodobně zvýší. V dalších 2 měsících běžní lidé mohou očekávat zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Očekáváme růst o 0,1 až 0,2 p.b., potvrzuje vývoj Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting.

Od nebankovní společnosti by si Češi na bydlení nepůjčili