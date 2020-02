 »   »  Lepší spoření, dražší úvěry a silnější koruna. ČNB zvýšila sazby

Nejrychleji by mohly zareagovat sazby na spořicích účtech , následně na termínovaných vkladech . Další zvýšení nebo snížení sazeb ze strany ČNB však už asi nebude. Do konce roku však další změny pravděpodobně nenastanou, myslí si Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Od 12. února 2020 zvyšujeme bonusové úroky na spořicím účtu . Nově mohou klienti získat bonusovou sazbu 1,5 % u vkladů do 250 tisíc korun. Vklady na spořicím účtu nad 250 tisíc korun bude banka dál úročit bonusovým úrokem 0,4 %. Air Bank klientům bonusovým úrokem 1 % úročí také vklady do 100 tisíc korun na běžném účtu, potvrdila Jana Karasová, mluvčí Air Bank.

Co to pro spotřebitele znamená?

Pro některé členy bankovní rady tak obavy z vyšší inflace a ztráty důvěryhodnosti ČNB zvítězily nad obavami ze zpomalující domácí ekonomiky a dalšími zahraničními riziky. To pramení patrně i z toho, že inflace v nové aktuální prognóze ČNB byla přehodnocena směrem nahoru. Pro letošní rok tak ČNB čeká průměrnou inflaci ve výši 3,2 %, zatímco v předchozí prognóze to bylo 2,7 %. V březnu letošního roku ČNB čeká inflaci ve výši 3,6 %. Inflace je pak zvýšena, ačkoli zpomaluje, i na horizontu měnové politiky (1. pol. 2021), což pro některé členy bankovní rady mohl být další argument s růstem sazeb déle nevyčkávat. A to i proto, jak zmínil guvernér Rusnok na tiskové konferenci, že ČNB primárně sleduje inflační cíl (nikoli ekonomickou aktivitu) a pro nastavení měnové politiky je tak inflace hlavním argumentem, komentuje krok ČNB Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

V kombinaci se zpomalujícím se růstem české ekonomiky se vnucuje myšlenka, že další zvyšování úroků nebude hned tak potřeba a že ČNB nyní bude opět delší dobu držet svoje sazby beze změny. Spíše vnímám riziko, že růst české ekonomiky bude slabší, než ČNB předpokládá, a koruna bude naopak silnější, což by v průběhu letošního roku mohlo rozproudit debatu o možném snížení úrokových sazeb, odhaduje další možný vývoj Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Zvýšení sazby o 0,25% je zcela zanedbatelné. Jedná se spíše o signál než o snahu ovlivnit reálný vývoj ekonomiky. Na ceny stále působí tlak na trhu práce a růst nominálních mezd v předchozích letech. Na druhou stranu existuje obava z ekonomické recese v Číně a jejím dopadu na globální dodavatelské řetězce a ekonomiku. Protichůdně pak bude působit pokles cen ropy. Postupné zvyšování úrokové sazby by mohlo vytvořit prostor pro razantnější uvolnění měnové politiky v případě negativního vývoje ekonomiky v budoucnu. Posilování koruny je spíše návrat k normálu postupného posilování české měny, komentuje změny Prof. Lubor Lacina z Ústavu financí Mendelovy univerzity.

V překladu by to znamenalo levnější zahraniční měnu, tedy levnější cestování i nakupování za hranicemi pro spotřebitele. Radost z posilování koruny by ale neměli exportéři, kterým by se začaly zvyšovat náklady.