Sen o vlastním bydlení je splnitelný stále obtížněji

Češi dávají ve většině případů přednost vlastnímu bydlení před nájemním. Ve svém domě či bytě v současnosti žije podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 68,3 % Čechů (podle EUROSTATU až 79 %). Dům má podle ČSÚ 38,7 % lidí a v bytě v osobním vlastnictví žije 29,6 % z nás. V družstevním bytě bydlí 7,4 % Čechů, v pronájmu 19 % a u příbuzných či známých 5,4 % lidí. Pořídit si vlastní bydlení je ale stále obtížnější. Ceny bydlení jdou i přes dočasný pokles, který s sebou přinesla pandemie koronaviru, neustále nahoru. Meziroční růst se pohybuje kolem 9,5 %. A podíváme-li se na zdražování bytů v delším časovém období, podle statistických údajů Hypoexpert se v uplynulých osmi letech jejich cena zvýšila zhruba o dva miliony. V srpnu 2012 stál průměrný byt jen 1,7 milionu korun, zatímco v srpnu 2020 to už bylo 3,7 milionu.

Nové bydlení je drahé také v porovnání se zbytkem Evropy. Češi na pořízení bytu o výměře 70 m2 potřebují 11,4násobek hrubého ročního příjmu. Rakušanům na koupi stejně velkého bytu stačí 10násobek, Slovákům 9,9násobek a Polákům 7,7násobek hrubého ročního příjmu. Z online výzkumu společnosti Ipsos, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů ve věku 18–100 let, vyplývá, že až 84 % Čechů vnímá bydlení jako cenově nedostupné a 80 % si myslí, že nynější nabídka bydlení je nedostatečná. Vzhledem ke zdražujícímu bydlení roste také zatížení průměrného čistého měsíčního příjmu české domácnosti splátkou hypotéky. To se za 8 let zvýšilo z 33,7 % na 44,8 %. Tedy o 11,1 %.

Zájem Čechů o hypotéky a stavební spoření ale roste

Během prvního pololetí letošního roku 2020 bylo podle údajů stavebních spořitelen zaslaných Ministerstvu financí uzavřeno 237 579 nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 103,5 miliardy korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo sjednáno o 33 tisíc (+16,4 %) smluv více. Z online výzkumu Ipsos, jehož se zúčastnilo 500 lidí ve věku od 18 do 65 let a který probíhal v období května a června 2020, vyplynulo, že 28 % respondentů stavební spoření už má a 10 % si ho plánuje založit v následujícím půlroce.

Hypoteční úvěr nyní má uzavřený 22 % dotázaných a 8 % si jej plánuje v horizontu šesti měsíců pořídit. Poté, co Česká národní banka letos uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky, se počet nově uzavřených úvěrů na bydlení začal zvyšovat. Podle informací MONETA Money Bank by celkový objem nových úvěru na bydlení poskytnutých v roce 2020 mohl dosáhnout hodnoty 280 miliard korun. Průměrná výše hypotéky by měla letos vzrůst na částku 2,79 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 470 000 korun.

Zlevňování hypoték přibrzďuje

Průměrná úroková sazba hypoték podle údajů společnosti Fincentrum Hypoindex v srpnu klesla na 2,11 %. Je to dáno tím, že banky své úvěry na bydlení zlevňovaly. V srpnu například hypoteční sazby snížila Sberbank a na začátku září se k ní připojila i MONETA Money Bank a UniCredit Bank. Průměrná sazba hypotečních úvěrů jde dolů už pátý měsíc v řadě, ale tempo jejího snižování postupně klesá. Zatímco v květnu a červnu se průměrná sazba snížila ještě o devět bazických bodů, v srpnu to bylo už jen o čtyři bazické body. Dá se předpokládat, že pokud objemy uzavřených hypoték porostou takovým tempem jako dosud, banky nebudou mít důvod hypotéky zlevňovat, naopak může časem dojít k jejich zdražování. Nejběžnější doba fixace hypotéky je přitom 5 let.

Informace o finančních produktech si zjišťujeme nejčastěji online

Informace o finančních produktech si většina lidí v současnosti nejčastěji zjišťuje online. Nejinak je tomu i v případě stavebního spoření. Nejvyužívanějším zdrojem informací jsou weby stavebních spořitelen (63 %), dalším v pořadí, co do četnosti využívání, jsou srovnávače (47 %). Hodně lidí dá i na radu známých a rodiny (23 %). Většina z nás si ale přesto, že se využívání moderních informačních technologií nebrání, stále ve většině případů (82 %) zakládá stavební spoření offline. Nejčastěji na pobočce banky (29 %) nebo pobočce spořitelny (29 %).

Stavební spoření online

Banky a stavební spořitelny se patrně i v souvislosti se zkušenostmi s vládními omezeními, které přinesla první vlna šíření pandemie onemocnění COVID-19, snaží uzavírání smluv online co nejvíce zpřístupnit běžným uživatelům. Týká se to sjednávání účtů, úvěrů, hypoték, nebo třeba stavebního spoření. Nově si stavební spoření online budou moci od konce měsíce září sjednat i klienti MONETA Stavební Spořitelny. Ostatní stavební spořitelny už online sjednání umí.

MONETA v první fázi počítá s online sjednáváním spoření v mobilní aplikaci Smart Banka, o měsíc později půjde stavební spoření uzavřít i na webových stránkách. Na našich webových stránkách nebo v prostředí naší mobilní aplikace Smart Banka zabere celý proces sjednání stavebního spoření jen několik minut. V případech, kdy klienti nadále upřednostní osobní návštěvu svého bankéře, budou již také smlouvu podepisovat digitálně, říká Andrew Gerber, předseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny.

Hypotéky online

Do konce roku pak MONETA plánuje spustit i první fázi online sjednávání nových hypotečních úvěrů. Nyní online formu sjednávání hypotečních úvěrů v rámci banky reprezentuje platforma Refinanso.cz, kterou Skupina MONETA finančně podporovala od jejího startup začátku v roce 2019 a která se koncem loňského roku stala plně integrovanou součástí banky.