Produktové novinky v červnu: banky zlevňují hypotéky a blokované karty

Sberbank od 22. června 2020 snížila úrokovou sazbu u Fér hypotéky s fixací na 5, 7 a 10 let na 2,19 % ročně. U neúčelové americké hypotéky s fixací na 5 let sazba klesla na 2,69 % ročně.

Equa bank od 23. června 2020 zlevnila sazby hypoték až o 0,3 %. Hypotéky určené na výstavbu nebo koupi domu či bytu s fixací 3 nebo 5 let si nyní můžete nově sjednat s úrokem od 2,09 % p.a. Refinancovat hypotéku je možné už od 1,99 % p.a.

Fio banka letos už potřetí snížila úrokové sazby u hypoték , a to u všech fixací (na 1, 3 i 5 let). U jednoleté fixace došlo ke snížení o dvě desetiny procentního bodu a v případě tříleté a pětileté garance výše úrokové sazby o jednu desetinu procentního bodu. Hypotéku s jednoletou fixací tak můžete získat od 1,58 %, tříletou od 1,68 % a pětiletou pak od 1,78 %.

Air Bank k pětileté fixaci úrokové sazby nově nabízí také možnost fixace na sedm a deset let. Úrokové sazby začínají na 1,99 % pro převedené hypotéky, pro nové hypotéky na 2,19 %.

V reakci na snižování sazeb České národní banky snížila Air Bank od 10. června 2020 úrokové sazby na spořicích účtech vedených v českých korunách. Vklady při zůstatku do 250 tisíc korun nově úročí bonusovou sazbou 0,6 % p. a. a v případě vyššího vkladu pak bonusovou sazbou 0,1 % p. a. Bonusovou sazbu získáte, když pětkrát za měsíc zaplatíte kartou (či platební nálepkou nebo aplikací v mobilu) nákup v jakékoliv výši.

Buřinka nabízí prémii na vstupním poplatku až do výše 2000 korun

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) nabízí od 25. června 2020 rodičům a prarodičům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření pro své dítě nebo vnuka ve věku do 22 let prémii na vstupním poplatku až do výše 2000 korun. Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši 2000 korun ale musíte zaplatit, Buřinka vám ho vrátí až po splnění podmínek získání prémie.

Česká spořitelna zdokonalila internetové bankovnictví

Můžete v něm nově spravovat penzijní spoření

V internetovém bankovnictví George České spořitelny si od června můžete sami upravovat některé parametry penzijního spoření. Do konce roku by to mělo být možné i v mobilní aplikaci. Sami změnit si můžete například výši vlastního příspěvku, oznámit příspěvky zaměstnavatele, nastavit si doplňkové služby (komunikaci přes SMS či e-mail a Příspěvek na míru). Dále je možné změnit oprávněné a určené osoby a sjednání výsluhové či invalidní penze a změnit poměr mezi starobní a výsluhovou penzí.

Z George si nově zavoláte do banky bez nutnosti ověření

Pokud používáte mobilní bankovnictví George České spořitelny, nově si můžete zavolat na klientské centrum přímo z aplikace. Tím odpadne nutnost vaší identifikace pomocí ověřující otázky a osobních údajů, protože banka pozná, že jste to vy. Abyste mohli novou službu využívat, musíte mít na telefonu nejaktuálnější verzi mobilního bankovnictví George a aplikaci George klíč.

Sberbank inovovala internetové a mobilní bankovnictví

Sberbank spustila novou verzi internetového a mobilního bankovnictví. Nové rozhraní Sberbank Online a Sberbank Online Mobile má podle banky intuitivnější ovládání a také zabezpečení prostřednictvím biometriky. Ti, kteří si u Sberbank sjednali účet od dubna 2020, mají novou verzi nastavenou automaticky, stávající klienti na ní budou postupně přecházet.

mBank nově umí založit účet přes mobilní aplikaci

mBank od 25. červnna 2020 spustila nový způsob založení běžného účtu mKonto přes mobilní telefon. Stačí vám k tomu nainstalovat mobilní aplikaci (Android, iOS), mít platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz nebo pas). Potřebujete také funkční foťák v mobilu. K založení účtu vám stačí několik kroků.

ČSOB má novou sérii bankomatů a k nové kreditce nabízí 1000 Kč

ČSOB zavedla jako první na českém trhu do provozu řadu bezkontaktních bankomatů DN Series od výrobce Diebold Nixdorf. Bankomaty mají velkou dotykovou obrazovkou a vylepšenou ochranu před možným zneužíváním platebních karet. Nové typy bankomatů banka prozatím instalovala na osmi pobočkách (mj. Lidická v Praze, Americká v Plzni).

K nové kreditce dostanete tisícovku a zvýhodnění při platbě u obchodníka

ČSOB a Poštovní spořitelna spustily akci ke kreditním kartám. Každý, kdo si od 1. června do 31. srpna pořídí kreditní kartu Standard, dostane jednorázovou odměnu za sjednání ve výši 1000 korun a k tomu dvě procenta zpět při každém zaplacení v kamenném obchodě i na eshopu.

Finanční odměna za sjednání vám bude připsána na účet nejpozději 30 dnů po ukončení akce. Zvýhodnění ve výši dvou procent zpět při každém zaplacení kartou získáte po dobu 180 dnů od otevření účtu ve formě bodů do Světa odměn (1 bod = 1 Kč), kde je můžete použít jako splátku karty nebo vyměnit za odměny. Za měsíc lze získat maximáně 1000 bodů, uvádí banka v marketingových podmínkách akce.

Equa bank spustila okamžité platby v mobilu a má nový investiční fond

Equa bank umožňuje od 4. června odesílat i přijímat okamžité platby. Můžete je provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně svátků a víkendů). Podmínkou je, aby je banka adresáta přijímala. Maximální limit pro okamžité platby je 400 tisíc Kč. Jejich zadání je zdarma. Okamžité platby lze v tuto chvíli odesílat pouze z mobilní aplikace, v internetovém bankovnictví to zatím možné není.

Nový fond BNP Paribas umožňuje investovat do dluhopisů

Equa bank od 16. června 2020 rozšířila své investiční portfolio o fond BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate Portfolio 2024, který umožňuje investovaání do dluhopisů z rozvíjejících se trhů. Fond má pevnou splatnost v prosinci 2024 a jeho nákup je možné realizovat do 15. července 2020.

Expobank má novou mobilní aplikaci pro potvrzování kartových transakcí

Expobank spustila 15. června 2020 novou iOS mobilní aplikaci. Funguje podobně jako její verze pro Android, kterou banka spustila už 20. února 2020. Jde o autorizační aplikaci, s jejíž pomocí můžete potvrzovat platby u všech obchodníků, kteří využívají pokročilé zabezpečení 3D Secure.

Air Bank nabízí dvě nová připojištění pro cesty autem

Klienti Air Bank si u cestovního pojištění mohou vybrat z několika typů připojištění Rizikové sporty, Úraz s trvalými následky včetně úmrtí, připojištění Zavazadel a připojištění Právní ochrany. Banka teď nabízí nové typy připojištění Autoasistence a Půjčeného vozidla.

Komerční banka zrychlila SEPA platby, při včasném zadání je odešle jako D+0

Komerční banka zrychlila odesílání běžných SEPA plateb, připsaných na účet banky příjemce v tentýž den. Podmínkou je zadání platby online do 11:00 hodin. Poplatky za zpracování běžných SEPA plateb jsou stejné, jako u tuzemských plateb.

Wirecard je bez licence. Dopadá to i na české klienty, jejich karty nefungují

Britský regulační úřad (Financial Conduct Authority) v pátek 26. června 2020 odejmul bankovní licenci společnosti Wirecard (Wirecard Card Solutions Limited). Tím fakticky končí možnost použití platebních karet, které jsou jejím prostřednictvím vydávány.

Revolut lze nově dobít jako běžnou tuzemskou platbu v korunách

Svůj účet u Revolutu můžete nyní dobít klasickým bankovním převodem v českých korunách. Sběrný účet má Revolut vedený u Raiffeisenbank, je to účet č. 5170013317/5500.

Pro správné připsání dobíjené částky na váš účet u Revolutu je důležité uvést vaše uživatelské číslo jako variabilní symbol platby (v Revolutu je uváděno také jako „Reference“). Číslo zjistíte kliknutím na symbol české vlajky na úvodní obrazovce aplikace. Díky rozšiřujícím se okamžitým platbám můžete mít účet dobitý v řádu minut.

Na Benzině nově můžete platit občerstvení stravenkovými kartami

Provozovatel čerpacích stanic Benzina umožňuje od 1. června 2020 na svých benzínkách platit při nákupu občerstvení a potravin stravenkovými kartami. Společnost patřící do sítě Unipetrol akceptuje stravenkové karty firem Sodexo, Edenred (Ticket), Up (Chéque Déjeuner), Lidl, Benefitka a Gusto. Stravenkovými kartami však není možné hradit nepotravinové zboží, tedy pohonné hmoty a ostatní doplňkový prodej

Kartou Ticket Restaurant nově zaplatíte přes QR kód bez asistence číšníka

Se stravenkovou kartou Ticket Restaurant Card a víceúčelovou kartou Edenred Card nově zaplatíte prostřednictvím QR kódů. Obě karty se staly součástí tuzemského projektu Qerko, který umožňuje platit útratu v restauracích bez asistence personálu.

Pojišťovna MetLife přidá přes letní prázdniny až dvojnásobné plnění

Pojišťovna MetLife nabízí v rámci svého pojištění Kamarád určeného dětem během letních prázdnin dvojnásobné plnění. Musíte mít ale uzavřené připojištění Trvalé následky úrazu a Následky úrazu. Sjednat si můžete až jedenáct různých připojištění pro případ úrazu či nemoci. Součástí pojištění jsou také asistenční služby zdarma, které vám například pomohou s hlídáním nemocného či zraněného dítěte. Uzavřít pojištění Kamarád může jakákoliv osoba mladší šestnácti let a spolu s ní až dvě dospělé osoby.