 »   »  Akční nabídky bank a nebank v červnu: bonus 2500 Kč a úvěr za 1,90 % p.a.

Diners Club: 1,90 % p.a., nízká splátka a funkční bezkontakt

Noví klienti získají za založení karty Diners Club unikátní úrokovou sazbu 1,90 % p.a. pro první rok a k tomu zvýhodněný poplatek 990 Kč ročně po celou dobu karty, cestovní pojištění je v ceně. Přestože jde o spotřebitelský úvěr, či přesněji kreditní kartu, takovou úrokovou sazbu jen tak nenajdete ani na hypotékách.

Do kdy trvá akce: do 31. srpna 2020 (termín pro sjednání produktu).

Stávajícím i novým klientům vydavatel karet Diners Club snížil minimální splátku na minimálních 250 Kč.Není tam žádné procento splátky, skutečně jen minimálně 250 Kč, plus úroky a poplatky. Firma tím chce vyjít vstříc všem zákazníkům, kteří během koronakrize měli či mají propad příjmů. Přestože se Diners Club oprávněně může chlubit nejnižší úrokovou sazbou na trhu (RPSN 8,66 % s bezúročným obdobím, standardní sazba je 9,90 % p.a.), která je dostupná pro všechny klienty, jakmile vám to ale finanční situace umožní, začněte splácet více, jinak se úvěr stane téměř nesmrtelným. A to nechce nikdo.

Do kdy trvá akce: do odvolání.

Platební karty Diners Club jsou bezkontaktní a je potřeba pochválit různé provozovatele platebních terminálů, že konečně zapracovali na aktualizaci svých zařízení a s kartami Diners Club tak nyní lze platit bezkontaktně takřka bez problémů.

Equa bank: k účtu pojištění výdajů

K účtu v Equa bank získáte jako bonus komplexní pojištění výdajů, které bude platit do konce roku 2020. Poté bude zpoplatněno za 199 Kč měsíčně (nebo jej můžete zrušit).

Výluky: pojištění nekryje ztrátu zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění, výpověď z vlastní vůle a výpověď pro porušení pracovních předpisů. Pojistitelem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna.

Co je pojištěno

Invalidita III. stupně následkem úrazu nebo nemoci (jednorázově 50 000 Kč).

Pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci (min. 30 dnů, poté 4000 Kč měsíčně po dobu max. 1 roku).

Nedobrovolná ztráta zaměstnání (min. 60 dnů, poté 4000 Kč měsíčně po dobu max. 6 měsíců).

Podmínky: Nejpozději následující měsíc po založení účtu 3× zaplatit kartou.

Do kdy trvá akce: do 30. července 2020.

mBank: max. 1500 Kč za účet a spoření

Pokud si při založení nového účtu mKonto v mBank vyberete i novou funkci mSpoření (tj. oba produkty musíte sjednat současně), můžete získat maximální bonus 1500 Kč. Ten je rozdělen na dvě podmínky.

1000 Kč – na svůj nový účet v mBank do týdne od založení pošlete jakoukoliv částku a zároveň nejpozději během následujícího měsíce 5× zaplatíte kartou vydanou k účtu. (Příklad: účet otevřete v pátek 26. června 2020. Do pátku 3. července včetně = 7 dnů musí být připsaná jakákoli platba, třeba jen 0,01 Kč. A do konce července musíte provést min. 5 transakcí.)

500 Kč – banka je vám připíše v dalším měsíci, když opět alespoň 5× zaplatíte kartou. (Příklad: účet otevřete v pátek 26. června 2020. Do konce července 2020 kartou musíte provést min. 5 transakcí = druhý měsíc po otevření účtu. Celkem jste tak v červenci zaplatili kartou 10×.)