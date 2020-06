 »   »  V internetovém bankovnictví České spořitelny jde nově spravovat penzijní spoření

V internetovém bankovnictví George České spořitelny si od června můžete sami upravovat některé parametry penzijního spoření. Do konce roku by to mělo být možné i v mobilní aplikaci.

V internetovém bankovnictví si tak nyní můžete sami změnit například výši vlastního příspěvku, oznámit příspěvky zaměstnavatele, nastavit si doplňkové služby (komunikaci přes SMS či e-mail a Příspěvek na míru). Dále je možné změnit oprávněné a určené osoby a sjednání výsluhové či invalidní penze a změnit poměr mezi starobní a výsluhovou penzí.



Autor: Česká spořitelna, a.s. Internetové bankovnictví České spořitelny umožňuje základní správu penzijního spoření (4.6.2020)

Pro vyřízení ostatních požadavků spojených s penzijním spořením se dále musíte obracet na bankéře. Nyní pracujeme na tom, aby klienti mohli do konce roku jednotlivé požadavky řešit on-line i z prostředí mobilní aplikace, říká Roman Choc, který vede tribe Wealth Management v České spořitelně.

Potvrzení o přijetí požadavku vždy dostanete e-amilem a po jeho zpracování vás Česká spořitelna – penzijní společnost o provedené úpravě smlouvy informuje písemně (kromě změn doplňkových služeb). Výsledný stav se vám také vždy zobrazí v digitálním bankovnictví George.