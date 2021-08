Prodali vás jiné firmě? Můžete odejít rychle, bez dvouměsíční výpovědní doby

Ne, tento článek nebude o obchodu s otroky, i když se tak někteří zaměstnanci třeba v práci cítí, ale o zvláštním způsobu výpovědi v souvislosti s transformací zaměstnavatele nebo jeho části.

Výpovědní doba z pracovního poměru činí nejméně 2 měsíce. Může být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pro drtivou většinu zaměstnanců však platí výpovědní doba v délce dvou měsíců.

Výjimka, kdy je, resp. může být výpovědní doba kratší, vyplývá z § 51a zákoníku práce. Jde o situaci, kdy je výpověď ze strany zaměstnance uplatněna z důvodu tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Pravidla se změnila už od loňského 30. července (2020), a proto stojí za to si připomenout ta nová aktuální.

O co jde při přechodu práv a povinností, jsme už vysvětlovali ve vícero článcích:

V odkazovaných textech je ale vesměs psáno o dříve platných lhůtách.

Transformaci firmy nezabráníte, ale můžete rychle odejít

Čtěte více: Stačí pouhá změna nájemce a už jste u jiného zaměstnavatele

Zaměstnanec, který si nepřeje přejít k novému zaměstnavateli, na kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu (resp. jejich výkon) třeba při prodeji podniku nebo jeho nájmu a ve kterém by tak měl nově pracovat, může dle ust. § 51a zákoníku práce jednostranně rozvázat pracovní poměr výpovědí ve zrychlené proceduře, a to aniž by musel dodržet minimální-dvouměsíční délku výpovědí doby.

Kdo zkusí nového zaměstnavatele, může vybojovat odstupné, pokud se zhoršily pracovní podmínky

Zaměstnanec, jenž naopak přejde k přejímajícímu zaměstnavateli a poté podá ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů výpověď nebo skončí pracovní poměr dohodou, se může (dle § 339a zákoníku práce) u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s tímto přechodem nebo převodem.

Jestliže mu soud vyhoví, pak mu vznikne právo na odstupné. Tohle není žádná novinka, informovali jsme o tom již před mnoha lety v článku Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce. Další rady k tématu najdete i v textu Při přebírání jiným zaměstnavatelem se nenechte napálit zkušební dobou.

Nová pravidla

Nově formulovaná pravidla v zákoníku práce jsou pro neprávníky poněkud složitá. Tak se jich nelekejte. Nejprve si je uvedeme a pak vysvětlíme na příkladech.

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů) do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován (v rozsahu § 339) nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.

Rozlišuje se tedy, zda jste byli, nebo nebyli o změnách ve firmě řádně a včas informováni.

Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován (v rozsahu ust. § 339) nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že

byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,

byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Možné situace

1) Jestliže tedy zaměstnanec byl řádně řádně informován, a to včas – aspoň 30 dnů dopředu o příslušné změně (o přechodu práv a povinností) a výpověď odůvodněnou právě touto změnou uplatní do 15 dnů, jeho pracovní poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím účinnosti změny.

Příklad: 25. března 2021 byli zaměstnanci informováni o změně, která má nastat k 1. květnu 2021. Jestliže zaměstnanec uplatnil výpověď, tedy ji doručil zaměstnavateli do 9. dubna 2021, jeho pracovní poměr skončil k 30. dubnu 2021.

2) Pokud zaměstnanec řádně a včas (tj. nejméně v předstihu 30 dnů) nebyl informován o změně, ale přesto stihl dát výpověď i tak přede dnem účinnosti změny, jeho pracovní poměr skončil dnem předcházejícím účinnosti změny.

Příklad: Ke změně došlo k 1. květnu 2021, ale zaměstnanec o ní nebyl řádně informován. Pakliže zaměstnanec stihl dát výpověď kdykoliv až do 30. dubna 2021, třeba až tento den, jeho pracovní poměr skončil 30. dubna 2021.

3) Pokud zaměstnanec řádně a včas (tj. nejméně v předstihu 30 dnů) nebyl informován o změně, a proto nestihl uplatnit (doručit zaměstnavateli) výpověď před touto změnou, může dát výpověď ještě 2 měsíce po této změně. Pak výpovědní doba činí jen 15 dnů (ne obvyklé 2 měsíce) a nezačíná až první dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi (ve smyslu ust. § 51 odst. 2 zákoníku práce), ale ihned dnem, v němž byla doručena zaměstnavateli.

Příklad: Ke změně došlo k 1. květnu 2021. Výpověď mohl dát zaměstnanec kdykoliv od 1. května do 30. června 2021 a výpovědní doba činila 15 dnů. Pokud dal výpověď např. 14. května 2021, jeho pracovní poměr skončil 28. května 2021.

4) Zaměstnanec, který byl řádně a včas informován o změně, ale výpověď před účinností přechodu práv a povinností neuplatnil, ji může uplatnit i po účinnosti změny, avšak již s běžnou (nejméně dvouměsíční) délkou výpovědní doby.