Platnost voucherů za zrušenou dovolenou končí. Co bude dál, když ho máte stále nevyužitý?

S koncem prázdnin se přibližuje také termín, po kterém skončí platnost voucherů, který cestovním kancelářím za zrušené dovolené umožnil vydávat zákon označovaný jako Lex voucher. Vouchery mají platnost do 31. srpna. Pokud jste ho nevyužili, máte několik možností, co udělat.

Jen pro osvěžení paměti dodáváme, že zmíněný zákon umožnil cestovkám v období od 20. 2. do 31. 8. 2020 u většiny klientů využít tzv. ochrannou lhůtu. Místo peněz za zrušený zájezd tak mohly vystavit poukaz na jinou dovolenou pojištěný proti úpadku. Toto opatření prakticky umožnilo povinnost vrácení prostředků odložit až na první polovinu září v roce 2021. Tedy za situace, kdy klient voucher na dovolenou do 31. srpna 2021 nevyčerpal.

Někteří klienti cestovních kanceláří mohli ochrannou lhůtu na vlastní žádost předčasně ukončit. Výjimka se vztahovala na školy a školská zařízení i na tzv. chráněné osoby. Tedy těhotné, rodiče na mateřské či rodičovské, seniory starší 65 let, osoby pečující o nezaopatřené dítě, uchazeče o zaměstnání na úřadu práce nebo osoby se zdravotním postižením.

Když se nechcete dovolené vzdát

Pokud jste svůj voucher za zrušenou dovolenou dosud nevyužili, máte dvě možnosti. Pokud se myšlenky na dovolenou nechcete vzdát, můžete se se svou cestovní kanceláří dohodnout na zakoupení dovolené. Využití poukazu totiž není omezeno tím, kdy budete dovolenou skutečně čerpat. Můžete si koupit dovolenou třeba na příští jaro nebo dokonce léto (záleží, co vaše cestovka nabízí), termín vycestování důležitý není. Podstatné je jen to, abyste voucher u cestovky uplatnili do konce letních prázdnin.

Klienti nemusí vybírat totožný zájezd (jako byl ten původní zrušený – pozn. red.), ale mohou si vybrat jakýkoliv z nabídky dané cestovní kanceláře. Již nyní klienti poptávají zimní pobyty, uvedl Petr Novotný, člen představenstva Asociace cestovních kanceláří České republiky, který upozornil, že pokud uplatníte voucher pro nový zájezd, platí pro případné další zrušení Smlouva o zájezdu a Všeobecné obchodní podmínky cestovní kancelář. Tam by mělo být uvedené ustanovení o tom, co by se dělo v případě, že by bylo nutné zájezd kvůli neočekávaným událostem zrušit. Vouchery cestovních kanceláří vydané dle zákona č. 185/2020 jsou ze zákona pojištěné proti úpadku, dodal ještě Novotný.

Když chcete raději peníze

Pokud místo dovolené preferujete raději vrácení peněz, měli byste se jich dočkat do 14 dnů od uplynutí tzv. ochranné lhůty – tedy nejdéle do konce první půlky letošního září.

Je možné, že vás v této věci kontaktuje vaše cestovní kancelář sama. Některé to tak dělají. Například cestovní kancelář Fisher nebo Exim tours v této záležitosti postupně kontaktují své klienty už od června. To ale neznamená, že to učiní i všechny ostatní cestovní kanceláře.

Lex voucher v § 6 odst. 5 uvádí, že: V případě, že zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby .

Nikde tedy není vyloženě uvedeno, že byste museli o vrácení peněz požádat. Klienti nemají žádnou zákonem určenou povinnost a ze strany cestovních kanceláří ani nikdy nic takového nebylo možné zaslechnout. Za dobu platnosti se ovšem mohla stát spousta věcí – změna bydliště, změna účtu, změna stavu atd. O tom CK neví a proto je vhodné s CK komunikovat a o způsobu vrácení peněz se domluvit. Na peníze má nárok pouze ten, kdo je CK poslal, řekl serveru Měšec.cz Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Je voucher a voucher. Který máte vy?

V souvislosti s vouchery je na místě upozornit i na to, že mezi lidmi nekolují jen vouchery vydané dle zákona Lex voucher. Některé cestovní kanceláře se snažily klientům nabízet i vlastní vouchery s vlastními podmínkami. Například cestovní kancelář Blue Style podle mluvčí Ilony Topolové nabízela od počátku (tedy ještě před platností Lex voucher od 16. března do 16. dubna) buď svůj voucher Travel Safe+ nebo odstoupení od smlouvy nebo možnost vyčkat na vývoj situace. 16. dubna pak cestovka přidala k těmto možnostem ještě další variantu – voucher dle podmínek zákona Lex voucher.

Voucher Travel Safe+ mimo jiné uchovával hodnotu zakoupené dovolené bez nároku na odstupné cestovní kanceláře, nabízel slevu na zájezdy, umožňoval zachovat pouze objednatele zájezdu s tím, že vycestovat mohou jiné osoby, kterým voucher postoupíte. Ale na druhou stranu jeho podmínky neobsahovaly nárok na vrácení peněz, bylo nutné ho použít na další dovolenou s prodlouženou platností do konce příštího října. V případě změn u zájezdu ze strany klienta pak dle smluvních podmínek mohly být účtovány stornopoplatky.

V případě, že ke změně dochází z naší strany nebo kvůli uzavření cílové destinace pro sjednanou dovolenou a klient platil např. částečně voucherem a částečně v hotovosti nebo převodem, tak podle všeobecných podmínek vracíme peníze ve stejné formě, v jaké byly hrazeny. Takže peníze, které byly hrazeny voucherem, se dají na voucher a peníze hrazené v hotovosti nebo převodem se posílají zpět ve stejné formě, vysvětlila Topolová.

Nárokem na vrácení peněz se voucher Travel Safe+ odlišoval od voucheru dle Lex voucher. Ten sice neměl tak sexy podmínky, ale přiznával klientům to, co je pro velkou část z nich vlastně nejdůležitější. Na voucher dle Lex voucher bylo nutné uplatnit zájezd stejné hodnoty, stejné jakosti, s vycestováním stejné skupiny osob jako u původního zrušeného zájezdu. Ale na druhou stranu musel být voucher zajištěn proti úpadku cestovky a hlavně přiznával právo klienta na vrácení peněz, pokud ho ten do konce letošního srpna neuplatní na jiný zájezd (klidně i s pozdějším datem vycestování).

Právě z rozdílnosti podmínek voucherů pramení nespokojenost některých klientů, kteří si nechali za zrušený zájezd vystavit voucher s některými zmíněnými výhodnějšími podmínkami cestovky, ale bez nároku na vrácení peněz. Například cestovní kancelář Fisher u vlastních voucherů vydaných před účinností zákona Lex voucher po jeho schválení zpětně podmínky sjednotila právě podle zmíněného zákona tak, aby bylo možné v případě neuplatnění voucheru získat peníze zpět. Ostatní cestovky se tímto směrem nevydaly.