Od kdy pro vás platí smlouva či dohoda, kterou jste podepsali zaměstnavateli?

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o zvýšení kvalifikace – tzv. kvalifikační dohodu. Součástí kvalifikační dohody je zásadně závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu (nejdéle však po dobu 5 let), nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace.

Pokud zaměstnanec neodpracuje dohodnutou dobu u zaměstnavatele, podílí se na úhradě zvýšení své kvalifikace. Hradí tedy část peněz, které na jeho vzdělání zaměstnavatel vynaložil.

A přesně o to šlo v případě, který tentokrát přiblížíme, i když nám nepůjde o kvalifikační dohodu. Problematiku, pravidla kvalifikační dohody už jsme si vysvětlili v článku Za předčasný odchod z práce, kde vám zvýšili kvalifikaci, zaplatíte.

Půjde nám o režim uzavírání smluv a dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to tzv. dvoustranných pracovně právních jednání, a to písemných.

Klíčové pro případ, o kterém tentokrát píšeme, je to, že zaměstnanec neodpracoval dohodnutou dobu, a tak se zaměstnavatel domáhal náhrady nákladů na zvýšení kvalifikace.

A nebyly malé. Zaměstnanec byl zaměstnán jako pilot. Naproti tomu zaměstnanec namítal, že vlastně kvalifikační dohoda nebyla uzavřena, resp. že neplatí, ačkoliv ji podepsal. Jak je to možné?

Spor, v němž se tedy domáhal zaměstnavatel úhrady peněz, projednaly opakovaně soud prvního stupně a soud odvolací.

Zaměstnanec byl vyslán žalobcem na jím placený kurs pro piloty do USA. Před odletem do USA na výcvik pracovník podepsal listinu nazvanou jako „dohoda o zvýšení kvalifikace“, která ale nebyla za zaměstnavatele podepsána.

Její součástí byl závazek odpracovat u zaměstnavatele 3 roky. Pro případ dřívějšího skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance obsahovala dohoda ujednání o jeho povinnosti uhradit poměrnou část nákladů na zmíněný kurs.

V textu dohody bylo též obsaženo ujednání, že „platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami“. Jde o poměrně obvyklou formulaci. Ale uvidíme, že má jiné praktické konsekvence, když se podepisuje při osobním setkání šéfa firmy a zaměstnance a když je jen taková smlouva předložena zaměstnanci.

Zaměstnanec dohodu podepsal a doručil zaměstnavateli. Neobdržel však ani před odletem na kurs do USA a ani potom vyhotovení smlouvy s podpisem za zaměstnavatele. Na listině (kopii dohody o zvýšení kvalifikace), kterou byl před soudem prováděn důkaz, však byl podpis jak zaměstnance, který podepisoval jako první, tak i zaměstnavatele (který podepsal následně).

Zaměstnavatelův postup by bylo možno označit za neseriózní, protože nevydal obratem po podpisu, jak by se slušelo a patřilo, vyhotovení dohody i zaměstnanci. Možná však šlo jen o administrativní nedopatření, obvyklý firemní nepořádek.

Na druhou stranu postup zaměstnance ve sporu by bylo možno označit jako účelový, protože na kursu byl, absolvoval jej – a obsah dohody, kterou podepsal, mu tak byl znám. Musely mu tak být jasné i dopady a následky jejího nedodržení.

Zhruba rok po uzavření dohody a absolvování kursu dal výpověď a na jejím základě skončil jeho pracovní poměr.

Zákoník práce neupravuje postup při uzavírání pracovněprávních smluv. Na jejich uzavření a tedy i na uzavření kvalifikační dohody je proto třeba použít občanský zákoník (o. z.).

Případ se dostal k Nejvyššímu soudu a ten zhodnotil případ a vyjádřil se k otázce okamžiku uzavření písemné smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem takto:

Účinnost přijetí návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1745 o. z. může být dohodou stran pracovněprávního vztahu určena k jinému okamžiku než k okamžiku, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli smlouvy.

Takovým jiným okamžikem může být i okamžik podpisu písemného návrhu smlouvy (podepsaného navrhovatelem) stranou, které je návrh určen. To platí i v případě návrhu smlouvy, pro kterou zákoník práce vyžaduje písemnou formu.

K odlišnému ujednání stran o určení okamžiku účinnosti přijetí návrhu na uzavření smlouvy může dojít nejen před předložením nabídky navrhovatelem oblátovi (tj. příjemci návrhu). Návrh takového ujednání může být obsažen i v samotné nabídce.

Je-li navrhovatel tím, kdo tvoří obsah nabídky (kdo navrhuje znění smlouvy), není důvod mu bránit v tom, aby součástí nabídky učinil i návrh, za jakých podmínek (k jakému okamžiku) chce být smlouvou vázán. Je-li taková nabídka oblátem včas akceptována, řídí se určení okamžiku účinnosti jejího přijetí sjednaným způsobem, uvádí Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 19. 5. 2021 (spis. zn. 21 Cdo 3382/2020).

V projednávané věci podle Nejvyššího soudu ČR zaměstnavatel připravil text „dohody o zvýšení kvalifikace“, který obsahoval i ujednání, že „platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami“, a který předložil (bez svého podpisu) zaměstnanci (spis. zn. 21 Cdo 3382/2020).

Jestliže zaměstnanec tento text bez dalšího podepsal a doručil zaměstnavateli (jakožto jím podepsaný návrh smlouvy), který jej následně také podepsal, pak lze vyvodit, že se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na tom, že návrh na uzavření kvalifikační dohody je účinně přijat druhou smluvní stranou k okamžiku, kdy zaměstnavatel návrh dohody podepíše. Aniž by bylo nezbytné, aby akceptaci (vyjádření souhlasu s návrhem) doručil navrhovateli (zaměstnanci). To vše za předpokladu, že zaměstnavatel připojil svůj podpis k návrhu „dohody o zvýšení kvalifikace“ v době přiměřené povaze této dohody.

Zaměstnanec kurs zaplacený svým zaměstnavatelem absolvoval a patrně toho hodlal využít ku svému prospěchu či prospěchu jiného zaměstnavatele. Nicméně mohou nastat i jiné – věcně odlišné, ale formálně podobné situace, kdy zaměstnavatel nevydá zaměstnanci dohodu či smlouvu, kterou on podepsal – a sám zaměstnavatel ji podepíše, až se mu to bude hodit, třeba zpětně s antedatovaným podpisem.

Proto chtějte uzavírat smlouvy vždy takříkajíc tváří v tvář, abyste si mohli odnést své vyhotovení smlouvy ihned. Pokud to nejde a máte obavu, že by váš podpis mohl být v budoucnu zneužit, klidně rukou dopište do smlouvy (třeba ke svému podpisu) např. tento text: Smlouva bude uzavřena (nebo: nabývá platnosti), až bude její vyhotovení náležející zaměstnanci jemu doručeno do (uveďte limitní termín, do kterého jste ochotni čekat). A můžete přidat i formulaci: Jinak se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.