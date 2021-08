Moneta oseká sazebník. Zvýšeným poplatkům se většinou můžete vyhnout

MONETA Money Bank od listopadu změní ceník. Banka ho zkrátí a zjednoduší, některé poplatky pospojuje, jiné škrtne. Některé služby ale zdraží. Jde o ty, které mají elektronickou alternativu, takže se klienti budou moci poplatku vyhnout.

Běžné účty

Moneta od listopadu zruší povinnost mít na běžném účtu minimální zůstatek ve výši 200 Kč. O blokovanou částku se tedy od listopadu navýší váš disponibilní zůstatek. Změna se týká i dětských a studentských účtů včetně těch s Flexikreditem a měla by se projevit nejpozději 8. listopadu.

Výpis a mimořádný výpis poštou u běžných účtů vedených v USD, GBP a EUR se zdraží z jednoho eura na 3 USD, 2 GBP nebo 2 eura.

Klientům se od listopadu zároveň zdraží papírový výpis z účtu. Místo 30 Kč bude nově stát 50 Kč. Poplatek je ale možné obejít elektronickým výpisem zasílaným na e-mail nebo do Internet Banky. Způsob zasílání výpisu se dá kromě pobočky změnit právě v internetovém bankovnictví v sekci nastavení nebo přes zákaznickou linku.

Platební karty

Banka bude s příchodem nového sazebníku také vydávat druhou kartu k běžnému účtu bez poplatku (dosud 59 Kč, kromě účtu Gold, kde je „v ceně“). Druhá souběžná karta, která se nejčastěji vydává disponentům, bude od listopadu zdarma pro nové i stávající klienty.

Klienti také nově nebudou platit za opakované generování původního PINu (dosud 100 Kč). Bez poplatku tedy bude možné ho vygenerovat přes internetové nebo mobilní bankovnictví, stejně jako na pobočce nebo přes zákaznický servis.

Naopak zaslání PINu k debetní kartě poštou bude stát:

místo 35 Kč nově 50 Kč,

místo 1,6 USD nově 3 USD pro debetku Standard USD,

místo 1,5 EUR nově 2 eura pro debetku Standard EUR.

MONETA Money Bank také zruší majitelům dětských kont Dětský Genius poplatek za výběr z bankomatu jiných bank v ČR i zahraničí (dosud 59 Kč).

Zpoplatňovat nově nebude ani výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce bank (cash advance) mimo pobočky MONETA Money Bank nebo v zahraničí (dosud 1 %, min. 200 Kč).

Za výběr kartou z vlastního bankomatu banky nově nebudou platit majitelé starších účtů Genius Basic, Genius Start, Genius Free & Flexi Promo (dosud 15 Kč) a majitelé účtů Genius (dosud 20 Kč).

Mezi další rušené poplatky související s platební kartou patří i:

změna limitu karty na obchodním místě (dosud 100 Kč),

přehled o použití karty prostřednictvím vlastního bankomatu banky (dosud 30 Kč),

blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo exekuce (dosud 100 Kč).

Další novinkou je přechod na karty Visa, který už probíhá. Stávajícím držitelům karet Mastercard banka postupně posílá nové karty Visa, a to jak debetní, tak i kreditní. Visa je totiž pro banky obecně poplatkově levnější, což byl třeba hlavní důvod loňského masového přechodu UniCredit Bank z většiny karet Mastercard na Visu. Oficiální důvody MMB ale zjišťujeme.

Přímé bankovnictví

Banka také zvýší poplatek za zasílání informačních SMS. Od listopadu zdraží ze 2,50 Kč na 3,50 Kč. I tento poplatek můžete obejít tak, že si necháte informace o pohybech na účtu zasílat přes push zprávy v mobilní aplikaci Smart Banka nebo e-mailem. Změnu nastavíte v mobilním nebo internetovém bankovnictví.

Stejně zdraží ze 2,50 Kč na 3,50 Kč zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem na zahraničního mobilního operátora.

Zvýší se i měsíční poplatek za vedení Telefon Banky ze 49 Kč na 100 Kč (opět se dá obejít využitím mobilního nebo internetového bankovnictví).

Platební styk

V souvislosti s platebním stykem dojde od listopadu ke zdražení prioritní platby zadané přes přímé bankovnictví nebo nepřímo ze 160 Kč na 200 Kč u všech běžných i spořicích korunových účtů vyjma účtu Genius Gold, kde zůstává „v ceně“ (u spořáku Gold tato platba zadat nejde).

Zvýšení platí i pro poplatek Prioritní zpracování odchozí úhrady – SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do zemí EHP předané přes přímé bankovnictví nebo zadané nepřímo, který je účtován navíc k poplatku za zahraniční úhradu. Opět se jedná o zdražení ze 160 Kč na 200 Kč (pro účet Genius Gold opět zůstává v ceně).

Dojde také ke zrušení poplatku za denní součet zůstatků v eurech na všech běžných, spořicích a termínovaných účtech převyšujících 770 000 eur (dosud 0,5 % ročně z denního součtu zůstatků nad 770 000 eur) nebo za neuskutečněný nahlášený výběr hotovosti (0,3 %, min. 1000 Kč).

Více času na platební příkazy

Banka dále s platností od 21. listopadu upraví lhůty pro předání platebních příkazů. Obecně budete mít více času pro zadání standardní platby, kterou má banka provést ještě ten samý den. Elektronický příkaz k úhradě nově můžete zadat do 14 hodin (nyní do 12 hod.), prioritní platbu také do 14 hodin (nyní do 13 hod.) s výjimkou zadání na pobočce, kde bude nový termín do 12:45 místo současných 11:45 hod. Interní platbu zadanou přes internetové nebo mobilní bankovnictví budete moci nově zadat do 23:50 místo do 17. hodiny.

Platby v eurech bude stačit zadat do 13 hodin elektronicky a do 12:45 na pobočce.

Administrativa

Za vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného dokumentu si bude banka účtovat místo 80 Kč nově 200 Kč. Podle stejného klíče zvýší i poplatek za potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě.

Dvě stovky zaplatíte nově i za poskytnutí bankovní informace:

osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí,

osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu,

zahraniční bance.

Stejně zdraží také písemné sdělení, že osoba není klientem MONETA Money Bank. Čtyři poslední jmenované položky se nově sdruží pod název Poskytnutí bankovní reference nebo bankovní informace.

Kreditní karty

Pro kreditní karty od listopadu platí, že opakované generování původního PINu bude (stejně jako u debetek) bez poplatku, stejně jako změna limitu karty na pobočce nebo přehled o použití karty přes bankomat MONETA Money Bank.

Podobně jako u debetek se na 50 Kč zdraží poštovní výpisy nebo zaslání PINu poštou a dotaz na zůstatek na kartě přes bankomaty jiných bank a v zahraničí zdraží z 20 Kč na 30 Kč.

Spořicí účty

K drobné změně dojde od listopadu i u spořicích účtů. Všechny účty s názvem Spoření W (vč. účtu Spoření W s bonusem) se budou nově jmenovat Spoření (příp. Spoření s bonusem). Změna je důsledkem zjednodušování produktové nabídky banky a nebude mít žádný vliv na úročení ani fungování účtů.