Když nevědí, jak přísně a rychle vás vyhodit z práce… Poradíme, co máte dělat

Zaměstnavatel v projednávaném případě rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr jeho okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP . Zaměstnavatel se chtěl pojistit pro případ, že by zaměstnanec inicioval spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru, v němž by mohl být úspěšný, a tak současně na listinu uvedl, že pro případ, jestliže by soud rozhodl, že … uvedená porušení povinností nedosahují úrovně porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, dává tímto výpověď podle § 52 písm. g) ZP .

Soudy rovněž hodnotí též, zda okamžité zrušení pracovního poměru bylo natolik důvodné a nutné, že po zaměstnavateli nebylo možno spravedlivě požadovat, aby vás dále, byť jen dočasně zaměstnával . Zejména po výpovědní dobu, tedy že rozvázání pracovního poměru výpovědí namísto okamžitého zrušení by pro zaměstnavatele představovalo určitou těžkost, přičemž ke všemu uvedenému by měl nejprve v zájmu právní opatrnosti přihlížet samotný zaměstnavatel.

Dopisem ze dne 16. 8. 2017 zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že s ním rozvazuje pracovní poměr okamžitým zrušením (podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP) pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Dalším dopisem ze 16. 8. 2017 zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že mu dává výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. g) ZP.

Důvod výpovědi spatřoval ve stejných skutečnostech (ve stejném skutku), pro které s ním okamžitě zrušil pracovní poměr. V uvedeném případě však zůstala nezpochybněna platnost právního jednání zaměstnavatele směřujícího k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem okamžitým zrušením (podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP), protože bylo důvodné, prohřešek zaměstnance dosáhl té nejvyšší intenzity porušení pracovní kázně. Za tohoto stavu tedy pracovní poměr skončil na základě tohoto projevu vůle zaměstnavatele ke dni 16. 8. 2017 a nelze se již zabývat platností výpovědi, podle níž by pracovní poměr měl zaniknout až později, na základě žaloby (podle § 72 ZP).

Kdy můžete mít nárok na odškodnění

Jestliže by však, třeba v jiném (formálně obdobném) případě, kdy zaměstnavatel zrušil (respektive zruší) se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě a ze stejných důvodů mu dal (respektive dá) i výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru při přezkumu důvodnosti neobstálo a soud by určil, že je neplatné, zřejmě by byla neplatná i následná, respektive současná výpověď (jakkoliv by byla z věcného hlediska uplatněna důvodně a při současné neexistenci okamžitého zrušení pracovního poměru ze stejných důvodů by obstála jako platná).

Takže toho můžete využít v situaci, kdy dostanete pro jeden prohřešek, respektive i za více stejných prohřešků jak okamžité zrušení pracovního poměru, tak výpověď, a obojí ze stejných důvodů. Jestliže váš prohřešek nebude tak závažný, aby odůvodnil a ospravedlnil okamžité zrušení pracovního poměru, bude neplatná i výpověď, kterou byste si jinak zasloužili, a to právě proto, že byla uplatněna spolu s okamžitým zrušením pracovního poměru. Jestliže obojí řádně a včas a úspěšně po poradě s právníkem znalým pracovního práva napadnete u soudu, můžete získat ono zmíněné odškodnění za neplatné rozvázání pracovního poměru.