 »   »  Kdy vám mohou zrušit pracovní poměr okamžitě a kdy ho můžete ukončit vy?

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou z výjimečných důvodů zrušit pracovní poměr okamžitě. Neuplatní se pak žádná výpovědní doba. K okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel i zaměstnanec přistoupit v zákonem uvedených lhůtách, a to v § 58 a 59 ZP. V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec podle § 60 věty první ZP skutkově vymezit jeho důvod. (Jinak řečeno – popsat jej, nestačí jen uvedení paragrafu zákoníku práce, ten tam být nemusí, ostatně ani ho nemusíte znát tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným.)

Okamžité zrušení pracovního poměru tedy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně. A právě oním okamžikem doručení se stává účinným a pracovní poměr okamžitě končí.

Důvody, kdy může zrušit pracovní poměr zaměstnavatel

Ze strany zaměstnavatele jde opravdu o okamžité zrušení pracovního poměru, takříkajíc lidově na hodinu. V podstatě z minuty na minutu. Zvláště ruší-li pracovní poměr z důvodu dle § 55 odst. 1 písm. b) ZP, tedy porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (neboli pracovní kázeň) zvlášť hrubým způsobem, který nastupuje, když zaměstnanec kupříkladu poškodil zaměstnavatele, jeho zájmy, pověst, provoz, zakázky a tak podobně.

Zaměstnavatel se může rozhodovat v řádu dnů, hodin, ale i minut, jakmile zaměstnanci doručí písemné vyhotovení okamžitého zrušení pracovního poměru, tak ten ihned v ten okamžik končí. Naproti tomu k uplatnění dalšího důvodu dle § 55 odst. 1 písm. a), a to byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, dochází většinou se značným odstupem času. Až je daný důvod (a především podklad, důkaz, rozhodnutí soudu) k dispozici, s ohledem na délku soudního řízení je třeba si na něj počkat i dost dlouho.

Důvody, kdy může zrušit pracovní poměr zaměstnanec

I zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě, jakkoliv se však toto opatření, právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru takto nazývá, okamžité rozhodně není, neboť zaměstnanec může pracovní poměr ve smyslu § 56 odst. 1 ZP okamžitě zrušit, jen jestliže

podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (podle § 141 odst. 1 ZP).

Na uplatnění prvního důvodu musí tedy zaměstnanec čekat nejméně 15 dnů a na využití

druhého ještě déle, neboť mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Zaměstnanec tedy případně musí čekat celý následující kalendářní měsíc na odměnu za vykonanou práci za předchozí měsíc a pak ještě dalších 15 dnů v dalším kalendářním měsíci. Teprve nejdříve 16. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za něž mu zaměstnavatel dluží peněžité plnění mající charakter odměny za práci (nesmí jít třeba jen o nevyplacené cestovní náhrady), může přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Máte nárok na dva platy

Zaměstnanec, který zrušil pracovní poměr okamžitě, má podle § 56 odst. 2 ZP nárok na to, aby mu zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Tedy na vyplacení průměrného výdělku za 2 měsíce, případně na více, pokud by měl ujednánu podle § 51 odst. 1 věty druhé ZP delší výpovědní dobu než tu minimální základní podle zákona. To může být někdy pro zaměstnavatele nemilé překvapení.

Jak závažný musí být prohřešek zaměstnance?

Zaměstnanec musí porušit pracovní kázeň v té nejvyšší (maximální možné) míře – zvlášť hrubým způsobem, má-li být okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele důvodné, nepostačí jen závažné porušení, nebo dokonce jen méně závažné porušení pracovní kázně. (Závažné porušení pracovní kázně postačuje pro výpověď dle § 52 písm. g) část věty (ust.) před středníkem ZP a soustavné méně závažné porušování pracovní kázně pro výpověď za podmínek dle § 52 písm. g) část věty (ust.) za středníkem ZP.)

Pravidla výpovědi pro méně závažné, ale opakované, resp. soustavné porušování pracovní kázně jsme vám vysvětli v článku Tři prohřešky a pak výpověď. Čím se řídí vyhazov za porušování pracovní kázně?