Nemáte na splácení hypotéky? O nemovitost přijít nemusíte

Vysoké ceny zeštíhlily naše peněženky. Majitelé nemovitostí s hypotékou mají na čele o vrásku víc, protože musí svými příjmy pokrýt ještě splátky úvěru. Situaci nepřidávají ani vysoké sazby, které v období refixace nepříjemně překvapí každého, komu se má nyní sazba měnit. Nárůst splátky hypotečního úvěru bude pro mnohé výrazný, klidně dvojnásobný. Spolu se vším ostatním už na to příjmy nemusí stačit. Jaké máte v takové situaci možnosti?

Nejdříve se obraťte na svou banku

Nejdříve byste se měli se svým problémem obrátit na banku, u které hypotéku čerpáte. Zní to sice jako klišé, ale když s bankou budete o problému komunikovat, bude svolná vám podat pomocnou ruku a vy můžete ušetřit i na sankcích. I banka má samozřejmě zájem na tom, abyste si úvěr udrželi. Kontaktujte ji už ve chvíli, kdy problémy teprve očekáváte. Pokud se už dostanete do prodlení, můžete si ke snazšímu řešení situace zavřít cestu. V případě, že byste nekomunikovali vůbec, banka vám nakonec úvěr k nějakému datu celý zesplatní. A to nechcete.

Existuje několik variant, které můžete zkusit s bankou dohodnout. Výsledná podoba řešení bude vždy reflektovat vaši individuální situaci, takže se nedá paušalizovat.

Na tomto místě je fér uvést, že jednáte-li o restrukturalizaci úvěru kvůli platebním potížím, propíše se to do úvěrového registru.

Prodloužení doby splatnosti

Pokud by vám pomohla nižší splátka, můžete zkusit s bankou vyjednat rozložení splátek do delšího časového horizontu. Budete splácet déle, víc přeplatíte, ale měsíční splátka se vám sníží (MONETA Money bank nabízí snížení splátek i formou snížení úrokové míry platné do příští fixace).

To platí v případě, že už nyní nemáte nastavenou na hypotéce maximální délku splatnosti, která je zastropovaná standardně na 30 let. Druhým omezením může být váš věk, protože banky většinou chtějí, abyste úvěr doplatili v produktivním věku. Maximum bývá splácení do 70 let.

Odložení splátek

Další variantou je odložení splátek. K tomu banky přistupují už méně ochotně než ke snížení splátek a dobře si rozmyslí, komu ho schválí. Toto řešení totiž pomůže jen ve specifických případech, kdy jste dočasně bez příjmů, ale v dohledné době na splácení zase budete mít. Odklad splátek znamená, že po stanovenou dobu bance úvěr nebudete splácet. O neuhrazené splátky se vám samozřejmě prodlouží budoucí splácení. Většinou banky umožňují odklad splátek maximálně o půl roku.

Počítejte s tím, že za snížení či odklad splátek dost možná zaplatíte bance poplatek. U Fio banky vás bude stát 1500 Kč, u Spořky 3–5 tis. Kč podle toho, zda ho vyřídíte v internetovém bankovnictví, nebo na pobočce. Podobně se ceny (v závislosti na vyřízení na pobočce, nebo v Hypoteční zóně) pohybují i u ČSOB. Komerční banka si za tyto změny účtuje 4 tis. Kč, Raiffeisenbank 5 tis. Kč, UniCredit Bank 2 tis. Kč. Jde o poplatky vyčtené z ceníku.

V případě finanční tísně a restrukturalizace úvěru vám ale banky tyto poplatky mohou odpustit, jak potvrdily Spořka, MONETA a UniCredit Bank.





Za odklad či snížení splátek neúčtuje poplatky ani Air Bank nebo mBank.

Refinancování

Tato možnost bude k využití jen okrajově, protože o hypotéku se u banky můžete ucházet, pokud jste finančně stabilní. Může jít tedy spíše o preventivní tah v době, kdy se blíží refixace, vy už máte nabídku od vlastní banky, ale reálně ještě nejste v žádných finančních potížích.

Pak můžete zkusit oslovit konkurenci, zda by vám neposkytla sazbu nižší. S lepší nabídkou se pak můžete ještě znovu obrátit na svou banku. Může to být páka, která ji donutí dát vám lepší sazbu, abyste jí neutekli jinam.

Bohužel ale platí, že sazby jsou dnes vysoko všude a úspora, kterou vám refinancování přinese, nemusí stačit.

Jděte do levnějšího

Další možností, kterou ale nebude moci využít každý a která už vyžaduje jistou dávku sebezapření, je pronájem stávající nemovitosti s tím, že vy se přesunete jinam – do skromnějších podmínek – za nižší nájem (pokud jste šťastlivci, tak do jiné své nemovitosti). Řešení má cenu v situaci, kdy vám rozdíl v nájmech pomůže splácení hypotéky ustát.

Banky tuto možnost nijak neomezují, pokud nevznikne důvod k obavám, že by mohlo dojít ke znehodnocení zajištění. Např. Banka Creditas a Komerční banka ale chtějí o pronájmu zastavené nemovitosti vědět.

U Fio banky je možné bez jejího vědomí pronajmout nemovitost v případě, že taková smlouva nepřesáhne jeden rok (taková změna je zde i bez poplatku). Raiffeisenbank zase požaduje, aby nájemní smlouva u zastavené nemovitosti byla uzavřena na dobu určitou. Pak klient nemusí nájem ani hlásit. Nahlašování nájmu nevyžaduje ani mBank.

Problém s pronájmem má MONETA, pokud je hypotéka určena na vlastní bydlení: Pokud se jedná o hypotéku sjednanou za účelem financování vlastního bydlení klienta, je možné nemovitost využívat pouze pro vlastní bydlení. Pro změnu způsobu využití nemovitosti je třeba změnit smlouvu o hypotéce, aby odrážela skutečný způsob využití nemovitosti, tj. pronájmu, řekla nám mluvčí Zuzana Filipová.

UniCredit Bank si zase vyhrazuje právo nájem schválit. S ohledem na smluvní zákaz zatížení a povinnost zdržet se všeho, co by mohlo negativně ovlivnit hodnotu či realizaci zajištění, by měl klient požádat banku o souhlas s pronájmem nemovitosti, uvedl pro Měšec.cz mluvčí Petr Plocek.

Monika Heiserová z Oberbank uvedla, že nájem neomezují, ale umožňují i další jinou změnu: Klient může nemovitosti v zástavě v součinnosti s bankou i vyměnit, aniž by musel úvěr jednorázově splatit.

Využijte svou pojistku

Banky dnes běžně nabízí k hypotékám pojištění úvěru, které kryje riziko neschopnosti splácet např. kvůli nemoci, úrazu či ztrátě zaměstnání. Jde ale o poměrně drahé pojištění obsahující navíc plno podmínek.

Pokud ho máte sjednané a nepropadnete sítem výluk, může za vás situaci vyřešit pojišťovna.

Prodej nemovitosti

Pokud nemáte příjmy, rezervy ani pomocnou ruku někoho blízkého a všechny ostatní možnosti selhaly, nezbývá než nemovitost prodat.

Hypotéku pak můžete splatit penězi od nového majitele – pokud na to má. V praxi je mnohem častější, že budete prodávat nemovitost i s hypotékou, kterou kupující buď převezme, nebo si na splacení pořídí nový úvěr. Pokud zůstane hypotéka u té samé banky (ať už nová, či převzatá), je proces o to jednodušší, že nemusíte řešit převod zástavního práva a někdy ani nový odhad nemovitosti.

Pokud zrovna nestojíte před refixací a na úvěru máte stále nízkou sazbu z předchozích let, může se kupujícímu převedení hypotéky vyplatit víc než v současnosti žádat o nový úvěr, jak jsme popsali v článku Hypotéka se sazbou 1,9 % p.a.? I dnes ji můžete dostat, pokud máte štěstí na prodávajícího.