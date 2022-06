Drahá sázka na jistotu. Za pojištění schopnosti splácet hypotéku dáte i přes půl milionu

Lidé, kteří mají hypotéku, se začali více než dřív pojišťovat pro případ, že by přestali být schopni splácet sjednané měsíční částky. Vede je k tomu ekonomická nejistota způsobená napřed koronavirem, od února se k tomu přidala válka na Ukrajině.

Vyplývá to z dat společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která v meziročním porovnání pojistila o 14 % více lidí, jak uvedl její obchodní ředitel Martin Steiner.

V článku Pojištění schopnosti splácet k úvěrům. Co si pojistíte a u koho? jsme popsali, na jaká rizika se můžete prostřednictvím své úvěrující banky pojistit a která pojišťovna bude fakticky vaším pojistitelem.

A proto se podíváme, kolik za své pojištění jistoty, že se někdo postará o vaše splátky v případě krize, zaplatíte.

Zaměřili jsme se pouze na hypotéky, spotřebitelské úvěry jsme tentokrát ponechali stranou.

Naše výpočty odvíjíme od těchto dat: Výše hypotéky: 3 500 000 Kč na dobu 30 let.

na dobu 30 let. Úroková sazba je 5,5 % p.a.

p.a. Vychází nám, že měsíční splátka při stejné úrokové sazbě (což snad nehrozí) bude 19 873 Kč .

. Některé banky nabízejí za to, že si pojištění schopnosti splácet úvěr sjednáte, slevu na úrocích. Ta se pohybuje kolem 0,1–0,2 p.b.

Podíváme se, o kolik tedy měsíčně díky pojištění splácet ušetříte. Hned ve druhém kroku si spočítáme, kolik zaplatíte na pojistném.

Výpočty ukazují, že zatímco na slevě na úrokové sazbě ušetříte na měsíční splátce pár stokorun v rozmezí 200–500 Kč, na pojistném zaplatíte tisíce měsíčně. Výše pojistného se odvíjí od balíčku sjednaných rizik. Pro naše propočty jsme brali ty nejdražší pojistné varianty.





Příklad:

Pojistné ve výši 1745 Kč budete platit po celých 30 let hypotéky (neb nikdo neví, co se vám může přihodit třeba v posledním roce splácení). Za rok na pojistném zaplatíte 20 940 Kč. Za 30 let splácení jste na částce 628 200 Kč.

Pokud byste, zcela hypoteticky, opravdu platili po celou dobu hypotéky úrokovou sazbu 5,3 % p.a. (protože o 0,2 p.b. je nižší úroková sazba díky pojištění), pak byste bance za 3,5milionový úvěr celkem za 30 let zaplatili 6 996 839 Kč. Pojištění by znamenalo náklad k hypotéce ve výši 9 % navrch (z uvedených necelých 7 mil. Kč).

Platíte si k hypotéce pojištění schopnosti splácet? Ano. Ne. Uvažuji o tom. Zobraz výsledek

Co za to od banky získáte?

Za nejdražší variantu pojištění banky většinou nabízejí balíčky, ve kterých jsou pokryta rizika úmrtí, trvalé invalidity III. stupně, dlouhodobé nemoci, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání či zisku.

Hypoteční splátky si můžete spočítat na naší kalkulačce.

V případě smrti nebo trvalé invalidity to jsou jednoduché počty, pojišťovna za vás bance doplatí vše, co zbývá. Ale pokud vás nepotká nic horšího, než že přijdete o práci a pár měsíců budete hledat novou, bude to drahé. I kdyby za vás pojišťovna platila 12 měsíců, což bývá maximální dlouhá doba, co je pojišťovna ochotna za vás platit splátky ve výši 19 873 Kč, bude to celkem 238 476 Kč.