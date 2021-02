Levnější nájmy, dražší nemovitosti. Pandemie loni zahýbala s trhem bydlení

Pandemie koronaviru loni změnila trh s nájemním bydlením – nájemních bytů na trhu přibylo a jsou levnější. Očekává se, že nižší ceny i vyšší nabídka vydrží tak dlouho, dokud budou chybět nájemníci z řad studentů či expatů. V Praze to bude záviset na návratu turistů a znovuoživení krátkodobých pronájmů.

Přes server Bezrealitky, přes který se zrealizuje přibližně pětina pronájmů v Česku a 40 % v Praze, se loni pronajalo 47 tisíc domů a bytů. To je nejvíc v historii serveru. Největší meziroční nárůst byl v Praze, kde se pronajalo o 50 % domů a bytů víc. Větší zájem byl i v regionech.

Za vyšším zájem o nájmy stály v zásadě dva faktory. Volných bytů přibylo, nabídka byla tedy větší než před pandemií. V Praze se uvolnily desítky bytů dříve využívaných na krátkodobé pronájmy. Tento trh teď prakticky neexistuje.

Větší nabídka pak vedla ke snížení cen nájmů. Například v centru Prahy v některých případech až o 50 %, a to právě u bývalých Airbnb bytů, které jejich majitelé začali poskytovat na střednědobé nebo dlouhodobé pronájmy za ceny výrazně nižší, než jsou v centru Prahy obvyklé. To jsme psali například v tomto článku.

Ceny nájmů za metr2 Nájem za m2 bytů 1. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2020 3. čtvrtletí 2020 4. čtvrtletí 2020 Praha 293 Kč 276 Kč 273 Kč 267 Kč Středočeský kraj 212 Kč 206 Kč 207 Kč 206 Kč Jihočeský kraj 168 Kč 169 Kč 177 Kč 162 Kč Plzeňský kraj 185 Kč 180 Kč 184 Kč 185 Kč Karlovarský kraj 149 Kč 158 Kč 149 Kč 147 Kč Ústecký kraj 143 Kč 145 Kč 146 Kč 147 Kč Liberecký kraj 171 Kč 172 Kč 171 Kč 169 Kč Královéhradecký kraj 182 Kč 184 Kč 192 Kč 195 Kč Pardubický kraj 178 Kč 183 Kč 180 Kč 167 Kč Olomoucký kraj 176 Kč 180 Kč 177 Kč 176 Kč Jihomoravský kraj 226 Kč 228 Kč 231 Kč 228 Kč Zlínský kraj 172 Kč 170 Kč 170 Kč 168 Kč Vysočina 161 Kč 162 Kč 167 Kč 166 Kč Moravskoslezský kraj 154 Kč 153 Kč 164 Kč 159 Kč Celá ČR 250 Kč 248 Kč 245 Kč 240 Kč

Zdroj: Bezrealitky.cz. Tučně vyznačené ceny ukazují nejnižší úroveň dosaženou loni.

Nájmy loni poklesly ve většině regionů. V Praze šlo podle údajů v tabulce (výše) o 5% snížení průměrné ceny na 267 korun za metr čtvereční. Cena v hlavním městě tak klesla na úroveň roku 2018. Pokles cen byl ale v některých částech Prahy výrazně vyšší. U některých bytů, jak už jsme uvedli výše, to mohly být řádově desítky procent.

Nájmy loni zlevnily prakticky ve všech regionech. Někde cena klesala postupně v průběhu celého roku, například právě v Praze, jinde, třeba v Plzeňském kraji, ale nájemné mírně zdražilo na úroveň začátku roku.

Jak dlouho se ceny na aktuálních úrovních udrží, to bude záviset pouze na zotavení turistického trhu. Zejména v Praze se dá očekávat skokový růst cen a úbytek bytů v nabídce ve chvíli, kdy se obnoví incomingový turismus, vysvětluje CEO Bezrealitky Hendrik Meyer.

V Brně, kde nabídku ovlivňují spíš lokální rezidenti, podle něj budou ceny nájmů ovlivněné především přetlakem poptávky. Dokud tedy budou pro místní domácnosti dostupné preferovanější rodinné domy v okolí Brna, ceny by strmě růst neměly, doplňuje Meyer.

Ceny nemovitostí loni i přes pandemii rostly

Proti trendu klesajících cen nájmů šly loni ceny nemovitostí. Poptávku po vlastním bydlení hnaly nahoru především levné hypotéky. Jejich průměrná sazba podle Fincentrum Hypoindexu loni klesala tři čtvrtletí v řadě. V prosinci 2020 dosáhla na úroveň 1,96 procenta.

Průměrná cena bytu z druhé ruky se zvýšila podle statistik Bezrealitky meziročně o 13 % na 37 635 Kč za metr čtvereční a nového bytu na 67 517 Kč za metr čtvereční. Nejvíce meziročně zdražovaly nemovitosti v Královéhradeckém kraji, v Ústeckém kraji a Plzeňském kraji.

Zároveň se průměrná cena staršího bytu v hlavní městě poprvé přehoupla přes 100 tisíc korun za metr čtvereční. Průměrná cena nového bytu byla přitom necelých 108 tisíc.

V Praze se prodalo nejvíc nových bytů za poslední roky

V Praze se podle dat developerů Skanska, Trigema a Centra Group loni prodalo 5800 bytů. Víc to bylo naposledy v roce 2016. Byty se loni kupovaly jak pro bydlení, tak na investici. Podle developerů rostl také zájem velkých investorů o nájemní byty.

Rok 2020 byl z hlediska prodejů nových bytů třetím nejsilnějším za posledních deset let. Prodeje významně kulminovaly především v posledním čtvrtletí, uvedl minulý týden předseda představenstva Skanska Reality Petr Michálek.

Další vývoj cen nemovitostí bude letos záviset především na tom, jak se povede tuzemské ekonomice v kulisách pokračující pandemie. Developeři očekávají další růst cen, byť pomalejší.