Spoření v únoru: kam se (ne)vyplatí vložit peníze? 3 % ročně za investování

Akční nabídky

Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

Zvyšujeme

Úrokové sazby vkladů se nezvyšovaly.

Snižujeme

J&T Banka snížila úrokovou sazbu na 33denní fixační dobu u termínovaného vkladu pro klienty privátního bankovnictví J&T Banky, nově je 0,80 % p.a. (byla 1 % p.a.). Z 1,10 % p.a. na 0,90 % p.a. se snížila také sazba u 3měsíčního vkladu.

MONETA Money Bank snížila úrokovou sazbu u spořicího účtu z 0,50 % p.a. na 0,25 % p.a. Původní sazba je nyní jen jako „bonusová“. Pro její získání musíte splnit obě tyto podmínky, jde tak o spořicí účet s bonusem:

měsíční příjem na běžném účtu u MONETA Money Bank ve výši alespoň 20 000 Kč min. 5 bezhotovostních odchozích plateb v daném měsíci, z toho aspoň jedna platba debetní kartou k běžnému účtu anebo kreditní kartou

Pokud obě podmínky splníte, na následující měsíc vám od 2. pracovního dne banka navýší standardní úrokovou sazbu spořicího účtu ve výši 0,25 % p.a. o úrokový bonus ve výši dalších 0,25 % p.a.

Základní spořicí účet Raiffeisenbank má nižší úrokovou sazbu, klesla z 0,10 % p.a. na 0,01 % p.a.

Končíme

A ještě jednou J&T Banka, nově přestala používat obchodní název Clear Deal pro termínované vklady, nyní má prostě jen termínované vklady bez dalších názvů. Na produktu a jeho parametrech fungování se nic nemění, stále jde o termínovaný vklad, nyní jen tedy nenese označení Clear Deal, který se pojil k označení segmentu. V nabídce je tedy stále termínovaný vklad, na který jsou klienti i trh zvyklí. Dlouhodobě naše vklady patří k nejlépe úročeným na trhu a všem zákazníkům nabízí shodný úrok, komentuje pro Měšec Monika Veselá, PR manažerka J&T Banky.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 200 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Hello bank! Hello spořicí účet 1 % p.a.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 500 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,70 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření od 1 000 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,70 % p.a.