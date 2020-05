 »   »  Kdy po vás může chtít zaměstnavatel uznání dluhu?

Uznání peněžitého nároku co do důvodu a výše je jednostranný právní úkon (právní jednání) učiněné písemnou formou a adresované oprávněnému účastníku (věřiteli), v němž povinný účastník (dlužník) výslovně a bezvýhradně uvedl výši nároku, který je povinen uspokojit, a jeho důvody.

Požadavek na uvedení důvodů nároku je splněn tehdy, označí-li jej tak, aby bylo jednoznačné, jakého nároku se týká, popřípadě v čem (v jakých skutkových okolnostech) nárok spočívá.

Pozor na delší promlčecí lhůtu

S písemným uznáním peněžitého nároku co do důvodů a výše tím, kdo je povinen nárok uspokojit, se (i) v pracovněprávních vztazích spojuje jiná (delší) promlčecí lhůta, než jaká je stanovena u nároků neuznaných (kdy platí obecná promlčecí lhůta tříletá). Lhůta k uplatnění peněžitých nároků písemně uznaných co do důvodu a výše tím, kdo je povinen nárok uspokojit, činí deset let.

To stanovil § 263 odst. 2 věty první zrušeného zákoníku práce (ZP), nyní je třeba vyjít z § 639 občanského zákoníku (OZ), který se podpůrně uplatní i v pracovněprávních vztazích v záležitostech speciálně zákoníkem práce neupravených: Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. I přes jisté odlišnosti je právní úprava principiálně stejná.

Současný zákoník práce říká…

O uznání závazku (dluhu) zaměstnance se výslovně zmiňuje zákoník práce pouze na dvou místech (v § 263 odst. 2 a v § 268 odst. 2 ZP). V § 263 odst. 2 v souvislosti s dohodou o způsobu náhrady škody, kterou zaměstnanec zaměstnavateli způsobil, její součástí je výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže zaměstnanec svůj závazek nahradit škodu uznal.

Dikci zmiňovaného ustanovení zákoníku práce („Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svoji povinnost nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně.“) ovšem nelze chápat tak, že jakési samostatně provedené uznání dluhu zaměstnancem je nutným předpokladem (podmínkou) k uzavření dohody o způsobu náhrady škody, takové úvahy by vedly k absurdním závěrům.

Podle (§ 328 odst. 2 ZP) pak peněžitá práva zaměstnavatele zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo právě která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodů i výše, a práv na náhradu škody způsobené úmyslně.

Takže s uznáním dluhu se v zaměstnání nejspíš setkáte, pokud zaměstnavateli způsobíte nějakou vyšší škodu, kterou jste povinni uhradit, ale zjevně to nedokážete v krátké době. Zvláště pokud vám náhradu škody nemohou strhnout ze mzdy. A jestliže jednou takovou škodu a povinnost ji nahradit, tedy dluh, uznáte, nesmaže se ani vaší smrtí, úhradu bude moci požadovat zaměstnavatel i po vašich dědicích.

Možnosti uznání dluhu

Dluh může být také uznán pouze zčásti, potom výše popsané účinky nastávají pouze ohledně uznané části. Přitom je věcí dlužníka, v jakém rozsahu svůj závazek uzná. Může například uznat jen část jistiny, jen část příslušenství, jen příslušenství nebo jen jistinu.