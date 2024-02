Jaká jsou pravidla pro home office podle novely zákoníku práce?

V druhé polovině loňského roku se zákoník práce dočkal dlouho očekávané novely. Původní verze zákoníku práce upravovala práci z domova jen ve vztahu k tzv. domáckým zaměstnancům, tedy zaměstnancům, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu. Takové případy však nejsou v praxi moc časté. Pokud se totiž v současné době hovoří o práci z domova, týká se to především situací, kdy zaměstnanci pracují mimo kancelář, dodržují pevně stanovený pracovní čas a nerozvrhují si pracovní domu sami.

Novela zákoníku práce nicméně zavedla nová, podrobnější a přiléhavější pravidla pro výkon práce z domova. Cílem novely bylo, aby především rodiče malých dětí do 9 let, těhotné ženy nebo osoby pečující o své blízké měli co největší oporu v zákoně a co nejvhodnější podmínky pro skloubení rodinných a pracovních povinností.

Novela se snaží reagovat i na trend častějšího výkonu práce na home office, který nastal v souvislosti s pandemií covid-19.

Písemná dohoda o home office

Při výkonu práce z domova nově musí být vždy sjednána dohoda o výkonu práce na home office, a to v písemné podobě. Dohoda o výkonu práce z domova se v praxi sjednávala už dříve, nebylo to však zákonnou povinností.





Dohoda rovněž musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, jako např.

označení místa výkonu práce na dálku,

stanovení způsobu komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,

stanovení způsobu přidělování práce,

stanovení způsobu náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku,

nastavení rozsahu konané práce na dálku a doby, na kterou se dohoda uzavírá,

nebo stanovení způsobu zajištění BOZP na domácím pracovišti.

V tehdejší důvodové zprávě k novele zákoníku práce se uvádí, že je třeba, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na možnosti vstupu zaměstnavatele nebo jím pověřené osoby na místo výkonu práce v obydlí za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

Jakkoliv novela nestanovuje žádná konkrétní pravidla ani podmínky pro kontrolu místa výkonu práce zaměstnavatelem, je z uvedeného zřejmé, že ani po novele se zaměstnavatel výkonem práce na dálku nezprostí své povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance. Toto byl jeden z důvodů, proč se zaměstnavatelé zdráhali poskytovat zaměstnancům možnost výkonu práce z domova ve větším rozsahu.

Náhrada nákladů při práci z domova

Náhrady nákladů při práci z domova jsou zaměstnancům poskytovány buď dle prokazatelných výdajů, nebo paušálně. Účelem kompenzace těchto nákladů je především nahradit zaměstnancům výdaje na energie, vodu a teplo, které by jinak při práci z běžného pracoviště nebyly spotřebovány.

Před novelou zaměstnavatelé kompenzovali náklady na základě prokázaných výdajů, což bylo značně administrativně náročné. Při paušální kompenzaci je paušál za každou odpracovanou hodinu na home office 2,80 korun.





Zaměstnancům v soukromoprávním sektoru samozřejmě bude moci být poskytována vyšší paušální částka. Pomocí vyhlášky se hodnota bude pravidelně upravovat dle vývoje cenových nákladů, a to buď v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku, nebo v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení průměrných nákladů nejméně o 20 % v porovnání s naposledy stanovenou paušální částkou.

Zaměstnavatelé tak již nemusí složitě dopočítávat náklady při výkonu práce na home office a dojde tím k odstranění zbytečné administrativy. Právní úprava v této oblasti však bude dispozitivní a bude možné se dohodnout třeba i na tom, že náhrada nákladů za práci na home office zaměstnanci nepřísluší.

Zvláštní podmínky pro vybrané skupiny zaměstnanců

Zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let, o osobu závislou na péči jiné osoby anebo těhotné zaměstnankyně už mají výslovné právo požádat zaměstnavatele o výkon práce na dálku.

Jakkoliv tato žádost není tzv. nároková, a zaměstnavatel ji tedy nemusí nutně vyhovět, měl by tímto způsobem být alespoň vyvinut větší tlak na zaměstnavatele, aby se snažili těmto skupinám zaměstnanců vyjít vstříc a výkon home office jim umožnit.

Pokud totiž bude žádost o home office zaměstnavatelem zamítnuta, má zaměstnavatel povinnost písemně odůvodnit, proč výkon práce v režimu home office zaměstnanci neumožnil.

Vypověditelnost dohody o práci z domova

Ze strany zaměstnavatele i zaměstnance je možné vypovědět dohodu o práci z domova s 15denní výpovědní lhůtou, běžící ode dne doručení výpovědi, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu.

Strany se samozřejmě mohou dohodnout na odlišné délce výpovědní lhůty. Zásadním prvkem novely je ovšem možnost smluvně zcela vyloučit vypověditelnost dohody o práci z domova.

Tímto krokem se novela snaží poskytnout právní jistotu a stabilitu zaměstnavatelům, kteří nemají dostatečné pracovní prostory nebo u některých zaměstnanců nepředpokládají výkon práce ze standardních kancelářských prostor, popř. takové kancelářské prostory nemají vůbec k dispozici.

Digitalizace

S novelou zákoníku práce přišla i významná novinka, která se týká digitalizace. Dohodu o výkonu práce z domova je totiž nově možné uzavřít elektronicky, a to například prostřednictvím e-mailu nebo za použití elektronického podpisu, což bylo doposud u pracovněprávních dokumentů nemyslitelné. Stejným způsobem by mělo být možné uzavírat i dodatky k dohodám.

Podmínkou je pouze předchozí písemný souhlas zaměstnance s tímto typem komunikace či uzavíráním dohod o výkonu práce z domova. Souhlas s elektronickým doručováním má zaměstnanec samozřejmě právo kdykoliv odvolat.