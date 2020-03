 »   »  Jak podat přehled pro ČSSZ krok za krokem

Ačkoli se sankce za pozdní podání daňového přiznání odsunula tak, že formulář můžete odevzdat nejpozději 1. července 2020, jsou tací, kteří chtějí mít daně a přehledy vyřešené už nyní, jako by se nic nezměnilo. Třeba proto, že jim vyšel velký daňový bonus, který se jim teď bude hodit. Čím dříve o něj požádají, tím dříve jim ho finanční úřad pošle.

Sankce za pozdní podání daňového přiznání se posouvají na období po 1. červenci 2020. Co bude s přehledy, zatím není jasné. Oficiálně stále platí, že je musíte podat do 4. května 2020 a uhradit nejpozději do 8 dnů po té, co jste je podali nebo měli podat, takže maximálně 12. května. (OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání, musí přehledy podat do 8. dubna 2020).

Michal Žurovec z Tiskového oddělení Ministerstva financí nám ale sdělil, že: Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny jsou připraveny se k záměru ministerstva financí připojit a termín předkládání přehledů odložit. Konkrétní postup a technické detaily budou projednány v příštích dnech.

Ohledně Přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) nám doporučil se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podle Vladimíra Dostálka z MPSV k danému tématu probíhají s ministerstvem financí jednání.

Faktem je, že Všeobecná zdravotní pojišťovna na svém webu už 17. března informovala, že prodlouží termín podání přehledu do 3. srpna. Stále platí, že doplatek na pojistném je splatný do 8 dnů po podání Přehledu, tedy nejpozději do 11. 8. 2020.