Chcete ušetřit za brýle? Zkuste čínský AliExpress (příběh z praxe)

Brýle nosím celý den. Ráno si je nasadím a večer sundám. Z tohoto důvodu jsem dosud příliš neřešil jejich cenu. Bral jsem to jako něco, co potřebuji a používám 16 hodin denně, tak si dopřeji různé vychytávky. Zejména si již nedovedu představit mít brýle, které na slunci automaticky neztmavnou (označují se jako fotosenzitivní nebo fotochromatické).

Když mé aktuální brýle vykazovaly více než jen známky běžného opotřebení (tj. fakticky byly na rozpadnutí), rozhodl jsem se, že si pořídím nové. Kamarádka Katka básnila o super-hyper moderní oční klinice, tak jsem se rozhodl, že si přece zasloužím tu nejlepší péči a tuto kliniku navštívím.

Byl jsem překvapen rozsahem místních služeb a prohnali mě celkem přes 4 různé přístroje. Co jsem znal z dřívejška z ordinace, tedy nasazení obrouček a postupné vkládání sklíček, přišlo až na konec a jen jako ověření, že přístroj (tzv. autorefraktor) mi dioptrie změřil správně (a naměřil).

Druhým příjemným překvapením bylo, že naměřené dioptrie byly stejné jako při poslední návštěvě optika, a tedy nedošlo ke zhoršení zraku. Třetím a posledním příjemným překvapením bylo, že vše hradila zdravotní pojišťovna – dle přehledu vykázané péče za mne zaplatila 1446 Kč.

Dají vám poukaz na slevu, ale optika má zavřeno a nekomunikuje

Po vyšetření jsem dostal poukázku na 25% slevu v optice patřící do firemní skupiny. Řekl jsem si, že ještě jednou využiji kamarádku Katku, tentokrát jako „módní poradkyni“.

Optiky této firmy měly velmi „nevstřícné“ otevírací hodiny (už se nedivím tak silnému úspěchu řetězců v obchodních centrech, protože do malých optik se člověk pracující „od 9 do 17“ nemá v jejich provozní době rozumnou šanci se dostat), ale nakonec jsme vybrali termín, kdy jsme se tam oba mohli sejít.

Jenže optika byla zavřená. Žádné oznámení, prostě jen zavřené dveře. I když jsem na ně byl naštvaný za ztracený čas, nechtělo se mi vzdát se oné slevy, tak jsem zkusil jak prodejnu, tak firmu kontaktovat přes e-maily na webových stránkách, ale ani na jednu ze zpráv jsem nedostal odpověď.

Zkouším malou nezávislou optiku v místě bydliště

Tak trochu jako zabíjení volného času jsem zašel do optiky v místě bydliště a ani jsem neočekával, že bych tam brýle objednával. Ale chtěl jsem mít představu, kolik teď nové dioptrické brýle stojí a tak nějak všeobecně, jaká je nabídka. Obrouček, čoček, jaké nové vlastnosti si na zákazníky výrobci vymysleli.

První, co mě překvapilo, byla velká neochota personálu mi sdělit cenu. Měl jsem s sebou předpis a jasnou představu, jaké vlastnosti mají čočky mít (fotosensitivní, antireflexní, ztenčené), ale prodavačka kolem ceny chodila jak kolem horké kaše. Až když jsem po třetí řekl, že opravdu chci vědět cenu, otevřela tlustou knihu a začala sčítat položky, příplatky a poplatky.





Cenově jsme se dostali někam k částce, kterou jsem za brýle platil naposledy, což mi vzhledem k inflaci za cca 8 let přišlo jako velmi férová cena. Protože ale měla onu tlustou knihu na stole, měl jsem možnost do ní vidět a zaujalo mě, že úplně ignoruje levnější čočky, tak jsem se zeptal na ty. No, to jsou skladovky, ty bychom museli tady zabrousit, kdežto ty značkovné na objednávku nám už chodí zabroušené. Tedy přeloženo do lidštiny – ty levnější bych měl nejpozději do druhého dne, kdežto na ty dražší bych čekal asi dva týdny (možná taky posílají z Číny).

Dalo to práci a přesvědčil jsem ji, aby mi spočítala cenu i na ty „skladovky“, a vycházelo to asi o čtvrtinu levněji i s poplatkem za zabroušení.

Z této malé optiky jsem si odnesl následující dojmy:

1) Brýle tam vlastně nedělají, jen pošlou objednávku výrobci čoček, který je dle jejich požadavků zabrousí a vsadí do obrouček.

2) Obrovská neochota sdělit cenu. Tohle na mne působí jak červený hadr na býka a je to pro mne důvod hledat jiného prodejce. Obdobnou zkušenost jsem měl kdysi při nákupu potápěčského vybavení po absolvování úvodního kurzu, kdy jsem dostal poukázku na slevu ve firemní prodejně. Když i potřetí jsem na otázku „kolik to bude stát“ dostal odpověď, „že to nějak uděláme“, rozhodl jsem se nakonec nakoupit jinde.

Využívám sílu sociálních sítí

Na mé facebookové stránce jsem požádal přátele o doporučení optiky, se kterou mají dobré zkušenosti. A ozval se mi jeden, který už roky nakupuje na AliExpresu. Samozřejmě jsem z toho měl obavy a nechtělo se mi do toho samotnému, nakonec jsme se sešli osobně a celou objednávkou mě provedl.

Jak na nákup na AliExpressu

Budu předpokládat, že čtenáři AliExpress znají, a tak nebudu popisovat způsob jeho fungování, pouze to, co je specifické pro objednání dioptrických brýlí.

Zásadní je objednat obroučky i čočky u stejného prodejce. Je na vás, jestli začnete hledat čočky a pak k nim v nabídce prodejce přidáte vhodné obroučky, nebo na to půjdede obráceně. Já si nechal doporučit nejdříve najít čočky, takže jsem začínal s vyhledávacím výrazem „photochromatic lenses“ a vhodné produkty postupně dával do košíku.

Objednávka dioptrických brýlí z Číny Autor: Patrik Chrz

Když jsem měl pocit, že mám dostatečně pestrou paletu, začal jsem z košíku podle čoček proklikávat různé prodejce a hledat obroučky.

Tady doporučím vzít si k ruce své staré brýle a nějaké měřidlo (nejpohodlnější bude klasická šuplera). U jednotlivých obrouček jsou totiž popsány všechny rozměry (výška a šířka čoček, rozteč nosníků, délka nožiček) a můžete je tak srovnávat s těmi současnými brýlemi a získat tím představu, jestli vám budou sedět.

Když budete mít vybranou sadu čoček a obrouček, zbývá už jen uvést příslušné technické údaje. Tj. sílu dioptrií, případně cylindry, osu a „PD“ neboli vzdálenost očí od sebe. Pak jen kliknete na zaplatit a po zaplacení případně můžete nahrát foto poukazu k zakázce. Pak už jen čekáte, až vám hotové brýle přijdou poštou domů.

V předchozím odstavci jsem zmiňoval hodnotu „PD“, tento důležitý údaj, bez kterého vám brýle nevyrobí, v „poukazech“ většinou chybí. V optikách tuto hodnotu měří při objednávání brýlí, ať už přímo na očích, nebo si jen udělají křížky fixou na sklech obrouček. Vy si ale budete muset vzdálenost změřit sami, nebo někoho požádat. I když už jsem se setkal s tím, že někteří oftalmologové ji už při vyšetření měří a do poukazu zapíší. Nebo zkuste při vyšetření o změření požádat.

Závěrem

Já jsem na doručení brýlí čekal těsně pod 2 týdny. Brýle přišly jako obyčejná poštovní zásilka, v balíčku bylo i plastové pouzdro na brýle a hadřík (naposledy jsem v optice k brýlím nedostal ani to, za pouzdro chtěli 450 korun a za hadřík dalších 150 korun).

Chápu, že někdo z toho má obavu, aby mu brýle nevyrobili špatně. Bohužel i zde mám zprostředkovaně špatné zkušenosti z „českých“ obchodů – kdy u jednoho významného řetězce na českém trhu vím hned o třech lidech, kterým vyrobili brýle špatně (vsadili nesprávné dioptrie). Pro klid duše si je ale můžete v libovolné optice nechat přeměřit.