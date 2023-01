Přehled: Investice v roce 2022 a co přinese rok 2023?

Rok 2022 byl pro většinu mainstreamových investic poměrně krutý. Ceny akcií se v průměru propadly o 20 %. O moc lépe na tom nebyly ani dluhopisy a dluhopisové fondy, které v průměru ztrácely kolem 10–15 %. Zlato a stříbro zakončilo rok zhruba na stejné hodnotě jako na začátku. A cena bitcoinu se propadla o 64 %. Naopak největší oblibě se loni těšily repo fondy jako alternativa ke spořicím účtům. Rekordní výnosy zaznamenaly nemovitostní fondy. Dvojcifernými výnosy se mohou pochlubit také některé FKI fondy. A za nejrozumnější investici roku 2022 asi můžeme označit české státní protiinflační dluhopisy. Podívejte se detailní přehled jednotlivých typů investic, jak si vedly v roce 2022 a co od nich čekat v roce 2023: Repo fondy Dluhopisy a dluhopisové fondy Protiinflační dluhopisy Akcie a akciové fondy Nemovitosti Nemovitostní fondy Zlato a stříbro Kryptoměny FKI fondy

Repo fondy Hitem roku 2022 se staly tzv. repo fondy, neboli fondy peněžních trhů, které ukládají peníze u České národní banky. ČNB loni postupně zvedala základní repo sazbu z 3,75 % až na 7 %, kde ji od června drží. Banky na rostoucí sazby reagovaly trochu se zpožděním, ale postupně také začaly zvedat úroky na spořicích účtech až k nynějším 5–6 %. Fondy peněžních trhů ale z rostoucích úroků profitovaly okamžitě. Například fond Conseq depozitní plus určený kvalifikovaným investorům vydělal za uplynulý rok 5,4 %. Jeho mladší bráška Conseq repofond určený i pro drobné investory funguje teprve od července a za necelého půlroku vydělal investorům 2,9 %. Dokud bude základní repo sazba na úrovni 7 % p.a., budou repo fondy i po zohlednění nákladů generovat výnosy kolem 6–6,5 % p.a. Dá se tedy předpokládat, že ještě minimálně v první polovině roku 2023 budou jejich výnosy solidní. Až začne ČNB snižovat úrokové sazby, atraktivita repo fondů opadne, stejně tak poté klesnou i úroky na spořicích účtech. Ale to může klidně nastat až v dalším roce. Vývoj úrokových sazeb v ČR Autor: Česká národní banka / FINEZ Investment Management

Dluhopisy a dluhopisové fondy Dluhopisové trhy v roce 2022 trpěly díky rostoucím úrokovým sazbám. Když rostou úroky, klesá tržní cena dříve emitovaných dluhopisů nesoucích nižší úrok. Představte si, že firma ještě před rokem vydávala dluhopisy s úrokem 5 %, ale dnes už vydává dluhopisy s úrokem 10 %. Pochopitelně ten starší dluhopis s pětiprocentním úrokem si nebudete chtít koupit, respektive pouze za výrazně nižší cenu, než je jeho nominální hodnota, aby váš výnos ve finále vycházel kolem 10 % jako u aktuálně vydávaného dluhopisu. Tržní cena dluhopisu tedy klesne. Přesně to se uplynulý rok odehrávalo na dluhopisových trzích po celém světě, neboť nejen ČNB zvedala úrokové sazby, ale také americký Fed, Evropská centrální banka a prakticky všechny centrální banky po celém světě. Většina dluhopisových fondů tak v uplynulém roce vykázala ztráty kolem 10–15 %. Trochu lépe na tom byly fondy orientované na české dluhopisy, kde už, zdá se, růst úroků v půlce roku kulminoval, takže ve druhé polovině roku již fondy zase vydělávaly. ČNB reagovala rychleji než jiné centrální banky. Jinde ve světě úroky ještě rostou. Takže zatímco například fond Schroder ISF EURO Bond za rok 2022 prodělal 20 %, největší český dluhopisový fond, Sporobond, vykázal nakonec ztrátu jen 5,4 %, ačkoliv ještě v létě byl ve ztrátě kolem 10 %. Nejúspěšnější z českých retailových dluhopisových fondů byl loni J&T Money, který i v tomto nepříznivém prostředí nakonec vydělal investorům 2,9 %. České dluhopisové fondy už by v roce 2023 mohly mít dobré výsledky. Dluhopisy aktuálně nesou poměrně vysoké úroky. A jakmile začne ČNB úrokové sazby snižovat, poroste naopak tržní cena dluhopisů zpět, takže o to větší výnosy pak dluhopisové fondy budou reportovat. Dá se tedy říct, že pro investice do českých dluhopisových fondů je nyní velmi dobré načasování. Samozřejmě s určitým rizikem, kdyby se inflace dlouho držela vysoká a ČNB ještě přistoupila k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. To by krátkodobě bylo pro české dluhopisové fondy velmi negativní. Vývoj výnosu do splatnosti desetiletých státních dluhopisů ČR, 31. 12. 2022 Autor: www.tradingeconomics.com / FINEZ Investment Management

Protiinflační dluhopisy Světlou výjimkou na dluhopisových trzích byly dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou, ideálně pak navázanou na inflaci. Za jednu z nejlepších investic loňského roku můžeme označit české státní protiinflační dluhopisy, které za rok 2022 přinesly investorům výnos 15,1 % (podle meziroční míry inflace v říjnu). Také v roce 2023 můžeme od protiinflačních dluhopisů očekávat poměrně vysoké výnosy, i když v druhé půlce roku už by dle všech předpokladů měla míra inflace klesnout na jednociferné hodnoty. Každopádně jistota výnosu na úrovni inflace je v tuto chvíli k nezaplacení. Bohužel Ministerstvo financí už od loňského roku přestalo další protiinflační dluhopisy vydávat, protože je to pochopitelně v současné době pro státní rozpočet velmi nevýhodné. Inflace v ČR v letech 2006–2022 Autor: Český statistický úřad / FINEZ Investment Management

Akcie a akciové fondy Ceny akcií firem obchodovaných na burze v průměru v uplynulém roce poklesly

zhruba o 15–20 %. Hodnota indexu S&P 500 složeného z pětistovky největších

amerických firem loni klesla o 19 % (v dolarech). Podobně hodnota indexu MSCI

World složeného z cca 1600 největších firem z celého světa klesla o 14 % (v eurech) a 19 % (v dolarech). Hodnota indexu PX pražské burzy klesla o 16 %. Nejhorší výsledky zaznamenaly v uplynulém roce akcie v Rusku. Všechny

akciové fondy zaměřené na východní Evropu, kde zpravidla velkou část tvořilo Rusko, se na jaře v důsledku sankcí z Ruska s velkými ztrátami stáhly. Největší ztráty za rok 2022 vykázaly fondy Templeton Eastern Europe a Schroder ISF Emerging Europe, u obou hodnota podílových listů klesla o 69 %. Nedařilo se ani akciím v Číně, jejich hodnota v průměru klesla o 30 %. Naopak pozitivně překvapilo Turecko potýkající se s hyperinflací a prudce oslabující měnou. Hodnota indexu MSCI Turkey stoupla loni o 96 % (v eurech). A ještě o fous více vydělaly některé akciové fondy zaměřené na Turecko. Vůbec nejvyšší výnos ze všech akciových fondů v ČR loni vykázal fond HSBC GIF Turkey Equity, 135 % (v korunách). Kladné výnosy přinesly také některé akciové fondy zaměřené na latinskou Ameriku, neboť relativně dobře si loni vedly také akciové trhy v Brazílii a Mexiku. Díky prudkému růstu cen energií se dařilo energetickému sektoru, zejména akciím těžařů ropy a plynu. Například hodnota akcií americké společnosti Exxon Mobil stoupla v uplynulém roce o 80 %. Mimochodem deset z patnácti nejúspěšnějších retailových fondů v ČR za uplynulý rok jsou buď komoditní fondy, nebo fondy zaměřené na akcie těžařů ropy a plynu. Naopak mezi nejztrátovějšími fondy za rok 2022 najdeme řadu fondů zaměřených na akcie technologických firem. Není divu, když právě technologické tituly patří k největším propadákům loňského roku. Hodnota akcií Amazon spadla na polovinu, Microsoft ztratil 30 %, Alphabet (Google) 40 %, Apple 27 %, Meta Platforms (Facebook) 60 %, Tesla 65 %, Nvidia 50 % atd. V roce 2023 se s velkou pravděpodobností dočkáme obratu na akciových trzích.

Ovšem otázkou je kdy a na jakých hodnotách. Vývoj na akciových trzích zpravidla zhruba o půl roku předbíhá realitu. Začne-li většina investorů mít dojem, že už se blíží „lepší časy“, budou ve velkém nakupovat akcie a ceny poletí nahoru. Tohle často nastává v době, kdy makroekonomické ukazatele teprve hlásí, že ekonomika vstoupila do recese. Takže svým způsobem se dá říct, že rok 2023 bude pravděpodobně dobrou

příležitostí k nákupu akcií. To však ještě neznamená, že dobrá doba k nákupům je už nyní na počátku roku. Možná ano a možná ne. Tohle ukáže až čas. Klidně mohou ceny akcií v následujících měsících v průměru spadnout dolů o dalších 15–20 %. Ale klidně mohu taky za půl roku už být o 15–20 % výše než dnes. Můžeme kalkulovat pouze s tím, že výhledově ceny akcií zase stoupnou, až

firmám opět porostou tržby a zisky, tedy i jejich hodnota na burze. A tržby a zisky velkým firmám dlouhodobě rostou už jen vlivem inflace a demografie. Proto se akcie obecně doporučují jako dobrá dlouhodobá investice. Ale krátkodobě představují vždy riziko, neboť ceny na burze dovedou velmi kolísat dle aktuálních zpráv. Optimálním řešením proto je rozředit nákupy v čase, a průměrovat tak nákupní ceny. Vývoj hodnoty indexu S&P 500 (v USD) Autor: Onvista.de / FINEZ Investment Management

Nemovitosti Podle Českého statistického úřadu nabídkové ceny nových bytů v roce 2022 ještě mírně rostly, nicméně ceny realizovaných transakcí u prodeje starších bytů ve druhé polovině roku již začaly klesat. Ještě před rokem bylo skoro nemožné najít v nabídce realitek pěknou nemovitost za rozumnou cenu. Na jednu nemovitost bylo kolikrát deset zájemců. Dnes naopak nabídka převažuje nad poptávkou, takže prodávající musí jít s cenou dolů, chce-li prodat. V uplynulém roce ale výrazně stouply tržní nájmy. Velkou roli v tom sehrála válka na Ukrajině a zhruba půl milionu Ukrajinců, kteří v České republice nově potřebují střechu nad hlavou. To zcela změnilo demografickou situaci v ČR a ovlivní to i další vývoj na realitním trhu. Nebýt uprchlíků z Ukrajiny, ceny bytů by šly dolů výrazně více a nájmy by naopak tolik nestouply. Ale vzhledem k situaci na Ukrajině je velmi pravděpodobné, že řada Ukrajinců u nás již zůstane žít. Což znamená mnohem větší potřebu nových bytů. Dá se předpokládat, že minimálně v první půlce tohoto roku půjdou ceny nemovitostí v ČR mírně dolů a situace se pravděpodobně obrátí až ve chvíli, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Posléze zlevní hypotéky a začne stoupat poptávka po nákupu bytů. V mezidobí naopak bude silná poptávka po nájemním bydlení, kde převis poptávky nad nabídkou bude tlačit dál nahoru výši nájmů. Vývoj nabídkových cen bytů v ČR od roku 2005 Autor: Český statistický úřad / FINEZ Investment Management

Nemovitostní fondy Mezi nejúspěšnější investice uplynulého roku se bezesporu řadí nemovitostní fondy, i když na přesné výsledky si musíme ještě chvíli počkat, protože většina nemovitostních fondů ještě nezveřejnila data za prosinec. Nemovitostní fondy těží z vyšší inflace. Zpravidla mají dlouhodobé nájemní smlouvy s inflační doložkou, takže nájmy rostou každoročně o inflaci. Nyní s vyšší inflací více roste nájem, tedy i výnosy nemovitostních fondů. Už v prvním pololetí loňského roku reportovaly nemovitostní fondy rekordní výnosy a dosavadní výsledky za druhé pololetí jsou u řady fondů ještě lepší. Čísla za prosinec většina fondů bude zveřejňovat až v únoru. U některých nemovitostních fondů se výnos za rok 2022 dostane i nad 10 %, u zbylých bude zhruba v rozmezí 5–10 %. Přehled a výsledky nemovitostních fondů v ČR zobrazuje specializovaný portál Nemovitostní-fondy.cz. Rok 2023 bude pravděpodobně pro nemovitostní fondy trochu slabší. Nadále budou těžit z rostoucích nájmů, ale do ocenění nemovitostí se může negativně projevovat růst tržních yieldů a zejména růst úroků. Většina nemovitostních fondů má úroky u úvěrů fixované na delší dobu. Ale u úvěrů, kde bude dobíhat fixace, se projeví negativně vyšší úroky do cashflow a potažmo i do ocenění nemovitosti. Výsledky jednotlivých nemovitostních fondů se tak mohou mezi sebou příští rok více lišit. Nejbezpečnější jsou v současné situaci fondy s nízkým úvěrovým zatížením. Ty ale zase dlouhodobě generují nižší výnosy. Průměrné výnosy nemovitostních fondů ČR v letech 2017–2022 Autor: www.nemovitostni-fondy.cz / FINEZ Investment Management

Zlato a stříbro Cena zlata a stříbra byla koncem roku zhruba na stejné úrovni jako na počátku. Na podzim cena zlata několikrát klesla až k 1600 dolarům za unci (cca −10 %). Koncem roku se ale vrátila nad 1800 dolarů za unci. U stříbra byl vývoj prakticky totožný, po poklesu k 18 dolarům za unci (cca −20 %) se cena vrátila zpět nad 23 dolarů za unci. Odhadovat další vývoj cen drahých kovů je značně spekulativní. Ačkoliv se o zlatu říká, že je to dobrý uchovatel hodnoty, to platí jen na velmi dlouhém časovém horizontu, řádově deset let a více. Krátkodobě a střednědobě podléhá velkým výkyvům. Rozhodně nejde říct, že je zrovna dneska dobré chránit úspory před inflací nákupem zlata. Za rok může klidně jedna unce zlata stát přes 2000 dolarů, ale stejně tak může cena klesnout třeba na 1500 dolarů. Oba scénáře mají zhruba stejnou pravděpodobnost, tedy krátkodobě je to spíše ruleta než bezpečná ochrana před inflací. Vývoj ceny zlata (USD/Oz) 2017–2023 Autor: Onvista.de / FINEZ Investment Management

Kryptoměny Tragický rok má za sebou svět kryptoměn, který nyní prochází jakousi krizí důvěry. Cena jednoho bitcoinu se v roce 2022 propadla o 64 % ze 46 tis. dolarů na 16,5 tis. dolarů. Podobně dopadly i jiné kryptoměny. Pohled na kryptoměny se různí. Pro mě osobně je to čirá spekulace, hra s čísly. Dávám přednost investicím, za kterými vidím reálnou užitnou hodnotu. Ale spousta lidí vidí v decentralizovaných kryptoměnách budoucnost a také šanci si zaspekulovat a vydělat (či prodělat). Pokud fandíte bitcoinu, pak máte dnes příležitost nakupovat výrazně levněji než před rokem. Může z toho být velmi povedená spekulace. Vývoj ceny Bitcoinu (v USD) 2017–2023 Autor: Finance Yahoo! / FINEZ Investment Management