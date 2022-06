Mallpay chystá nové služby k odloženým platbám. Umožní rozložení nákupu a vyúčtování do splátek

Autor: Shutterstock

Odložená platba je úvěrový produkt, jež umožňuje objednat zboží či službu, za které zaplatíte za dva týdny, nebo i později.

Fintech Mallpay, který poskytuje odložené platby, chystá nové služby i rozšíření počtu míst, kde se s nimi dá zaplatit.

V plánu má fintech další spojování odložených plateb s různými benefity v rámci konceptu tzv. „obohacených plateb“, jež poskytuje už skoro rok.





Při platbách kartou Mallpay je už nyní možné získat například pojištění zboží bez poplatku nebo bezplatné prodloužení záruky o rok. Okruh služeb poskytovaných k odloženým platbám, by se měl dál rozšiřovat. Chystáme například rozdělení nákupu do tří splátek bez jakéhokoli navýšení nebo možnost rozložit vyúčtování do několika splátek, uvedl Richard Kotrlík, který se přesunul do čela fintechu z postu finančního ředitele poté, co společnost před pár týdny kompletně převzala ČSOB.

Dále je podle Kotrlíka v plánu umožnit zákazníkům jednoduché vrácení nevhodně zvoleného zboží na pár kliknutí, zrychlené řešení reklamace nebo pojistné události kryté z pojištění ke kartě Mallpay.

Fintech dál plánuje rozvíjet také svůj skóring, který při nákupech s odloženou platbou vyhodnocuje, kterému zákazníkovi ji povolí. Podle Kotrlíka do něj bude Mallpay zapojovat další datové zdroje a využívat je novým způsobem. Postupně by tak mohla vzniknout standardizovaná platební identifikace. Vize je jednoduchá. Pokud jednou zákazník povolí Mallpay sdílet data o svých karetních transakcích, stejně jako je to dnes běžné u bankovní identity či transakční historie z běžného účtu díky PSD2, dostane na základě svého skóringu výrazně širší nabídku platebních metod na míru, vysvětlil s poukazem na to, že takovými daty dnes disponují poskytovatelé řešení pro akceptaci karet, mezi které patří i ČSOB.

Časem by také mohlo dojít k rozšíření počtu míst, kde službu od Mallpay využít. Odložená platba nemá své přirozené místo pouze v košících e-shopů, ale i u dalších článků e-commerce řetězce, jako jsou například dopravci. V hledáčku máme i kamenné prodejny, naznačil Kotrlík a dodal, že do letošní vánoční sezony už bude Mallpay vstupovat pod novým názvem. Ten bude spolu s rebrandingem představen v první polovině léta.