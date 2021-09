Jak si bezplatně půjčit peníze do další výplaty?

Trh nabízí několik cest, jak si můžete před výplatou půjčit peníze, aniž byste za to museli něco platit. Ale jak se říká, ani kuře zadarmo nehrabe. Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, nemělo by nás překvapit, že těch možností není moc.

Bez kázně to nepůjde

Je na místě si rovnou říci, že abyste si půjčili opravdu zadarmo, potřebujete trošku sebekázně. Všechny nabídky na bezplatnou půjčku totiž provází nějaké podmínky. Když je nesplníte, úvěr se prodraží. Buď proto, že se zpětně zúročí (a v některých případech ne málo), nebo zaplatíte poplatek či sankci.

Kreditní karty

První možností, jak si půjčit bez poplatku a úroku, je přes kreditní karty. Z tohoto úhlu už jsme se na ně podívali v předchozím článku. Na trhu jsou totiž i takové, za jejichž vedení nemusíte platit. V kombinaci se splacením v bezúročném období tak můžete najít mezi těmito produkty svého favorita, který vám čas od času bezplatně pomůže s finanční injekcí.

Přehled kreditních karet bez poplatku a jejich podmínek najdete v článku Jaké kreditní karty vám půjčí do výplaty bez poplatků a bez úroků?

Dnes se zaměříme na ostatní alternativy pro případ, že vám kreditní karta není z nějakého důvodu sympatická.

Bezúročné kontokorenty

Kontokorenty neboli povolené debety asi není třeba příliš představovat. Sjednávají se k běžným účtům a umožňují jít na nich do mínusu. Kdybyste šli na účtu do mínusu bez sjednaného kontokorentu, může vám banka naúčtovat poplatek za nepovolený debet. Za kontokorent poplatky nehradíte, ale v drtivé většině se výše přečerpání úročí sazbami, které se pohybují kolem 20 % ročně.

Dvě banky však nabízí možnost přečerpat si běžný účet, ale neplatit za to.

První s touto nabídkou přišla Raiffeisenbank už v prosinci 2014. Bezúročná rezerva dělá maximálně 1000 Kč. Přesáhnete-li tuto hranici, částka nad ní se úročí 21,9 % ročně. Službu Bezúročná rezerva mohou využít majitelé účtů:

Aktivní účet,

Chytrý účet,

Prémiový účet a

Exkluzivní účet.

Službu banka poskytuje v ceně, takže pokud dodržíte maximální výši čerpání, neplatíte za využití peněz nic.

Na konci srpna představila podobnou službu i Air Bank. Ta poskytuje bez poplatků a úroků maximálně 3000 Kč. V případě, že částku přesáhnete, bude se debet nad 3000 Kč úročit sazbou 18,90 % p.a.

U obou bank platí, že bezúročný limitu mohou využít všichni klienti s běžným účtem, Tedy jak ti, kteří už sjednaný kontokorent mají, tak ti, kteří ho ještě nemají.

Jinak řečeno tyto banky do stanovených limitů obecně neúčtují svým klientům s běžným účtem žádné sankce ani úroky za nepovolený debet.

Odklad platby

Jako rezerva k překlenutí určitého období může posloužit i služba, která odkládá platbu za zboží.

Mall Pay

Ačkoli je u nás už nějakou dobu známá jako Mall Pay, vzešla z původní služby Kup Najisto.cz. Fintechová společnost je společným podnikem Mall Group a ČSOB.

Jak už jsme zmínili, Mall Pay funguje na principu odložené platby, se kterou občas v akcích můžete získat i nějakou výhodu navíc, například bezplatnou dopravu zboží. Objednané zboží tedy při nákupu na e-shopech, které nabízí i platbu přes Mall Pay, neplatíte. Projdete jen krátkým prověřením a za zboží zaplatíte do dvou týdnů od objednání. V případě, že byste zboží vraceli v rámci možnosti odstoupení od smlouvy do dvou týdnů od doručení a stihli zboží vrátit do dvou týdnů od objednání, nebudete za zboží platit vůbec.

Mall Pay nabízí tyto služby buď jednorázově s názvem Na zkoušku, kdy vám stačí jméno, e-mail a telefon, ale peníze vracíte do dvou týdnů a limit na nákupy je 5000 Kč. Nebo můžete projít podrobnějším ověřením a používat zde účty Start, Plus nebo Komplet. Ty vám dají k dispozici 50 dní na splacení a limit na nákupy do 50 000 Kč a slevy u partnerů při využívání služby.

Plus a Komplet obvykle bývají za měsíční paušál, nyní je však na Mall Pay akce, se kterou můžete získat účet Plus doživotně bez paušálu (Komplet stojí 89 Kč, první tři měsíce jsou bez poplatku). Oba tyto účty v sobě zahrnují tzv. skipovací kartu s výběry u ČSOB bez poplatku, se kterou nyní můžete získat také 1500 Kč na čerpání pohonných hmot. Karta se dá vygenerovat také ve virtuální podobě. Za výběry z ostatních bankomatů zaplatíte 29 Kč, v zahraničí 0 Kč. Dotaz na zůstatek je také bezplatný.

Výše poplatku, který zaplatíte v případě, že se opozdíte s platbou, je dvojí. U jednorázové služby Na zkoušku zaplatíte za 5 dní po splatnosti 100 Kč, za 10 dní po splatnosti další 100 Kč a za 15 dní po splatnosti opět 100 Kč.

S účty po ověření to budete mít s upomínkami dražší. Za 5, 10 a 15 dní po splatnosti zaplatíte pokaždé 200 Kč. Dále vám budou naskakovat dvoustovkové poplatky i za 20 a 25 dní po splatnosti. Za 30 dní po splatnosti uhradíte 200 Kč + 10 % z dlužné částky. Z nákladů na vymáhání pak uhradíte desetinu.

Dále je poskytovatel služby podle obchodních podmínek požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení z dlužné částky.

Požádáte-li o posunutí splatnosti na další měsíc, tak za každých odložených 100 Kč zaplatíte 3 Kč. Možnost odložení ale můžou využít zákazníci s účtem Start, Plus nebo Komplet.

Twisto

Odloženou platbu nabízí také služba Twisto. Bez registrace si v rámci tarifu Online můžete jednorázově úhradu na vybraných e-shopech odložit o 14 dní. S registrací a Twisto účtem se tento termín prodlužuje až na 45 dní, účty jsou ale zpoplatněné. Za Standard zaplatíte 49 Kč měsíčně, za Premium 99 Kč měsíčně. U obou platí, že první tři měsíce máte bez poplatku a dá se k nim doobjednat i fyzická Twisto karta. Twisto nabízí také službu Twisto Snap, která uhradí složenky a faktury zaslané na e-mail plati@twisto.cz. Limity pro službu jsou stanovovány individuálně, první měsíc ale dosáhnete maximálně na 15 000 Kč.

Twisto má jednotný ceník pro poplatky za pozdní úhradu. Stejně jako u Mall Pay jsou odstupňované po určitých obdobích po datu splatnosti:

5 dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 150 Kč,

10 dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 250 Kč,

15 dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 350 Kč,

20 dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 450 Kč,

25 dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 550 Kč,

30 a více dnů po splatnosti vyúčtování nebo objednávky: 650 Kč + 10 % z celkového vyúčtování nebo ceny objednávky, což představuje náklady na vymáhání.

Jak jsme upozorňovali v úvodu, chce to myslet na termíny, jinak se z bezplatné injekce vyklube finanční noční můra.

Rychlé půjčky

Poslední možností, která se nabízí, jsou rychlé půjčky. Jejich poskytovatelé totiž někdy nabízí akci, že první půjčka je při splacení do stanovené doby bez poplatku a úroku.

Tuto akci nabízí například Kamali, která má na trhu mikropůjček nejtransparentnější a nejférovější podmínky. Napoprvé si můžete půjčit maximálně 15 000 Kč na 14 dní.

První půjčku bez poplatku a úroku nabízí i další poskytovatelé rychlých půjček. Dejte si ale pozor na to, že jiní prezentují půjčku s velkou nulou za úrok, ale peníze zpět si vyberou poplatkem za poskytnutí. Vybíráte-li si bezplatnou rezervu, musí být nulová RPSN a ne jen úročení úvěru.

V souvislosti s mikropůjčkami je na místě upozornit i na to, že řada poskytovatelů je nabízí s takovými podmínkami, že při malém opoždění už zaplatíte velké sankce. Proto žádné další konkrétní poskytovatele neuvádíme.

Férovost podmínek u malých půjček pravidelně sleduje Člověk v tísni v rámci Indexu odpovědného úvěrování. Pokud se tedy rozhodnete lovit v těchto vodách, určitě byste si měli pozorně číst ustanovení o poplatcích a sankcích. Výsledky zmíněného indexu by vám měly napovědět, kterým predátorům se zdaleka vyhnout.



Autor: Člověk v tísni o. p. s. Žebříček poskytovatelů malých půjček pro rok 2021.