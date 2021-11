Kromě odložených plateb nabízí fintechy i platební karty. Jaké výhody s nimi získáte?

Nechcete si pořizovat úvěr, ale přesto byste občas potřebovali na nákup před výplatou finanční injekci? Řada spotřebitelů za tímto účelem využívá odložené platby (BNPL – buy now, pay later), které umožňují objednat produkt hned, ale zaplatit za něj za dva týdny, nebo i později. Odložené platby se mohou hodit i v případě, že nechcete platit za zboží, u něhož si nejste jistí, že ho do dvou týdnů nepošlete prodejci zpět.

Ačkoli odložená platba není škatulkována jako klasická půjčka, pravidla fungování jsou úvěrovým produktům podobná a zákon o spotřebitelském úvěru už v § 2 odloženou platbu nekompromisně identifikuje jako jednu z podob spotřebitelského úvěru.

Kdo nabízí odložené platby

Odložit platbu můžete s Equa bank prostřednictvím služby Platím Pak. Dá se použít u plateb do 25 000 Kč, které musíte vrátit nejpozději do 30 dní. Služba je bez poplatku a podle zprávy Equa bank ji bylo možné ke konci letošního srpna využít na více než 8000 e-shopech.

Pro úplnost zmiňujeme, že částečně odloženou platbu nabízí internetový obchod Alza.cz prostřednictvím služby Třetinka. Jak vyplývá z názvu, při nákupu zaplatíte třetinu jeho hodnoty a zbytek prostřednictvím libovolného počtu splátek, nejpozději do tří měsíců. Podmínkou však je, abyste u Alzy měli registraci, za posledních 12 měsíců zde nakoupili alespoň za 5000 Kč a zároveň měli 2 dokončené objednávky. Kromě toho podmínky služby obsahují ustanovení, podle kterých se stáváte vlastníkem produktu okamžikem jeho převzetí a zároveň se zříkáte práva na odstoupení od smlouvy. Což jde přímo proti jednomu ze základních benefitů odložených plateb.

Nejvíce odložených plateb v současnosti poskytují fintechy mallpay a Twisto. Než se dostaneme k jejich platebním kartám, v krátkosti si je představíme.

Mallpay

Mallpay, který má vyjednanou spolupráci zhruba s 9000 partnery, nabízí dvě varianty své služby. Využijete je přes klasické platební tlačítko na e-shopu. Chcete-li využít jen základní službu (Účet Na Zkoušku), uvedete jméno, telefon a e-mail a během pár vteřin služba vyhodnotí, zda vás „pustí dál“. V této variantě přes tlačítko nakoupíte jen do 5000 Kč s nutností peníze vrátit do 14 dnů. Využít můžete různé dohodnuté slevy s daným e-shopem (například dopravu bez poplatku).

Druhá varianta (Účet Plus) už je s ověřením, které trvá zhruba 10 minut a vyžaduje od vás více informací. V takovém případě můžete dosáhnout na limit na nákupy do 50 000 Kč, které platíte do 50 dní po objednání. Všechny nákupy vidíte v měsíčním vyúčtování a máte šanci si útratu odložit o další měsíc, pokud z ní zatím uhradíte 10 %. K účtu si můžete pořídit virtuální nebo fyzickou platební kartu, se kterou se využití služby rozšiřuje z platebních tlačítek u vybraných e-shopů na místa, kde se dá platit kartou.

Účet bez ověření i s ověřením mallpay poskytuje bez poplatku za vedení.

Před nedávnem mallpay představil i další novinky k ověřenému účtu Plus. Je jím například automatické investování drobných částek po zaokrouhlení průběžných útrat a následné investování přebytku na platformě Indigo nebo možnost zaplatit s odložením libovolné výdaje, např. doplatek za energie, leasing nebo třeba školní obědy či školu v přírodě. Dále fintech s účtem Plus poskytuje 20% slevu na první nákup na e-shopu Mall.cz (sleva max. do 1000 Kč). V současnosti také běží akce, se kterou je možné u účtu Plus zaplatit nákupy nejpozději do 20. ledna bez poplatku za prodloužení splatnosti.

Po Vánocích by měl mallpay představit další benefit, dopravu zdarma na libovolnou adresu pro nákupy nad 500 korun v e-shopu Mall.cz. Ke kartě by měl přibýt rozšířený věrnostní klub, v rámci kterého budou uživatelé střádat body za nákup, které použijí např. pro bezplatné doručení nebo slevu při akcích v rámci sítě zapojených e-shopů. Zhruba na přelomu roku mallpay umožní nakupování ve třech splátkách bez navýšení s názvem Třetinka. Přibude také možnost posílat prostřednictvím mallpay peníze na libovolný bankovní účet.

Twisto Pay

Služba Twisto od Twisto Payments, se kterou se dá přes platební tlačítko zaplatit asi na 2000 e-shopech, nabízí tři tarify. Ten bez ověření (tarif Online) je bez poplatku a nabízí širší paletu služeb než účet bez ověření u mallpay. Nabízí odložení platby na 14 dnů s tím, že limit na první nákup není jasně stanovený a vychází z vámi zadaných údajů, z údajů od obchodníka a obvyklé ceny, za kterou se na daném e-shopu nakupuje. Podle webu Twista platí pro první platbu limit do 15 000 Kč (stanovuje se individuálně), na jiném místě na webu je o první platbě uvedeno, že s Twisto Pay nakupujete dohromady za 25 000 Kč za rok.

Tarif Online dál umožňuje:

využití aplikace s kategorizací výdajů a možností dalších služeb – viz níže,

virtuální kartu určenou pro online nákupy,

odložení splatnosti o další měsíc, zaplatíte-li aspoň 10 % z ceny,

slevy, cashback a další výhody dohodnuté s daným e-shopem,

službu Twisto Snap (placení faktur a složenek přes fotku),

službu Twisto Splátky (rozložení plateb nad 1500 Kč do 3–12 měsíců – za poplatek),

službu Nákup na třetiny (rozložení plateb nad 1500 Kč do 3 splátek bez navýšení – 1. splátka až v následujícím měsíci).

Další tarify umožňují odložit platbu bez poplatku až na 45 dní, protože úhradu je nutné provést do 15. dne následujícího měsíce. Tarif Standard je zpoplatněný 49 Kč měsíčně s tím, že první tři měsíce jsou bez poplatku. Nad rámec varianty Online je zde navíc možné virtuální kartu přidat do aplikací Apple Pay a Google Pay a platit s ní na více místech pomocí mobilu. Dál tento tarif nabízí k využití službu Twisto Split, se kterou se přes aplikaci dá rozdělit útrata s dalšími lidmi (i neuživateli Twista). Ostatní mají na úhradu své části splitu 7 dní, poté se případně platba vrátí zpět na účet hlavního uživatele. K tomuto účtu už můžete získat i fyzickou kartu.

Poslední tarif Premium stojí 99 Kč měsíčně. Opět platí, že první tři měsíce jsou bez poplatku. Nad rámec tarifu Standard zde získáte ještě celoroční pojištění po celém světě v ceně pro 6 osob a zahraniční platby do útraty ve výši 16 500 Kč s výhodnějším kurzem bez dalších příplatků.

Porovnání karet

Jak jsme zmínili, mallpay i Twisto nabízí virtuální a fyzickou kartu. Proto si teď podrobněji porovnáme jejich podmínky a výhody. Obě karty mají svou virtuální i fyzickou podobu a u obou si můžete půjčit bezúročně. Twisto umožňuje využít virtuální kartu i u neověřeného účtu Online, ale pouze pro platby na internetu. Do platebních aplikací jde nahrát jen u ověřených účtů, které jsou zpoplatněné. Mallpay má karty pouze k ověřenému účtu, který je ale bez poplatku.

Poměrně výrazným rozdílem je možnost vybírat s mallpay kartou z bankomatů. To Twisto karta neumožňuje. V případě mallpay navíc na zboží zaplacené kartou zákazníci dostanou rok záruky navíc a jeden rok pojištění proti krádeži či rozbití od ČSOB Pojišťovny bez poplatku.

Porovnání platebních karet fintechu mallpay a Twisto Služba mallpay Twisto Poplatky a náklady 0 % p.a.

– poplatek za výběr a vydání další karty (99 Kč) 0 % p.a.

– poplatek v podobě měsíční platby za tarif Omezení u virtuální karty – jen pro ověřený účet – lze s ní platit i u neověřeného tarifu Online, ale pouze na internetu Fyzická karta – jen pro ověřený účet

– v modré barvě – jen pro ověřené účty

– v černozelené či žluté, svítí pod UV

– lze na ni natisknout přezdívka – výběry z bankomatu – výběr z bankomatů ČSOB: 0 Kč

– výběr z bankomatů ostatních bank v ČR: 29 Kč

– výběr v zahraničí: 0 Kč nelze vybírat z bankomatů – zabezpečení – aktivace nebo deaktivace v aplikaci

– nastavení plateb na internetu,

– zobrazení nebo změna PIN v aplikaci

– dočasné nebo trvalé uzamknutí karty v aplikaci – CVV kód u fyzické i virtuální karty je jen v aplikaci

– aktivace až v aplikaci

– změna PIN v aplikaci

– ověření platby přes Twisto appku nebo přes potvrzovací kód

– blokování/odblokování v aplikaci – napojení na další aplikace Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay (jen pro ověřený účet) Apple Pay, Google Pay (jen pro ověřené účty) – další výhody U nákupů nad 1500 Kč:

– o rok prodloužená záruka na všechno zakoupené zboží bez poplatku

– pojištění proti krádeži nebo rozbití na pořizované zboží v prvním roce bez poplatku – zákazníci se splátkovým limitem mohou využít jednorázovou virtuální kartu k rozesplátkování nákupů

Epidemie koronaviru odloženým platbám neuškodila. Naopak. Twisto za své zákazníky loni zaplatilo zhruba 3,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 50 %. Počet provedených transakcí se zvýšil skoro o 80 % na 6,8 milionu transakcí. Mallpay v minulém roce zvýšil počet zákazníků v databázi ze 175 tis. na 360 tisíc (aktivně službu využívá asi 100 tis. klientů).

Růst obliby u českých odložených plateb není ve světě žádnou výjimkou. Podle Adama Kolesy z mallpay se odhaduje, že globálně se od roku 2020 do roku 2024 využívanost odložených plateb zdvojnásobí a dosáhne 4,2% podílu v e-commerce platbách.