Jak fungují odložené platby a kdy je můžete využít?

Odloženou platbu nabízejí stovky tuzemských e-shopů jako jednu z platebních možností. Využívají při tom služeb společností, které na českém trhu odložených plateb působí, jako například Twisto Pay nebo Mall Pay. Vlastní odloženou platbu nabízí svým zákazníkům také Alza.cz. E-shopy platí za každý zprostředkovaný nákup podobný poplatek jako za platbu kartou.

Co je odložená platba

Odložená platba se někdy označuje jako nový druh dobírky. Funguje tak, že si při objednávce vyberete jako platební metodu možnost odložené platby (může být nazvaná různě, třeba Zaplatím za 14 dní nebo Zaplatím až po rozbalení atd.). Ta je obvykle 14 dní po převzetí zboží, po splnění určitých podmínek i déle. Pokud odloženou platbu uhradíte do sjednaného data splatnosti, nebude vás to nic stát. V opačném případě hrozí dodatečné poplatky.

E-shopy jsou ochotny za zákazníka, který využije odloženku, zaplatit. Podobně jako u těch, kteří platí kartou, říká CEO Mall Pay Adam Kolesa s tím, že zákazníci s odloženou platbou nakupují víc a častěji.

Odložená platba není půjčka, přestože se terminologie odložená platba objevuje v zákoně o spotřebitelském úvěru, kde je bez vysvětlení uvedena jako jedna z variant spotřebitelského úvěru. S úvěrem však nemá nic společného.

Kdo si platbu může odložit

Abyste na odloženou platbu dosáhli, provozovatel služby nejdříve posuzuje vaši bonitu. Twisto pro tyto účely používá interní systém Nikita, který funguje na bázi strojového učení. Nikita dokáže během zlomku vteřiny vyhodnotit – na základě jména, emailu, adresy a několika stovek volně dostupných faktorů – zda odloženou platbu můžeme provést. Stejný systém využívá i Alza.

Pokud vás systém vyhodnotí jako solventního klienta, bude pro vás odložená platba výhodnější než úvěr – je zdarma, její sjednání je navíc jednoduché a rychlé.

U Mall Pay, přes který odložené platby nabízí přes 30 e-shopů, můžete za zboží zaplatit 14 dní po doručení nebo vyzvednutí zboží. Stejné je to u Twista, které má v portfoliu 1600 e-shopů. Delší splatnost, až 45 dní, služba umožňuje v případě, že si zaregistrujete Twisto účet.



Autor: Veronika Němcová Možnost odložené platby si na Alze zvolíte na kartě vybraného zboží, ještě před vstupem do košíku. (25. 2. 2020)

Odloženou platbu u Alzy mohou využít registrovaní zákazníci, kteří během 3 měsíců nakoupili zboží alespoň za 5000 Kč, za posledních 12 měsíců mají 2 dokončené objednávky nebo jsou platícími členy programu Alza Premium po dobu delší 30 dní.

Pokud klienti podmínky Alzy splní, mohou za převzaté zboží, na které se možnost odložené platby vztahuje (na e-shopu je označené), zaplatit 1/3 ceny a zbytek kdykoliv do 3 měsíců. Zbytek částky je možné doplatit naráz v jedné platbě nebo ji rozložit do libovolného počtu splátek.

Nejvíce zákazníků hradí třetinkové faktury nadvakrát, to znamená, že hned druhou platbou produkt doplatí. Další část nakupujících pak platí Třetinku natřikrát. Historicky jsme zaznamenali rekordmana, který ve smluveném termínu zaplatil produkt na 36 splátek, uvádí mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Kolik si můžete odložit

Pro odložené platby se stanovují minimální i maximální limity. Pro první nákupy se zpravidla stanovují nízké limity, jejichž výše časem roste.

Pro neregistrované zákazníky, tedy ty bez Twisto účtu, závisí transakční limit na celé řadě faktorů, jako jsou například typ zboží nebo charakteristiky zákazníka. Nejvyšší jednorázové transakce, které schvalujeme, pak dosahují i 8 tisíc korun, uvádí PR manažer Twisto Jan Husták.

Podle obchodních podmínek Twista je roční limit na nákup zboží bez Twisto účtu 10 000 Kč. S Twisto účtem dosahuje až do výše individuálního měsíčního limitu. Ten je podle firmy typicky ve výši jednoho měsíčního platu daného klienta.

Limit pro klienty Mall Pay je také individuální a hodnotí se na základě skóringu a doby, po kterou službu využívá. První limit bývá většinou nízký, postupně se navyšuje a může se dostat až na maximální limit 15 000 Kč.

Na Třetinku od Alzy jde pořídit zboží od 4000 Kč do 50 000 Kč.

Sankce pro neplatiče

Díky vstupní kontrole je podle oslovených provozovatelů počet neplatičů minimální. Přesto na službu někteří klienti nedosáhnou. Mall Pay neposkytne odloženou platbu až třetině klientů. Neplatičů přibylo podle firmy během Vánoc, kdy se do prodlení dostalo 17 % zákazníků. Jedná se spíše o roztržitost, ještě před druhou upomínkou zboží uhradí naprostá většina z nich. Třetí upomínku je třeba poslat pouze jednotkám procent lidí, upřesňuje Adam Kolesa.



Autor: Veronika Němcová Možnost zaplatit za 14 dní najdete na Mall.cz po vstupu do košíku mezi dalšími platebními variantami (25. 2. 2020).

Pokud se s platbou opozdíte, znamená to dodatečné poplatky. Mall Pay vám po pěti dnech pošle upomínku, za kterou si účtuje 100 Kč. Nezaplatíte-li ani tak, firma si stejnou částku bude účtovat za každou další upomínku.

Twisto umožňuje pro majitele Twisto účtu splatnost ještě odložit, pokud zaplatíte alespoň 10 % z ceny, zbytek si můžete odložit do dalšího měsíce. Tato možnost je však zpoplatněna, poplatky se stanovují podle odkládané částky. Pokud si částku úmyslně či neúmyslně neodložíte, poplatky z prodlení naskakují rychle: za prvních 5 dní je to 150 Kč, pak částka stoupá po 100 Kč za každých dalších 5 dní.

Alza si za zaslanou výzvu k úhradě po splatnosti účtuje 500 Kč, za každý den prodlení si pak firma může naúčtovat paušální kompenzační poplatek ve výši 0,1 % denně za každý započatý den prodlení z dlužné částky, a to až do okamžiku úplné úhrady dluhu, nebo do vrácení zboží.

Klienty láká jednoduchost i lepší cashflow

Zákazníci využívají odložené platby čím dál častěji. Jednak ke zlepšení svého cashflow, dále pro jejich jednoduchost – k nákupu nepotřebují platební kartu nebo řešit platbu převodem.

Nejtypičtějším uživatelem bývá rodič na mateřské, který zároveň plánuje nákupy pro svou domácnost. Je cenově senzitivní, a protože má domácnost hodně výdajů, snaží se nakupovat výhodně. Spravuje běžný provozní účet domácnosti, na který pravidelně přichází mateřská nebo rodičovská. Ví tedy, kdy se může dostat na nulu. Odloženku používá především proto, aby mu neunikly slevové akce ve chvíli, kdy už na účtu moc peněz nezbývá. To však rozhodně neznamená, že by neměl dostatek peněz třeba na spořícím účtu, zmiňuje Kolesa z Mall Pay.

Alza od spuštění služby loni v lednu prostřednictvím Třetinky poskytla přes 65 000 objednávek. Zákazníci loni službu využívali nejčastěji na nákup mobilů a příslušenství, chytrých hodinek nebo fitness náramků. Dále si přes ně pořizovali televize, notebooky, domácí elektro a bílé elektro. Třetina zákazníků službu využívá opakovaně.

Twisto Pay poskytuje odložené platby v Česku a v Polsku, celkem je podle firmy využilo už milion zákazníků. Většina z nich je z Česka, kde odložená platba Twisto funguje přes 6 let, v Polsku 1,5 roku.