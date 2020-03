 »   »  Živnostníci mohou získat platební terminály až na rok zdarma, pak za poplatek

Česká spořitelna ve spolupráci s Global Payments začala nabízet samoinstalační platební terminály na 8 měsíců zdarma v reakci na ekonomické dopady koronavirové epidemie. Terminál umožňuje přijímat bezhotovostní platby a nepřicházet tak do kontaktu s hotovostí. Nabídka je určena pro podnikatele a malé firmy s ročním obratem do 60 milionů korun a trvá do konce dubna 2020.

Klienti si mohou vybrat ze dvou terminálů, které umožňují samoinstalaci. Po uplynutí zvýhodněného období je za provoz terminálu účtován poplatek 0,99 % z výše každé transakce a fixní částka od 249 Kč do 399 Kč měsíčně, podle typu terminálu. Akční nabídka i cena za službu po skončení akce platí pro transakce realizované prostřednictvím platebních karet Visa a Mastercard.

Zařízení je možné objednat bez osobní návštěvy na pobočce banky nebo prostřednictvím webových stránek. Terminál umožňuje také aktivaci elektronické evidence tržeb (EET). Tuto povinnost však ministerstvo financí dočasně zastavilo, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Pro podnikatele to znamená, že nebudou muset evidovat tržby a nebudou kvůli tomu kontrolováni, jak už jsme vás informovali.

Česko chce placení kartou všude

Terminály zdarma na rok pak nabízí projekt Česko platí kartou, který spojuje státní a soukromý sektor. Projekt má za cíl udělat bezhotovostní placení stejně dostupné jako placení v hotovosti.

Projekt zaštiťuje ministerstvo průmyslu, které koncem února podepsalo memorandum o podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb s kartovými společnostmi Mastercard a Visa, bankou ČSOB a společností Solitea Pay. Zapojily se také podnikatelské asociace.

Česká republika je podle MPO sice jedním ze světových lídrů v užívání bezkontaktních karet, síť platebních terminálů ale zatím není dostatečně rozvinutá. Cílem České republiky je dostat se nad průměr EU, což v současnosti představuje 23 terminálů, zatímco v České republice je 21 terminálů na tisíc obyvatel. Díky spolupráci státu a soukromého sektoru by tak mělo být možné platit kartou na více místech. Neznamená to omezení plateb v hotovosti, ale rozšíření platebních možností s využitím moderních technologií, píše se k projektu na stránkách MPO.

Podmínky uvedené na stránkách společnosti Solitea Pay jsou následující: terminál i transakce jsou po dobu jednoho roku bezplatné pro podnikající fyzické osoby, které nepoužívaly platební terminál v posledních 12 měsících a po dobu trvání této akce nepřesáhnou měsíční obrat na kartách 50 tisíc Kč.

Podnikatel si může vybrat ze dvou variant. Ta první nabízí službu s balíčkem služeb EET na 30 měsíců za 499 Kč měsíčně bez DPH, přičemž prvních 6 měsíců je zdarma. V této variantě platí akceptace platebních karet na 1 rok zdarma a poté za poplatek 0,77 % plus náklady na interchange a poplatky kartových schémat.

Druhá varianta nabízí možnost bez balíčku EET, tedy pouze službu akceptace platebních karet na 1 rok zdarma, poté za poplatek 1,5 % plus náklady na interchange a poplatky kartových schémat. Po uplynutí 1 roku bude podnikatel platit také fixní měsíční poplatek 450 Kč bez DPH za pronájem terminálu. Tento balíček služeb je sjednáván na 3 roky, přičemž v průběhu prvního roku, kdy jsou služby poskytovány při splnění podmínek akce zdarma, je možné od smlouvy kdykoliv odstoupit bez udání důvodu.

Obchodníci v době epidemie preferují karty

Redakce Měšec.cz před časem vydala analýzu mapující situaci na trhu akceptace platebních karet. Její výsledky si můžete přečíst v tomto článku. V dalším testu jsme zjišťovali, jak snadné je získat komplexní platební řešení včetně platebního terminálu pro menší prodejnu.