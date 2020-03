 »   »  Jak si vybrat platební terminály a pokladny pro pevné prodejny a stánky?

Platební karty jsou standardem a zákazníci jimi rádi platí. Když však přijdete do banky s požadavkem, že chcete přijímat platební karty, narazíte na proces, který vás spolehlivě může od akceptace karet odradit. Server Měšec.cz to zjistil v dubnu 2018 při první podrobné analýze s názvem Chcete přijímat platební karty? Poplatky moc nezlevnily. Máme podrobný test, která sledovala proces akceptace karet u drobných podnikatelů a živnostníků.

Tato naše druhá analýza se proto zaměřila na standardní pevné prodejny prodejců zboží a služeb. Zjišťovali jsme, jak snadné je získat komplexní platební řešení včetně platebního terminálu za rozumných podmínek pro menší prodejnu. Hledali jsme all-inclusive služby, které si zájemce může sám koupit na e-shopu poskytovatele řešení a v ideálním případě sám nastavit bez nutnosti výjezdu, a tedy i úhrady technika.

Shrnutí ve zkratce Pokud v obchodě nebo ve službách potřebujete řešit pokladnu, EET a platební karty v jednom, máte k dispozici několik desítek řešení. Pro malé a střední podnikatele se však výběr zužuje na nabídku šesti silných hráčů. Analýza serveru Měšec.cz zjistila, že nejlepší univerzální a snadno nasaditelné řešení z pohledu pořizovacích a pravidelných nákladů má eKasa od O2. Ovšem žádná ze společností v tomto článku nemá vysloveně špatnou nabídku a často to bude jen o šikovnosti jejich obchodního zástupce, nebo vašich potřebách, které potřebujete řešit, anebo čistě jen o sympatiích se značkou. Při výběru se proto soustřeďte nejen na pořizovací náklady, ale i na výši pravidelných poplatků, a hlavně zákaznickou a technickou podporu dodavatele služby.

Mobil je nepraktický, pokladní systém je nezbytností

Požadavky pevných obchodů jsou od drobných podnikatelů odlišné, protože v prodejně kromě samotné karetní transakce obchodník potřebuje řešit více potřeb, včetně častého skladového hospodářství a EET.

Drobný podnikatel a živnostník, který chce přijímat platební karty, si může vystačit s chytrým mobilem a přenosným platebním terminálem. Chytrý mobil zajistí i připojení pro EET, navíc jsou k dispozici bezplatné aplikace, přes které lze elektronickou evidenci tržeb účtovat. Existují i bezplatné pokladní aplikace. Pořízení platebního terminálu je díky silné konkurenci otázkou doslova stokorun, a to i s rozumným poplatkem, který se pohybuje do 2 % bez dalších měsíčních nákladů.

Jenže u tzv. kamenných prodejen je to složitější. Ne, že by si majitel obchodu nevystačil s levným řešením. Jenže to by mělo za následek výrazné prodlevy mezi nákupem zboží/služby a provedením platby. Kombinace běžného mobilu či tabletu pro zaúčtování operace a přenosného terminálu pro provedení platby vyžaduje minimálně nízké desítky vteřin, což si může dovolit jen obchodník, kterému u kasy nestojí fronta zákazníků. V opačném případě musí hledat sofistikovanější řešení.

Obchodník potřebuje prodávat, a ne řešit technické věci připojení a správy terminálu a elektronické pokladny. To nás motivovalo k hledání jednoduchých řešení na českém trhu, která nevyžadují nijakou zásadní technickou asistenci při zapojení do prodejny a zvládne je obchodník sám.

Na rozdíl od předchozí analýzy, na které spolupracovali testeři, jsme u této analýzy zjišťovali informace výhradně z pohledu zákazníka, tj. co vše může získat z veřejně dostupných zdrojů na internetových stránkách daných společností, aby se správně dokázal rozhodnout.

Veškerá data jsou z června 2018. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhlené na koruny. Subjekty jsou uváděny v abecedním pořadí. V době publikace článku ceny a nabídky společností již mohou být odlišné.

Společnost A3 soft s.r.o. pod obchodní značkou FiskalPRO nabízí softwarové řešení

pro obchodníky, tj. pokladní zařízení se softwarem. V nabídce má ale také platební terminály pod značkou FiskalPRO – All In One. Jde o samostatný pokladní systém, včetně platebního terminálu a EET.

Terminály je možné zakoupit prostřednictvím obchodních partnerů. Jeden z nich, SIGROUP s.r.o., nám již v předchozí analýze velmi podrobně vysvětloval, co vše je nezbytné pro správné fungování zařízení a jak probíhá technické pozadí procesu. Po zakoupení terminálu je nutné vyplnit žádost o platební funkce a fyzicky ji písemně odeslat do společnosti First Data, která zajišťuje akceptaci karet. Celý proces od koupě do zprovoznění trvá cca 14 dnů, během níž dochází k ověřování obchodníka a podpisu smluv.