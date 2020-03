Ing. Roman Bouchner – EET Plus

Společnost Malá pokladna (v době tvorby analýzy Přímá platba s.r.o.) má v nabídce EET řešení v podobě aplikace pro Android a iOS. Měsíční platba je 120 Kč. Služba se jmenuje Malá pokladna. Zároveň provozuje službu, která pomocí SMS umí zaevidovat tržbu. Jmenuje se „Kasabloček“. Je to malý trhací bloček, který vystačí na 150 účtenek a stojí 25 Kč.

Agresivní cenovou politiku mají polské firmy, zvláště Paymento. S procentními poplatky jdou až „na dřeň“, nabídka 0,45 % z transakce nemá potřebu více komentovat. Co za to? Měsíční paušál a v případě neregulovaných karet poplatky začínají stoupat.

Autor se v rámci experimentu vzdal honoráře.

Pro drobné podnikatele a živnostníky má jednoduchou nabídku anglický startup SumUp . Pro akceptaci karet potřebujete jen chytrý telefon s Androidem nebo iOS a za cca 600 Kč si koupíte „krabičku“, tedy platební terminál. A to je vše. Z každé transakce platíte 1,95 %. Žádný měsíční paušál, žádné další poplatky. Tato nabídka je velmi vhodná pro všechny služby, kde je vyšší marže a nebolí vás odepsat dvě procenta z transakce.

Analýza je velmi obsáhlá, proto její shrnutí a zásadní body dáváme hned na začátek. Informace, nabídky a data se sbírala od listopadu 2017 do března 2018. Pozor, v době publikace článku již některé nabízené ceny neplatí , mohou vám však dát základní orientaci, jaká řešení na trhu akceptace karet existují a kolik vás budou stát. Všechny ceny jsou s DPH a vycházejí z nabídek, které se testerům nebo autorovi podařilo získat. Nabídky však mohou být pro každého zájemce velmi odlišné s výjimkou univerzálních řešení.

Třetí vlna EET nakonec byla odložena, přesto data z této analýzy a testu mohou ukázat čtenářům několik cest, jak přijímat platební karty, vyřešit si EET, a přitom za to neplatit vysoké poplatky.

Mobilní aplikace pro Android umožňuje bezplatně vést elektronickou evidenci tržeb. Nastavení je otázkou několika minut, má vynikající hodnocení 4,7. Má velmi jednoduché nastavení, a když autorovi každý rok přispějete 500 Kč (dostanete doklad), získáte kompletní historii stvrzenek a technickou podporu.

Ing. Luboš Mačenka – Mobilecity.cz, EET Pokladna ZDARMA (Babiš…)

Mobilní aplikace pro Android pod značkou Mobilecity.cz reaguje na nutnost vést EET. Má vynikající hodnocení 4,7, je zdarma a celý odkaz aplikace zní

https://play.google.com/sto­re/apps/details?id=cz.mobi­lecity.eet.babisjevul&hl=cs

Všimněte si zvýrazněného slova v odkazu aplikace.

Jak si vybrat partnera pro příjem platebních karet?

Pro drobné podnikatele a živnostníky je i po regulaci mezibankovních poplatků nabídka akceptace karet stále nepřehledná. Jen málo nabídek je použitelných bez nutnosti vysokého měsíčního paušálu nebo bez nutnosti jednorázových vysokých investic.

Stále platí pravidlo, že čím větší kartový obrat, tím nižší provize z karetních transakcí se účtuje. Chce-li však drobný živnostník a podnikatel přijímat platební karty, až na výjimky musí projít podrobným skóringem typu podnikání a teprve podle výsledku (ne)výhodnosti akceptace karet pro poskytovatele řešení pak obdrží nabídku. Pokud půjde přímo do banky, opět až na výjimky obdrží pevnou nabídku ve smyslu „tak to prostě je, ber neber“.

Neberte první nabídku na akceptaci karet od „své“ banky. Nechte si zpracovat více nabídek od různých společností. Ano, je to časově náročnější, ale ušetříte i tisícovky měsíčně.

Lepší podmínky lze získat u zahraničních subjektů, které působí i v České republice a jejichž počet se podle očekávání bude dále zvyšovat. Jejich nabídky jsou poplatkově velmi rozumné. Mezi ně řadíme zvláště Paymento, REVO Payments, Six Payments Services a SumUp.

Z domácích společností mají rozumně nastavené poplatky dvě. Globit (ve spolupráci s ČSOB) má příjemný měsíční paušál a rozumný provizní poplatek z transakce bez nutnosti jednorázového výdaje za nákup zařízení. O2 eKasa (ve spolupráci s Wirecard Bank) má atraktivní poplatek z transakce, ale vyšší paušály a jednorázový výdaj za pořízení zařízení. Zákazník však tím získá více než jen platební terminál, má u sebe přenosný pokladní systém. Záleží tak jen na preferencích.

Kompletní analýza

Ještě v době před aplikací nařízení Evropské komise, které dramaticky zregulovalo mezibankovní poplatky, byla akceptace platebních karet v Česku doménou převážně pěti místních bank:

Česká spořitelna Československá obchodní banka (ČSOB) Komerční banka Raiffeisenbank UniCredit Bank

Pouze větší a převážně zahraniční obchodníci měli smlouvu s některým ze zahraničních acquirerů. Mezi ně patřily zvláště SIX Payments či polský Elavon, resp. eService.

Drobný živnostník či podnikatel tím měl rozhodování jednodušší. Musel smlouvu uzavřít s jednou z výše uvedených čtyř bank. Jako nechtěný bonus často získal povinnost vedení firemního účtu v dané bance, na který mu chodily peníze z kartových transakcí. Poplatky za karetní transakce u drobných podnikatelů se běžně pohybovaly okolo 2,5 % a k tomu bylo nutné přičíst měsíční paušál za existenci platebního terminálu a dále poplatek za vedení účtu v bance.

Na druhé straně držitelé karet dostávali pobídky, aby karty používali všude, a to i na drobné výdaje. Štědré odměny vydavatelů kreditních karet dokázaly z platební karty vytvořit produkt, který dokázal optimalizovat cash-flow, bezplatně půjčil peníze až na 60 dnů, a ještě jako bonus přidal až 2000 Kč měsíčně po dobu několika let.

Vydavatelé kreditek však měli z čeho rozdávat, protože vysoké mezibankovní poplatky jim umožňovaly, že měli z čeho brát. Regulace mezibankovních poplatků, která vstoupila v planost 9. prosince 2015 (Nařízení EP a rady EU 2015/721 z 29. dubna 2015), učinila přemrštěným bonusům přítrž a věrnostní programy začaly postupně jeden za druhým omezovat výši bonusů, které za používání karet nabízeli. To bylo očekávatelné.

Jenže od regulace se také očekávalo výrazné rozšíření akceptace karet, protože snížením mezibankovních poplatků dojde ke zvýšení atraktivity přijímaní karet. Akceptanti budou mít konečně možnost, jak obchodníkům snížit ceny, a ti začnou karty houfně přijímat.

Místo toho ale došlo k výraznému přeskupení karetního byznysu. Česká spořitelna, která jako jediná banka v ČR měla vlastní akceptaci karet, vlastní kartové centrum a vlastní obchodníky, celý byznys převedla na Global Payments Europe. Vlastní acquiring postupně zařízly i ostatní banky a předali jej globálním společnostem, které se mu věnují. V Česku tak acquiring v březnu 2018, kdy vzniká tato analýza, poskytují hlavně pět velkých společností:

Borgun (Island),

EVO Payments International (USA),

First Data (USA),

Global Paymets Europe (USA) a

SIX Payment Services (Švýcarsko).

S výjimkou společností Borgun, Global Payments a SIX Payments Services však obchodníci nemohou uzavřít smlouvu přímo s acquirery, nýbrž k tomu musejí využít prostředníka. Tím může být jak banka, tak i jakýkoli další subjekt v roli obchodního partnera pro daného acquirera. To znamená, že smlouva s bankou již není podmínkou pro akceptaci karet, ale může být výhodou, že vše je řešeno na jednom místě a pod jednou značkou.

Místo pro finanční startupy

Jednotný trh členských států EU má pozitivní dopady i pro byznys platebních terminálů a navazujících služeb. Vznikají finanční startupy, které sice nabízejí vyšší procentní poplatky za akceptaci karet, ale zároveň zjednodušují proces akceptace na jen minimální povinnosti nezbytné pro uzavření smlouvy a velmi jednoduchý proces samotné akceptace.

V praxi to znamená, že obchodník si koupí komplexní řešení, tzv. balíček, jako při běžném nákupu nějakého zboží na e-shopu. Domů mu přijde zásilka s terminálem, během pár minut provede aktivaci a přijímá karty. Účet v bance je historií, k penězům se dostane pomocí předplacené karty, která je součástí balíčku. Anebo napíše číslo účtu, kam je chce posílat.

EET trh nenarovná, sbírá „drobky“, ale lidé jej musí řešit

Zatímco mimo ČR platební terminály slouží zvláště pro akceptaci karet či dalších platebních služeb (dobíjení kreditů na mobilní čísla apod.), v Česku od platebních terminálů obchodníci mohou vyžadovat minimálně ještě jednu službu navíc: EET. V souvislosti s očekávaným spuštěním 3. a 4. vlny povinné elektronické evidence tržeb (která nebyla zrušena, jen dočasně pozastavena) se nastiňuje možnost dostat platební karty i k drobným podnikatelům a živnostníkům, protože by tím mohli získat univerzální zařízení: karty a EET v jednom hardwaru.

To je výzva pro acquirery, a zvláště pro jejich partnery, banky a telekomunikační operátory. Ve třetí a čtvrté vlně EET jsou totiž v drtivé většině segmenty podnikatelů, které platební karty nepřijímají, nejčastěji z důvodu vysokých poplatků i administrativní zátěže s tím spojené. Pokud by se ale našlo řešení, které bude pro tento segment atraktivní, mohla by třetí a čtvrtá vlna EET dostat platební karty třeba i k takovým opravářům domácích spotřebičů. Na druhé straně, při vhodném nastavení poplatků za akceptaci karet dojde k rozšíření platebních terminálů i bez tlaku EET, protože velká skupina spotřebitelů platbu kartou preferuje, a pro drobné podnikatele a živnostníky tak může být atraktivní karty přijímat.

Přijímat karty by samozřejmě znamenalo přiznávat příjmy z podnikání. Přestože si myslíme, že EET nezpůsobí narovnání podnikatelského prostředí a nadále za zavřenými dveřmi budou probíhat nezdaněné obchody (výhodné pro podnikatele a zákazníka, ale ne pro stát), pro poctivě smýšlející podnikatele to může být cesta, jak své podnikání přizpůsobit 21. století.

Test: Vyzkoušíme nabídky pro akceptaci karet

Abychom zjistili, jak jsou z akceptace karet u drobných podnikatelů nadšeni acquireři a jejich obchodní partneři a jak jsou připraveni na možnost EET, provedli jsme test: oslovili jsme většinu společností nabízejících akceptaci karet a nechali si zpracovat nabídky pro tři segmenty drobných podnikatelů:

Kadeřnice

Kominík

Taxikář

Šlo o reálné osoby samostatně výdělečně činné, s vlastním IČO. Zatímco některé společnosti mají pevně dané poplatky, jiné používají pevně dané paušály podle karetního obratu a další zase každou nabídku připravují individuálně. Proto naše zjištění nelze vůči společnostem s individuální nabídkou považovat za konečné, protože nabídka pro totožnou OSVČ v jiné lokalitě či s jiným obratem by byla odlišná.

Analýza neměla za cíl ukázat, kdo je nejlevnější, nebo kdo je naopak nejdražší. Cílem ani nebylo dát doporučení, s jakým acquirerem jít uzavřít smlouvu, protože, až na výjimky, lze s každým acquirerem dohodnout individuální podmínky, je-li kartový obrat vysoký.

Analýza mapovala současný stav na trhu a orientační cenové rozpětí od–do, včetně přehledu poskytovatelů kartových služeb se zaměřením na drobné podnikatele, kteří mají ztížené vyjednávací možnosti a velmi často musejí službu koupit „tak, jak je“.

Zadávané údaje pro nabídku akceptace karet pro vytvoření nabídky:

Kadeřnice: měsíční hotovostní tržba okolo 30 000 Kč (pevný terminál).

Kominík: měsíční tržba okolo 55 000 Kč, jde o průměr, jinak je velmi sezónní (přenosný terminál).

Taxikář: měsíční tržba okolo 60 000 Kč, průměrná tržba 250 Kč za jízdu (přenosný terminál).

Oslovené či sledované společnosti (řazeno abecedně):

Bez paušálu výhodnější, přestože dražší

Velké rozpětí získaných nabídek nahrává firmám, které nabízejí jednoduchá pravidla pro akceptaci karet. To znamená, že proces uzavření smlouvy je rychlý, podmínky jsou přehledné a držení terminálu neznamená nutnost pevných měsíčních paušálů a obratů.

Když jsme během testu oslovili 50 reálných drobných podnikatelů a živnostníků, drtivá většina (35), která v současné době karty nepřijímá, o platebních kartách uvažuje, ale nechce platit měsíční paušál. Raději budou platit vyšší procentní poplatek, přičemž psychologickým stropem jsou 3 % z transakce, vyšší by nikdo neplatil.

Nižší paušál (do 200 Kč měsíčně) výměnou za výhodnější procenta z transakcí by akceptovalo 13 oslovených podnikatelů. Pouze dva by neměli problém s žádnou výší paušálu, pokud budou procenta z transakcí nízká, tj. pod 1 %.

Všechny uváděné ceny jsou vždy s DPH a jsou zaokrouhlené na celá čísla.

Přehled získaných nabídek

Finanční startup SumUp Payments Limited vsází na jednoduchost. Za jednorázových 604–1209 Kč (akce do 13. 4. 2018, která se však stále prodlužuje od listopadu 2017 a mění se i výše akční ceny) získáte zařízení, které spojíte s chytrým mobilem (Android, iOS) a můžete ihned přijímat platební karty Mastercard nebo Visa. Poplatek je pevný: 2,75 % z transakce, ale zase bez měsíčního paušálu a bez dalších podmínek.

Společnost je registrovaná v Londýně a spadá pod britského regulátora. Transakce pro SumUp zajišťuje First Data.

Jednorázový náklad

604–1209 Kč

Měsíční poplatky

0 Kč

Procentní poplatky

1,95–2,75 % Mastercard, Visa

Ze všech sledovaných subjektů má SumUp největší výluky. Nesmíte jej používat pro níže uvedené typy transakcí:

„Plnění v budoucnosti“ – kdy časový interval mezi zpracováním platby kartou a poskytnutím produktu/služby by neměl přesáhnout 7 dní. Když tuto dobu podnikatel překračuje, jeho podnikání spadá do kategorie tzv. „plnění v budoucnosti“, například předprodej lístků na koncerty (neplatí pro fyzické pokladny) anebo prodej letenek. Služby určené dospělým / pornografie Letecké společnosti Obchodní semináře – například semináře o prodeji nemovitostí, investiční programy, podnikatelské příležitosti/strategie, knihy o osobním rozvoji Inkasní agentury, refinancování/faktoring dluhu, hypotéky, brokerské služby/refinancování, mikropůjčky Kosmetická chirurgie Poradenská centra bez licence (například: dluhové a finanční poradenství, manželské a rodinné poradny, poradny pro alkoholiky a drogově závislé a jiné osobní poradenské služby) Detektivní agentury, ochranné agentury, bezpečnostní služby včetně využívání obrněných vozidel, strážných psů Podomní prodej Vybavení pro výrobu drog / medikamentů Personální agentury, služby dočasné pracovní výpomoci Eskortní služby Služby pro sdílení souborů Jasnovidci Herní automaty Prodej a distribuce střelných zbraní a munice Nelegální nebo právně pochybné podnikatelské činnosti nebo produkty Investorské služby / investiční kluby: prodej akcií, cenných papírů, opcí, binárních opcí, forex a další investiční nástroje Úpravy mužských/ženských částí těla Členské poplatky Modelingové/talentové agentury Neziskové organizace Záložny Politické organizace Produkty s pochybnou účinností: sem patří kromě jiného produkty na redukci tělesné hmotnosti, přípravky pro růst vlasů nebo na zlepšení fyzické kondice. Ochranné služby: ochrana, pojištění nebo registrace proti událostem jako krádež identity, internetový podvod, krádež nebo zneužití kreditní karty apod. Pyramidový prodej / síťový marketing Náboženské organizace Firmy zprostředkující sexuální služby Obchody se známkami a mincemi Telekomunikační služby včetně (ne však výhradně) předplacených a opakovaně poskytovaných telefonických služeb Ojeté automobily Vklady/kauce a jakýkoliv typ plateb s možností vrácení peněz, které regulují smluvní podmínky podnikatele

Mezi další omezení patří místo akceptace. Karty můžete přijímat výhradně na územích, kde SumUP působí. Jde o 32 států.

Belgie Brazílie Bulharsko Česká republika Chile Dánsko Estonsko Francie Finsko Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko USA Velká Británie

Zda jde jen o varování, anebo aplikace podle geolokace pozná, kde se nacházíte, a transakci vám (ne)umožní, nešlo v praxi rozumně ověřit.

Paymento

O Polácích se říká, že jsou dobří obchodníci, a u karet to platí také. České klienty polská společnost láká přes web https://platebniterminaly24.cz. Zástupci polské společnosti Paymento S.A. reagovali rychle a nic pro ně nebyl problém. Během pár vyměněných e-mailů a upřesňujícího hovoru byla „na stole“ nabídka od společnosti Paymento s rozumnými parametry. Ta byla pro všechny tři testované skupiny totožná. Na polské nabídce byl vidět vliv regulace, poplatky se měnily podle typu karty. Paymento transakce zajišťuje přes SIX Payments Services.

Jednorázový náklad

0 Kč

Měsíční poplatky

183 Kč pevný POS

288 Kč mobilní POS

Procentní poplatky

0,45 % bez DCC (Dynamic Currency Conversion) u karet EU, nebo 0,29 % + 0,02 € s DCC u karet EU.

1,49 % ostatní neregulované karty EU

2,25 % zbytek světa

SIX Payment Services

Švýcarská společnost má vlastní pobočku v České republice s názvem SIX Payment Services (Europe) S.A., organizační složka. Prostřednictvím webu http://www.platebnikartychytre.cz oslovuje nové klienty a právě přes tento web byla zadaná poptávka pro cenovou nabídku. Nabídka SIX byla stejná pro všechny tři kategorie. Měsíční paušál byl podle obratu a následně procenta z transakce byla stanovena podle typu přijímané karty.

VARIANTA 1

Jednorázový náklad

0 Kč

Měsíční poplatky (mobilní POS)

303 Kč měsíčně obrat do 500 000 Kč ročně,

182 Kč obrat od 500 000 Kč do 1 mil. Kč ročně,

0 Kč nad 1 mil. Kč ročně

Procentní poplatky

1,17 % VISA, debetní, privat, EU

1,27 % VISA, kreditní, privat, EU

1,28 % MC, debetní, privat, EU

1,38 % MC, kreditní, privat, EU

1,61 % VISA, debetní, privat, mimo EU

1,71 % VISA, kreditní, privat, mimo EU

1,85 % MC, debetní, privat, mimo EU

1,95 % MC, kreditní, privat, mimo EU

1,97 % VISA, business, EU

2,41 % VISA, business, mimo EU

2,53 % MC, business, EU

3,15 % MC, business, mimo EU

Kromě této nabídky se autorovi analýzy podařilo získat od jiného obchodníka ze stejného segmentu konkrétní nabídku od SIX, která se lišila absencí měsíčních paušálů, ale vyšším poplatkem z transakcí.

VARIANTA 2

Jednorázový náklad

0 Kč

Měsíční poplatky

0 Kč

Procentní poplatky

2,20 % Mastercard, Visa

2,50 % Diners Club, JCB, Union Pay

Minimální poplatek je 3,90 Kč / 0,15 € za transakci.

U SIX Payments Services je příjemným bonusem, že součástí mobilního POS je česká SIM (Vodafone) a není nutné ji zvlášť platit nebo dokupovat. V případě druhé nabídky byla součástí smlouvy i sankce +0,30 % k dohodnutým procentům za ruční transakci a/nebo pozdní uzávěrku (po 48 hodinách).

Global Payments

Společnost Global Payments se dělí na dvě entity. Global Payments Europe je samotný přímý zpracovatel transakcí. Naproti tomu Global Payments (bez dovětku Europe) je společný podnik Global Payments Inc. (americké matky) a Erste Group (rakouské centrály). S běžnými obchodníky proto komunikuje společnost Global Payments, která pro ně připravuje nabídku. Pokud oslovíte s nabídkou akceptace karet Českou spořitelnu, přijde vám nabídka od Global Payments Europe. Je jedno, zda oslovíte přímo Global Payment, nebo ČS, poptávka vždy dorazí na „stejný stůl“.

Jednorázový náklad

0 Kč

Měsíční poplatky (mobilní i pevný POS)

545 Kč do měsíčního obratu 50 000 Kč

303 Kč do měsíčního obratu 50 001 – 150 000 Kč

0 Kč od měsíčního obratu nad 150 001 Kč

Procentní poplatky

1,49 % do 50 000 Kč

1,39 % 50 001 – 150 000 Kč

1,29 % 150 001 – 500 000 Kč

1,09 nad 500 000 Kč

S Global Payments spolupracuje i společnost mPOS Solutions s.r.o. (mPOSS). Ta na svém webu http://www.mobilniterminal.cz/ prodává mobilní platební terminály. Technicky to funguje tak, že u mPOS Solutions si kupujete hardware, smlouvu o akceptaci uzavíráte s Global Payments (GP). GP stanovuje procenta (viz výše), mPOSS prodává terminály za těchto cenových podmínek:

Jednorázový poplatek

2077 Kč – mobilní terminál mPOS Ingenico (propojení s mobilním telefonem s Androidem nebo iOS)

7187 Kč – mobilní terminál VEGA3000 (umí EET)

12 040 Kč – mobilní terminál VEGA3000 se smlouvou na 24 měsíců bez provozního poplatku po tu dobu

Měsíční poplatek

236 Kč – provozní poplatek (včetně EET)

599 Kč měsíčně – mobilní terminál VEGA 3000 se smlouvou na 24 měsíců, jako alternativa pronájmu místo přímého nákupu včetně provozního poplatku

Procentní poplatek

1,39 %

Cataps

Společnost Cataps s. r. o. původně byla dceřinou společností Komerční banky. Komerční banka ale prodala většinu podílu, nechala si podíl minoritní a Cataps tak v současné době patří do skupiny Worldline SA/NV (se sídlem v Bruselu). Samotná skupina Worldline spadá pod francouzskou skupinu Atos.

Akceptaci platebních karet nabízí přímo Cataps. Pokud budete kontaktovat Komerční banku a přes ni budete chtít akceptovat karty, mohou nastat dva případy. Buď vás bankéř odkáže přímo na Cataps, anebo přes KB obdržíte cenovou nabídku srovnatelnou s nabídkou Cataps.

Cataps služby prodává prostřednictvím balíčků transakcí. Ceny jsou odlišné v případě pevného a mobilního terminálu.

Jednorázový poplatek

0 Kč

Měsíční a procentní poplatek

Pevný poplatkový balíček je nedělitelně spojen s procentním balíčkem. S vyšším paušálním poplatkem je součástí nulový procentní poplatek. Nad měsíční objem 100 000 Kč se ale procentní poplatek platí vždy.

0 % a 651 Kč (712 Kč mobilní POS) do objemu 10 000 Kč. Poté 1,60 %.

0 % a 861 Kč (922 Kč mobilní POS) od objemu 10 001 Kč do 50 000 Kč. Poté 1,40 %.

0 % a 1521 Kč (1582 Kč mobilní POS) od objemu 50 001 Kč do 100 000 Kč. Poté 1,20 %.

K poplatkům je nutné přičíst paušál za datovou SIM pro mobilní POS. Ta není v ceně. Můžete si zařídit vlastní SIM, nebo terminál nasdílet na Wi-Fi spot (třeba přes váš mobil).

Za výpověď smlouvy od uzavření do 1 roku je sankční poplatek 6050 Kč.

Globit / Chytrý terminál / ČSOB

Společnost GLOBIT CZ, s. r. o. je dvorním dodavatelem platebních terminálů Ingenico pro Československou obchodní banku (ČSOB) a celého jejího servisního řešení pro obchodníky. O nabídku pro příjem platebních karet můžete požádat přímo Globit, nebo ČSOB, ale vždy dostanete stejnou obchodní informaci. Smlouvu uzavíráte s ČSOB, ale servis zajišťuje Globit.

Telefonické spojení s firmou Globit bylo komplikované, na veřejné číslo 272 765 899 se nepodařilo dovolat, vyzvánělo a nikdo jej nebral, přestože před pár minutami proběhl hovor s obchodníkem. Na e-maily však zástupci firmy reagují promptně.

Trochu amatérsky však působí web společnosti, kde v záhlaví webu je ikona lowcost projektu společnosti Webnode, na kterém web běží, místo loga Globitu.

Společnost Chytrý terminál s. r. o. je finančním startupem, který pod taktovkou společností Ingenico, ČSOB a Globit nabízí univerzální a moderní platební terminál, který umí více než jen akceptaci karet. Součástí je rovněž EET, možnost slevových programů, reklamní plochy na displeji apod. Řešení Chytrého terminálu opět servisuje Globit.

Jednorázový poplatek

0 Kč

Měsíční poplatek

182 Kč (běžný i mPOS)

393 Kč (303 Kč pro klienty ČSOB) – Chytrý terminál

Procentní poplatek

Mastercard, Visa

2,05 % do obratu 10 000 Kč

1,75 % od obratu 10 001 – 20 000 Kč

1,45 % nad 20 001 Kč

Diners Club, JCB

2,05 % do obratu 10 000 Kč

1,90 % nad obrat 10 000 Kč

Automatické vyhodnocování poplatku podle obratu v předchozím měsíci.

S ČSOB spolupracuje také společnost KAM MEDIA s.r.o., která jako zprostředkovatel hledá zákazníky přes web http://www.platebni-systemy.eu/. Ceny a podmínky jsou stejné jako u Globitu.

Fio banka

Fio banka začala nabízet akceptaci karet teprve v lednu 2016. Pouze se dvěma společnostmi byla komunikace obtížná, Fio banka byla jednou z nich. Na dotaz z webu přišla anonymní odpověď, kde odesílatelem bylo číslo@servis.fio.cz. Žádný podpis, žádný další kontakt. Na doplňující dotaz opět odpověděl anonymní pracovník banky. Teprve po dotazu na nejbližší pobočce se tester dozvěděl nějaké další základní informace, ale z pracovnice pobočky je musel takřka dolovat.

Fio banka není v oblasti karet nijak levná. Nabídka byla stanovena minimálním měsíčním paušálem a k tomu velmi vysokými procenty z transakce. Pokud bude poplatek z transakcí nižší než paušál, účtuje se paušál. Pokud procentní poplatek paušál převýší, účtují se jen procentní poplatky (ne už paušál).

Jednorázový poplatek

0 Kč

Měsíční poplatek (dle nabídky)

800 Kč taxi

900 Kč kadeřnice, kominík

obecně min. 600 Kč

Procentní poplatek

3,46 % taxi

4,99 % kadeřnice, kominík

SONET/UniCredit Bank

Společnost SONET, společnost s r. o., je dvorním dodavatelem řešení akceptace platebních karet pro UniCredit Bank (UCB), přestože zatím ještě stále servisuje vybrané terminály pro Komerční banku a Raiffeisenbank, to však končí. Požádáte-li o nabídku UniCredit Bank, bude vás servisovat právě SONET. O nabídku můžete požádat i SONET, nicméně firma ji předá do UCB a ta vás bude kontaktovat.

Pokud je váš plánovaný karetní obrat příliš nízký, tj. jde o nízké desetitisíce měsíčně, UCB vás bude tlačit do nákupu platebního terminálu. To na jedné straně zní rozumně, ale stejně musíte zaplatit další poplatek za instalaci a další za softwarovou licenci. Ve výsledku sice vlastníte terminál, ale bez servisní firmy se nehnete – a za to vždy budete platit.

Jednorázový poplatek

8063 Kč terminál

1682 Kč instalace terminálu

Roční poplatek

1181 Kč ročně za SW licenci terminálu

Měsíční poplatek

151 Kč měsíčně SIM, aktivace SIM jednorázově 61 Kč

Procentní poplatek

1,791 % VISA, VISA Electron, V Pay debetní

1,891 % VISA, VISA Electron, V Pay kreditní

1,956 % Mastercard debetní, Maestro

2,056 % Mastercard kreditní

3 % Diners Club

3,191 % VISA, VISA Electron, V Pay služební

3,026 % Maestro služební

3,456 % Mastercard služební

Zajímavostí je, že cenová nabídka platila výhradně pro karty vydané v EU. Banka poplatky za ostatní karty odbyla tímto sdělením:

Platí pro domácí VISA a Mastercard platební karty. Pro zahraniční platební karty Visa a Mastercard bude provize rozdílná v závislosti na výši Poplatku vydavateli karty. Sazby IF jsou dostupné na www.mastercard.com a www.visaeurope.com.

Raiffeisenbank, Tripay, REVO Payments

Spojte rakouskou banku Raiffeisen s americkou společností EVO Payments International a získáte obchodní značku REVO Payment (REVO). Raiffeisenbank celý proces akceptace karet řídí přes REVO. Pro nabídku akceptace platebních karet ale není nutné jít do Raiffeisenbank, můžete kontaktovat přímo REVO. A pokud to uděláte, bude to složité.

Po komplikovaném kontaktování zákaznického centra REVO na Slovensku, které je určeno pro stávající zákazníky s terminálem (centrum obsluhy akceptanta), jsme získali mobilní číslo na českého obchodního zástupce. Telefon ale vzal někdo jiný a předal nám kontakt na firmu tripay s. r. o.

Mezitím jsme ale kontaktovali i Raiffeisenbank. Ke kontaktu jsme využili formulář na webu banky a během několika málo desítek minut nám volala telefonní bankéřka s tím, že na nás předá kontakt podle lokace. Druhý den se s námi spojil bankéř nejbližší pobočky a předal nám nabídku pod značkou Revo Payments.

Postupně jsme pod značkou REVO získali dvě nabídky: jednu od Raiffeisenbank, druhou od společnosti tripay.

Pokud obchodník použije službu DCC, REVO si poté z transakce nevezme provizi (zaplatí ji na kurzu zákazník).

Jednorázový poplatek

0 Kč

Měsíční poplatek

284 Kč měsíčně se smlouvou na 3 roky

321 Kč měsíčně se smlouvou na 2 roky,

357 Kč měsíčně se smlouvou na 1 rok

Procentní poplatky

Nabídka Raiffeisenbank

Ø transakce do 300 Kč: 1,19 % Visa, 1,29 % Mastercard, + vždy 0,29 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Ø transakce do 300–1000 Kč: 1,15 % Visa, 1,25 % Mastercard, + vždy 0,59 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Ø transakce nad 1000 Kč: 1,09 % Visa, 1,19 % Mastercard, + vždy 0,89 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Nabídka tripay

1,19 % VISA debetní, kreditní

1,29 % Mastercard debetní, kreditní

2,19 % VISA business a mimo EU

2,20 % Mastercard mimo EU

2,29 % Mastercard business

2,80 % Discover. Diners Club.

Vždy se platí poplatek 0,29 Kč za každou transakci.

REVO má ve smlouvě sankční poplatky. Pokud předčasně smlouvu vypovíte, budou se vám účtovat.

Sankce podle doby úvazku

4200 Kč při výpovědi do 12 měsíců

3000 Kč od 12–24 měsíců

1800 Kč od 25–36 měsíců

0 Kč nad 36 měsíců

B-Payment

Původem islandský zpracovatel kartových transakcí Borgun hf. v Česku působí jako společnost B-Payments s. r. o. Komunikace probíhala bezproblémově a přímo, nabídka byla přehledná. Smlouvu o akceptaci karet můžete uzavřít přímo s touto společností. Pokud půjdete do Equa bank nebo Expobank, obě banky vám zprocesují akceptaci karet opět u B-Payments.

Jednorázový poplatek

0 Kč

Měsíční poplatek

605 Kč do obratu 20 000 Kč měsíčně (taxi),

303 Kč do obratu 10 000 Kč měsíčně (kadeřnictví)

303 Kč do obratu 20 000 Kč měsíčně (kominictví)

Procentní poplatek

2,50 % taxi

1,39 % kadeřnictví i kominictví

A3 soft

Společnost A3 soft s.r.o. pod obchodní značkou FiskalPRO nabízí zvláště softwarové řešení pro obchodníky, tj. pokladní zařízení se software. V nabídce má ale také platební terminály pod značkou FiskalPRO – All In One. Jde o samostatný pokladní systém, včetně platebního terminálu a EET.

Terminály je možné zakoupit prostřednictvím obchodních partnerů. Jeden z nich, SIGROUP s.r.o (https://shop.sigroup.cz), testerovi velmi podrobně vysvětloval, co vše je nezbytné pro správné fungování zařízení a jak probíhá technické pozadí procesu. Po zakoupení terminálu je nutné vyplnit žádost o platební funkce a fyzicky ji písemně odeslat do společnosti First Data, která zajišťuje akceptaci karet. Celý proces od koupě do zprovoznění trvá cca 14 dnů, během níž dochází k ověřování obchodníka a podpisu smluv.

Jednorázový poplatek

8458 Kč – pevný platební terminál Verifone VX520

12 088 Kč – mobilní platební terminál Verifone VX675

Měsíční poplatek

472 Kč – alternativa pronájmu platebního terminálu místo jednorázové koupě na min. 24 měsíců

220 Kč při obratu do 15 000 Kč měsíčně

110 Kč při obratu do 7500 Kč měsíčně (resp. poměrná část měsíčního poplatku)

0 Kč při obratu nad 15 000 Kč měsíčně

Procentní poplatek

max. 1,90 %, min. 2,20 Kč do 120 Kč transakce

Se společností A3 soft spolupracuje také společnost Smart software s.r.o., která provozuje pokladní řešení MARKEETA. Testerovi sdělila, že u svých pokladen MARKEETA spolupracuje s produktem FiskalPRO a nabídla mu tuto poplatkovou nabídku pro akceptaci karet:

Měsíční poplatky

0 Kč – prvních 6 měsíců

270 Kč – do 50 000 obratu měsíčně (od 7. měsíce)

135 Kč – od 50 000 do 100 000 obratu měsíčně (od 7. měsíce)

0 Kč – nad 100 000 Kč obratu

Procentní poplatek

0,912 %, min. 1,90 Kč za transakci

K poplatkům je nutné přičíst nákup hardware MARKEETA, tj. min. 6991 Kč za produkt Mini Pokladnička.

Dotykačka

Společnost Dotykačka ČR s.r.o provozuje hlavně ucelený pokladní systém, jehož součástí je i platba kartou. Pro drobné podnikatele má v nabídce produkt DOTYKAČKA mobilní, což obnáší tablet s přenosnou tiskárnou. Kromě zařízení je nutné počítat i se softwarovou licencí pro správu pokladny. Základní je bez poplatku, ale umožňuje jen jednoho uživatele a nutnost každou částku zadávat manuálně. Nejlevnější placená licence stojí 330 Kč měsíčně s neomezeným počtem uživatelů.

Jednorázový poplatek

3562 Kč

Měsíční poplatek za licenci

0 Kč – jeden uživatel

330 Kč – neomezeně uživatelů

500 Kč – navíc skladová evidence

839 Kč – navíc zákaznický displej, provozovny, VIP podpora apod.

Dotykačka své služby nepodmiňuje žádným konkrétním typem platebního terminálu. Máte však možnost využít služeb ČSOB, se kterou spolupracuje, poté pro vás platí tyto cenové podmínky:

Měsíční poplatek

0 Kč – při obratu nad 2000 Kč u pevného terminálu bez tiskárny (tiskne Dotykačka)

0 Kč – při obratu nad 50 000 Kč měsíčně u mobilního terminálu s Bluetooth

0 Kč – při obratu nad 50 000 Kč měsíčně u pevného terminálu s tiskárnou

182 Kč – při obratu do 50 000 Kč měsíčně u mobilního terminálu s Bluetooth

303 Kč – při obratu do 50 000 Kč měsíčně terminál s tiskárnou

Procentní poplatek

0,99 % Mastercard, Visa + 0,50 Kč každá transakce

1,67 % Diners Club, Discover, JCB + 0,50 Kč každá transakce

myPOS

Společnost myPOS World Ltd. sice sídlí v Londýně, ale v podstatě jde o bulharský startup. myPOS se přímo zaměřuje na drobné podnikatele a živnostníky kdekoli na světě. Na rozdíl od ostatních acquirerů popisovaných v této analýze myPOS nevyžaduje účet v bance. To je atraktivní benefit zvláště pro osoby, které jsou postiženy exekucí, ale přitom chtějí či potřebují podnikat a chtějí přijímat platební karty. Peníze z transakcí chodí na virtuální platební účet, který je vedený na jméno obchodníka a má i vlastní IBAN v britském formátu platební instituce myPOS s výjimkou měny BGN, která je vedena v bulharském formátu IBAN (na jméno bulharské společnosti iCARD AD). Tento účet lze použít i pro další bezhotovostní transakce. Virtuální účty mohou být v 10 měnách: BGN, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, JPY, PLN, RON a USD.

Do konce března 2018 byly přitom účty vedené v maltské bance SATABANK plc. Ta byla podezřelá „z praní špinavých peněz“, k čemuž sloužily právě akceptace karet přes terminály myPOS.

K penězům na účtu se dostanete pomocí předplacené platební karty, která je nedílnou součástí služby. Místem jurisdikce pro případné spory je Spojené království, myPOS je platební instituce používající elektronické peníze.

Velmi sofistikované a pro zákazníky atraktivní řešení kazí dva otazníky. Prvním je špatný zákaznický servis. Při testování projektu na dotazy zástupci myPOS odpovídali v rozmezí několika dnů. Samotná aktivace služby po doložení všech požadovaných dokumentů měla trvat 5 pracovních dnů, nicméně trvala tři týdny. Během té doby jakýkoli dotaz byl odpovězen s denním prodlením, přičemž po každé odpovědi přišel e-mail s hodnocením spokojenosti…

Na cenovou nabídku poplatků autor analýzy čekal týden, poté obdržel jen odkaz na obchodní podmínky, kde je uvedeno, že se poplatky stanovují individuálně. Web projektu nejprve vybízí ke koupi platebního terminálu, ale přitom nejsou předem jasné poplatkové podmínky. Přestože web je lokalizován do češtiny, samotná komunikace probíhá v angličtině.

Druhým otazníkem je problematická reputace vlastníků projektu myPOS popsaná výše.

O2 – eKasa

Společnost O2 Czech Republic a. s. má v nabídce řešení hlavně pro pevné či stánkové provozovny, protože produkt s názvem eKasa jsou tři hardwarová zařízení, která by se musela přenášet. eKasa se skládá ze těchto komponent:

elektronická pokladna s 10.1" dotykovým displejem

pokladní tiskárna s termotiskem

platební terminál podporující bezkontaktní platby

Jednorázový poplatek

6044 Kč

Měsíční poplatek

604 Kč při platbách kartou do 50 000 Kč

303 Kč při platbách kartou od 50 000 do 100 000 Kč

0 Kč při platbách kartou nad 100 000 Kč

Procentní poplatek

0,99 % Mastercard, Visa

Výhodou eKasy je jednoduchost all-inclusive řešení, které v základu stačí pro běžné potřeby akceptace karet a zaúčtování tržby. K eKase lze navíc dokoupit i další zařízení a udělat z ní komplexní pokladní systém, není to ale nutností.

V případě zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb O2 garantuje, že kdekoliv na značkové prodejně vykoupí eKasu zpět. Až do začátku platnosti zákona je navíc provoz eKasy zcela bez poplatků, a to bez ohledu na výši obratu přes platební terminál. To může být zajímavá pobídka zvláště pro podnikatele a živnostníky, kterým byla povinnost EET odložena, ale již nyní chtějí přijímat platební karty. O2 eKasa má totiž velmi atraktivní procentní poplatek z transakcí – 0,99 % bez ohledu na výši tržby.

Tabulka s podrobnými parametry

Všechny ceny jsou s DPH.

Pokud není uvedeno jinak, nabídka se týká poplatků u platebních karet Mastercard a Visa.

Společnost A3 soft s.r.o. Borgnun (B-Payment s.r.o.) Dotykačka ČR s.r.o Cataps, s. r. o. Původ Česko Island Česko Česko + Francie Spolupracující banky netýká se Equa bank, Expobank ČSOB Komerční banka Zpracovatel transakcí First Data SK Global Payments Global Payments Název produktu/služby FiskalPRO – DOTYKAČKA mobilní KB Smart Pay (Complete Start) Jednorázově 8458 – 12 088 Kč (nebo možný pronájem) 0 Kč 3562 Kč (tablet Dokykačka) 0 Kč Měsíčně 472 Kč na 24 měsíců (nebo nákup viz výše) 605 Kč do obratu 20 000 Kč měsíčně (taxi), 303 Kč do obratu 10 000 Kč měsíčně (kadeřnictví), 303 Kč do obratu 20 000 Kč měsíčně (kominictví) min. 330 Kč měsíčně po dobu 3 let (licence SW). 0 Kč platební terminál, při měs. obratu pod 2000 Kč je ale poplatek 182 Kč měsíčně. 651 Kč / 861 Kč / 1521 Kč Procenta z transakce 1,90 %, min. 2,20 Kč do 120 Kč 2,50 % taxi, 1,39 % kadeřnictví, kominictví 0,99 % Mastercard, Visa

1,67 % Diners Club, Discover, JCB. Vždy poplatek 0,50 Kč za transakci. 0 % do objemu 10 000 Kč, poté 1,60 % / 0 % do 50 000 Kč, poté 1,40 % / 0 % do 100 000 Kč, poté 1,20 % Příplatky, sankce ne ne ne ne Možnost EET ano ne ano ano (242 Kč měsíčně) Účet v bance bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení Vlastnictví nebo pronájem vlastnictví i pronájem pronájem vlastnictví pronájem Web https://www.fiskalpro.eu/ http://b-payment.cz https://www.dotykacka.cz/ https://www.kbsmartpay.cz

Společnost Cataps, s. r. o. GLOBIT CZ, s. r. o. Global Payments s.r.o. Chytrý terminál, s.r.o. Původ Česko + Francie Česko USA Česko Spolupracující banky Komerční banka ČSOB Česká spořitelna ČSOB Zpracovatel transakcí Global Payments Global Payments Global Payments Global Payments Název produktu/služby KB Smart Pay (Complete m-Start) mPOS – Chytrý terminál Jednorázově 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Měsíčně 712 Kč / 922 Kč / 1582 Kč + platba za datovou SIM 182 Kč 484 Kč / 303 Kč / 0 Kč / 0 Kč 393 Kč (303 Kč pro klienty ČSOB) Procenta z transakce 0 % do objemu 10 000 Kč, poté 1,60 % / 0 % do 50 000 Kč, poté 1,40 % / 0 % do 100 000 Kč, poté 1,20 % 2,05 % do obratu 10 000 Kč, 1,75 % 10 001 – 20 000 Kč, 1,45 % nad 20 001 Kč. DC, JCB 2,05 % do 10 000 Kč, 1,90 % nad 10 000 Kč) 1,49 % do 50 000 Kč / 1,39 % 50 001 – 150 000 Kč / 1,29 % 150 001 – 500 000 Kč / 1,09 nad 500 000 Kč 2,05 % do obratu 10 000 Kč, 1,75 % 10 001 – 20 000 Kč, 1,45 % nad 20 001 Kč. DC, JCB 2,05 % do 10 000 Kč, 1,90 % nad 10 000 Kč) Příplatky, sankce ne ne 6050 Kč za ukončení smlouvy do 1 roku ne Možnost EET ano, jen u POS SPm2 (242 Kč měsíčně) ne ano (v ceně) ano (333 Kč měsíčně) Účet v bance bez omezení podmínkou v ČSOB/PS bez omezení bez omezení Vlastnictví nebo pronájem pronájem pronájem pronájem pronájem Web https://www.kbsmartpay.cz http://www.globit.cz/ https://www.globalpaymentsinc.com/cs-cz/ https://www.chytryterminal.cz/

Společnost Fio banka a.s. KAM MEDIA s.r.o. myPOS Europe Ltd O2 Czech Republic a. s. Původ Česko Česko Bulharsko / Spojené království Česko Spolupracující banky netýká se ČSOB netýká se netýká se Zpracovatel transakcí First Data SK Global Payments Satabank plc Wirecard Bank Název produktu/služby – – myPOS O2 eKasa Jednorázově 0 Kč 0 Kč 2511 Kč (99 €) 6044 Kč Měsíčně 800 Kč taxi, 900 Kč kadeřnice (obecně min. 600 Kč) 393 Kč (303 Kč pro klienty ČSOB) 0 Kč 604 Kč při platbách kartou do 50 000 Kč

303 Kč při platbách kartou od 50 000 do 100 000 Kč

0 Kč při platbách kartou nad 100 000 Kč Procenta z transakce 3,46 % taxi, 4,99 % kadeřnice (počítají se do měs. paušálu) 2,05 % při měs. obratu do 10 000 Kč

1,75 % při měs. obratu 10 001 Kč – 20 000 Kč

1,45 % při měs. obratu nad 20 000 Kč

Automatické vyhodnocování podle obratu v předchozím měsíci

nezjištěno, pravděpodobně okolo 2,30 % 0,99 % Příplatky, sankce ne ne 3 € za převod z el. peněženky na CZK účet ne Možnost EET ne ano ne ano Účet v bance podmínkou ve Fio (0 Kč) bez omezení netýká se bez omezení Vlastnictví nebo pronájem pronájem pronájem vlastnictví vlastnictví Web https://www.fio.cz/ http://www.platebni-systemy.eu/ https://www.mypos.eu/ https://www.o2.cz/

Společnost Paymento S.A Raiffeisenbank a. s. SIX Payment Services (Europe) S.A., organizační složka Původ Polsko USA/Rakousko Švýcarsko Spolupracující banky netýká se netýká se netýká se Zpracovatel transakcí SIX Payments Services EVO Payments International SIX Payments Services Název produktu/služby – – Jednorázově 0 Kč 0 Kč 0 Kč Měsíčně 7 € (cca 183 Kč s DPH) pevný POS, 11 € (cca 288 Kč s DPH) mobilní POS 284 Kč měsíčně na 3 roky, 321 Kč měsíčně na 2 roky, 357 Kč měsíčně na 1 rok 0 Kč Procenta z transakce 0,45 % bez DCC u karet EU, nebo 0,29 % + 0,02 € s DCC u karet EU. Ostatní neregulované karty EU 1,49 %. Zbytek světa 2,25 % Ø transakce do 300 Kč: 1,19 % Visa, 1,29 % Mastercard, + vždy 0,29 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Ø transakce do 300–1000 Kč: 1,15 % Visa, 1,25 % Mastercard, + vždy 0,59 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Ø transakce nad 1000 Kč: 1,09 % Visa, 1,19 % Mastercard, + vždy 0,89 Kč za transakci. Karty mimo EU a karty byznys s příplatkem 1 %.

Min. poplatek 3,90 Kč / 0,15 € * 2,20 % Mastercard, Visa * 2,50 % DC, JCB, UP Příplatky, sankce ne Sankce podle doby úvazku. 4200 Kč do 12 měs., 3000 Kč 12–24 měs., 1800 Kč 25–36 měs., 0 Kč nad 36 měs. 0,30 % za ruční transakci a/nebo pozdní uzávěrku Možnost EET ne ano ne Účet v bance bez omezení bez omezení bez omezení Vlastnictví nebo pronájem pronájem pronájem pronájem Web https://paymento.pl, https://platebniterminaly24.cz https://www.rb.cz/ http://www.platebnikartychytre.cz