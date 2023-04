V červnu nás čeká mimořádná valorizace důchodů, ale proběhne podle nových pravidel

Co je valorizace důchodů

Valorizace důchodů je opatření sloužící ke změně výše důchodů (zpravidla je tím myšleno zvyšování). Tento mechanismus zajišťuje, že se důchody náležící penzistům v České republice zvyšují s ohledem na rostoucí ceny energií, pohonných hmot, potravin a dalších základních potřeb. V rámci valorizace se pak důchody zvedají vždy o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd.

Cílem valorizace důchodů je pomoci penzistům držet krok s rostoucími cenami a umožnit jim zachování stávající kvality života. Proto se valorizace vztahuje na všechny druhy důchodů vyplácených státem:

Abychom dokázali vysvětlit, jak valorizace funguje, musíme ještě objasnit několik základních pojmů. Konkrétně jde o dvě složky, které důchody tvoří:

základní výměra – je pro všechny důchodce stejná, její výši nemohou pobírající nijak ovlivnit,

procentní výměra (tzv. zásluhová část) – její výše je individuální, neboť se odvíjí od účasti dané osoby na důchodovém pojištění.

Řádná valorizace

Valorizace důchodů v České republice pochopitelně podléhá zákonné úpravě. V zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se hovoří o tom, že se státem vyplácené důchody zvyšují každoročně. Tím je myšleno pravidelné zvyšování důchodů na začátku nového roku, obvykle k 1. lednu. V těchto případech hovoříme o řádné valorizaci. Při řádné valorizaci se přitom zvyšují obě složky důchodu, tedy jak základní výměra, tak i procentní výměra.

Mimořádná valorizace

Zákon musí být připraven i na nepříznivé ekonomické situace. Z toho důvodu existuje opatření v podobě mimořádné valorizace, která nastává 5 měsíců od okamžiku, kdy meziměsíční růst cen přesáhne 5 procent. V rámci mimořádné valorizace se ovšem zvyšuje pouze procentní výměra důchodu, a to o míru dané inflace. To je hlavní rozdíl mezi mimořádnou a řádnou valorizací.

V praxi tak mimořádné valorizace znamenají přilepšení spíše pro ty z důchodců, kteří pobírali nadprůměrně vysoké důchody již před valorizací.

Valorizace důchodů 2022

Minulý rok jsme mohli zaznamenat zhoršující se ekonomickou situaci a průměrnou inflaci 15,1 procenta. To byl hlavní důvod, proč proběhly hned dvě mimořádné valorizace. Mimořádná valorizace důchodů v červnu 2022 znamenala pro důchodce zvýšení zásluhové výměry o 8,2 procenta. Druhá mimořádná valorizace v září 2022 navýšila procentní výměru o 5,2 procenta.

Valorizace důchodů 2023

Na začátku roku 2023 proběhla řádná valorizace (1. ledna 2023). Základní výměra se z původních 3900 korun zvýšila na 4040 korun, rozdíl je tedy 140 korun. Procentní výměra se zvýšila o 5,1 procenta. Neobvyklou novinkou pak bylo zavedení tzv. výchovného. Jde o částku 500 korun, která se započítala k procentní výměře za každé vychované dítě.

Všichni ovšem čekali na to, jak dopadne jednání vlády ohledně mimořádné červnové valorizace důchodů. Nakonec bylo rozhodnuto následovně:





procentní výměra se zvýší o 2,3 procenta,

každý dostane k důchodu ještě fixní částku 400 korun.

Ve finále to znamená, že se budou důchody od června zvyšovat v průměru o 760 korun. Zvýšení procentní výměry o pouhých 2,3 procenta je ovšem dáno tím, že vláda musela urychleně přijmout novelu důchodového zákona. Podle původních pravidel by se totiž procentní výměra navyšovala v důsledku mimořádně vysoké lednové meziměsíční inflace o 11,5 procenta, což by znamenalo zvýšení penzí průměrně o 1770 korun.

Úprava červnové valorizace zajistí, že stát vydá navíc jen 15 miliard korun. Pokud by k tomu nedošlo, navýšení důchodů by odebralo 34,4 miliardy korun ze státní kasy.

Přehled uplynulých valorizací v tabulce

Valorizace Zvýšení základní výměry Základní výměra Zvýšení procentní výměry od. 1. 1. 2023 + 140 Kč 4040 Kč + 5,1 % (u starobních důchodů navíc výchovné 500 Kč) od 1. 9. 2022 nezvýšila se 3900 Kč + 5,2 % od 1. 6. 2022 nezvýšila se 3900 Kč + 8,2 % od 1. 1. 2022 + 350 Kč 3900 Kč + 1,3 % (+ 300 Kč) od 1. 1. 2021 + 60 Kč 3550 Kč + 7,1 % od 1. 1. 2020 + 220 Kč 3490 Kč + 5,2 % (+ 151 Kč) od 1. 1. 2019 + 570 Kč 3270 Kč + 3,4 % od 1. 1. 2018 + 150 Kč 2700 Kč + 3,5 % od 1. 1. 2017 + 110 Kč 2550 Kč + 2,2 % od 1. 1. 2016 + 40 Kč 2440 Kč nezvýšila se od 1. 1. 2015 + 60 Kč 2400 Kč + 1,6 %

Valorizace důchodů 2023: kalkulačka

Mimořádná valorizace důchodů v červnu způsobí, že průměrný český důchod překročí hranici 20 tisíc korun. Zajímá vás, jak bude vypadat vaše penze? Naše důchodová kalkulačka valorizace vám sama spočítá, kolik budete od června pobírat. Stačí do kalkulačky zadat aktuální částku, kterou momentálně pobíráte.

