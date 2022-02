V Česku působí tři banky s vazbou na Rusko. Seznamte se s nimi

Zavřené pobočky, nefunkční internetové bankovnictví, zablokované platební karty. Takový je stav Sberbank poté, co přišli klienti do jejich poboček, aby si buď vybrali peníze z obav možných sankcí, nebo přímo zrušili účet jako formu protestu proti válce, kterou Rusko vyhlásilo nejen Ukrajině, ale celému demokratickému společenství.

K protestu proti válce, kterou vede ruský stát, se přidaly i ekonomické servery vydavatele Internet Info a jednomyslně odstranily ze srovnávačů všechny finanční produkty Sberbank. Důvod je zřejmý: v přeneseném slova smyslu, jakoukoli korunu, kterou necháte Sberbank na sobě vydělat, dáváte ruskému státu, potažmo akcionářům. A jak následně Rusko peníze používá, vidíme v podobě války vzdálené jen pouhých 364 km od českých hranic. To je vzdálenost z Mostů u Jablunkova do Užhorodu.

Sberbank tuto krizi nejspíš neustojí a už se jí zabývá český regulátor, Česká národní banka.

Sberbank ale není jedinou bankou s ruským kapitálem. Představíme si ještě další dvě, které v Česku působí.

Sberbank udělala zásadní chybu již v počáteční komunikaci. Dne 24. 2. 2022, v první den války Ruska s demokratickým světem, Sberbank na svůj web vyvěsila tuto informaci:

Sberbank CZ nadále funguje bez omezení a nabízí své produkty a služby všem svým klientům. Sberbank CZ patří do skupiny Sberbank Europe – evropské finanční instituce s evropskou bankovní licencí. Sberbank CZ je českou bankou, fungující na českém trhu, obsluhující české klienty a je regulovaná Českou národní bankou.

Ani v současné době na stránce Sberbank v sekci „o nás“ na první dobrou nenajdete jedinou zmínku o tom, že ji ovládá přímo ruský stát. Naopak jsou zdůrazněná slova jako „evropská“ a „česká“. Při mém pátečním rozhovoru 25. 2. 2022 s klienty Sberbank na pobočkách jsem byl velmi překvapený, že mnoho z nich nemělo tušení, že jde o ruskou banku. Snaha tvářit se česky nebo evropsky, když mám za sebou ruský kapitál, který je použit na zabíjení civilistů, se ve válečné době může otočit proti bance samotné. A to se právě děje. Sankce na tuto banku jsou už jen dalším důsledkem.

Expobank o den později, 25. 2. 2022 na svém webu vyvěsila také novou informaci:

Kromě slova „česká“ však Expobank svým klientům sděluje, že má ruský kapitál. Není to sice napsáno doslova, ale věta Na rozdíl od některých jiných bank spjatých s ruským kapitálem není naším vlastníkem ruský stát, ale soukromý kapitál naprosto zřetelně ukazuje, že Expobank se za ruský kapitál nestydí, a ve druhé části věty hned dodává, že majitelem banky je Igor Kim. Již toto je zcela odlišná komunikace, oproti Sberbank.

Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu své existence prošla mnoha změnami akcionářů. Bankovní licenci získala jako InterBank 28. prosince 1990. Stávající platnou bankovní licenci obdržela v roce 2004 jako Interbanka.

Jak šel čas s Expobank

Že Expobank je ruskou bankou, jsme psali již v červenci 2017, kdy jsme do ní šli na návštěvu.

Ale zpět k majiteli. Igor Vladimírovič Kim má svůj vlastní záznam na Wikipedii. Původem Kazach, narozený v době Sovětského svazu, v roce 1990 absolvoval Novosibirskou státní univerzitu v oboru ekonomická kybernetika se zaměřením na matematickou ekonomii. V roce 1992 se stal jedním ze zakladatelů banky Ruskij narodnyj bank. Jsem jen bankéř, říká o sobě sám Igor V. Kim.

Má za sebou mnoho akvírovaných bank a získal i řadu ocenění. Titul Bankéř roku získal v Rusku v roce 2003 a v roce 2009. Důležitější ocenění přišlo 25. 10. 2018, kdy získal čestný titul Zasloužilý ekonom Ruské federace přímo od prezidenta Putina (strana 31, seznam oceněných osob v různých oblastech působení má celkem 32 stran).

Expobank si prošla svým kritickým obdobím, kdy v roce 2020 dostala od ČNB pokutu 20 mil. korun. Banka se ale z chyb poučila a začala se orientovat na rozvoj elektronických služeb. V Česku značně investovala do svých vlastních IT systémů a z původní banky s pobočkami, kde nic nešlo jak na běžícím pásu, se stala plně digitální banka s jednou pobočkou v Praze.

Banka se nyní primárně orientuje na českou klientelu, v bance jsou čeští manažeři a má zcela české představenstvo, pouze lidé v dozorčí radě jsou cizinci. Od 3. ledna 2022 se předsedou představenstva Expobank stal Jan Winkler, který je členem představenstva této banky od roku 2020.

Nyní jde o zdravou a bezpečnou banku s velmi dobrou nabídkou služeb pro privátní i firemní zákazníky. Pokud by však její ruský původ byl pro vás nepřekonatelnou překážkou, nemusíte u Expobank hned rušit účty, protože česká Expobank je od podzimu 2021 na prodej, zatím se hledá kupec.

Pokud byste ale účet u Expobank přesto zrušit chtěli, jde to udělat online.

Revolut je oblíbená a dnes už velmi známá finanční značka. Už dávno to není startup, ale jde mj. o banku. Revolut byl miláčkem všech, kteří se chtěli odprostit od kamenných bank a přestárlých bankovních dinosaurů. Nabídl komfortní prostředí mobilní aplikace s příjemným ovládáním, fantastickými kurzy a nulovými poplatky.

Jenže i Revolut musí vydělávat, takže postupně začal přitvrzovat, zvyšovat ceny a měnit podmínky. Sem tam se navíc stalo, že lidé měli na Revolutu zablokované peníze a trvalo i měsíce, než se k nim dostali.

Autor: Revolut Ltd.

Revolut jako značka je složena ze tří subjektů.

Revolut Payments UAB. To je platební instituce vydávající elektronické peníze. Tyto peníze na vašem účtu Revolut nejsou pojištěny. Společnost sídlí v Litvě ve Vilniusu.

Revolut Bank UAB. To je banka a vklady u ní jsou pojištěny do 100 000 €. Banka sídlí v Litvě ve Vilniusu.

Revolut Ltd. je servisní organizace, přes kterou probíhá zbytek obchodů a smluvních vztahů. Sídlí v Londýně ve Spojeném Království.

Hlavní mozek celého projektu a zakladatel Revolutu Nikolaj Nikolajevič Storonskij (Twitter) má britské i ruské občanství a žije ve Spojeném království. Vystudoval Moskevskou fyzikálně-technickou univerzitu s titulem magistra věd a na Ruské ekonomické škole získal další titul magistra ekonomie.

Jeho otec Nikolaj Mironovič Storonskij pracuje pro ruskou plynárenskou společnost Gazprom, což je největší světový exportér zemního plynu. V současné době je přímo generální ředitel a předseda správní rady.

Podezřelé jsou původní zdroje investic Revolutu. Na rozjezd Revolut získal finanční prostředky ve výši 336 milionů dolarů. Z toho 250 milionů dolarů poskytl ruský fond DST Global, který ovládá ruský podnikatel Jurij Borisovič Milněr. Ten byl přitom v lednu 2018 na seznamu oligarchů blízkých Kremlu.

Jedním z investorů do fondu DST byl zase holding Gazprom Invest, což je dceřiná společnost Gazpromu vedená Ališerem Usmanovem, kde funkci zástupce generálního ředitele pro vědu tehdy vykonával Nikolaj Mironovič Storonskij, výše citovaný otec spoluzakladatele Revolutu.

Spoluzakladatel Revolutu Vladislav Jacenko (Twitter) je Ukrajinec, žije ve Spojeném království a vystudoval Kyjevsko-mohyljanskou akademii. Na svém profilu sdílel oficiální reakci Revolutu k aktuální válce na Ukrajině.

Válka na Ukrajině nám zlomila srdce.

Mnozí lidé už možná vědí, že jeden z našich spoluzakladatelů je Ukrajinec, ale možná není všeobecně známo, že řada našich zaměstnanců také působí na Ukrajině. Naší hlavní starostí je a vždy bude bezpečnost našich kolegů, které považujeme za rodinu.

Revolut je sice britská společnost, ale jsme hluboce hrdí na to, že zaměstnáváme lidi z celého světa, a to znamená, že když se v místě, kde naši lidé žijí, stanou hrozné věci, máme povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom je podpořili.

Od počátku této krize jsme se soustředili především na to, abychom udělali vše pro ochranu našich lidí na Ukrajině a podpořili je a jejich rodiny.

Jak se situace vyostřovala, nabídli jsme všem našim zaměstnancům na Ukrajině podporu při přemístění, pokud se chtěli přestěhovat. Tuto podporu jsme poskytli bez ohledu na to, zda se naši zaměstnanci chtěli přestěhovat do jiné země, nebo někam jinam v rámci Ukrajiny.

Angažovali jsme globálního partnera pro bezpečnostní řešení, který našim lidem poskytoval poradenství, nouzovou logistickou podporu a nejnovější bezpečnostní informace o situaci v zemi. Navíc neustále monitorujeme a vyhodnocujeme, zda můžeme pro podporu našich přátel a kolegů udělat ještě něco dalšího.

Jakmile však začal být jasný plný rozsah ruské invaze, začali jsme také přemýšlet o tom, co bychom mohli udělat pro podporu všech ostatních lidí na Ukrajině, které tyto hrozné události zasáhly.

V první řadě jsme se ujistili, že lidé, kteří chtějí posílat peníze do ukrajinských bank nebo z nich, tak stále mohou činit. Zrušili jsme také poplatky za převod peněz na ukrajinský bankovní účet.

Za druhé jsme chtěli podpořit programy humanitární pomoci pro postižené. Nejlepší způsob, jak to udělat, byl prostřednictvím našeho dlouholetého charitativního partnera, Červeného kříže. Do pátku jsme umožnili milionům našich zákazníků ve Velké Británii, Litvě, Irsku, Polsku, Švýcarsku, Portugalsku, Rakousku, Bulharsku a Singapuru darovat peníze na pomoc Ukrajině, aby mohly podpořit její obyvatele. Pracujeme na přidávání dalších a jako vždy u charitativních příspěvků Revolut jsou dary Červenému kříži okamžité, bezplatné a 100 % darovaných peněz jde na charitativní účely.

Mezitím samozřejmě budeme dělat svou práci. Jako britská firma působící po celém světě, regulovaná FCA a mnoha dalšími, funguje Revolut v souladu se všemi platnými sankcemi, zákony a legislativou. Situaci budeme i nadále pečlivě sledovat a v případě potřeby podnikneme další kroky. Zajistíme také, aby služby našich zákazníků zůstaly v provozu a jejich peníze byly v naprostém bezpečí.

Všichni jsme hluboce vděčni těm, kteří již na výzvu Červeného kříže přispěli takovou částkou. Vaše štědrost bude mít velký význam pro lidi, jejichž životy byly tímto strašlivým konfliktem rozvráceny. A my všichni v Revolutu mezitím budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, ve prospěch toho, na čem nám záleží nejvíce: našich lidí.

Tým Revolut