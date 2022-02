Padla Sberbank? Bratříčku, nevzlykej, okupovat se nedáme

Ruská Sberbank, původně sovětská spořitelna, byla transformována na konkurenceschopnou banku. Celkem 50 procent plus jednu akcii v ruské Sberbank vlastní ruský stát. Navzdory ovládání banky státem jde o dravou banku, která chce vytvořit celý ekosystém služeb a využít příležitosti na poli fintechu. Ruská invaze na Ukrajinu ovšem ambice podnikat na zahraničních trzích podkopaly, či spíše podminovaly. Pro své klienty už ruská Sberbank americké dolary nezpracuje.

V důsledku sankcí proti putinovskému režimu se octla na černé listině. Pro své klienty už mezibankovní dolarovou platbu pro svého klienta stěží zajistí. Do třiceti dnů od vyhlášení musí americké finanční instituce uzavřít kterékoli korespondenční a transakční účty této banky.

Ruská Sberbank ale podniká i v zahraničí. Kupříkladu její rakouská dceřiná společnost provozuje dceřinou společnost v Česku, Sberbank CZ, a.s.. Poslední únorový pátek roku 2022 už na ukrajinském území nejen v hranatých železných maringotkách operovala ruská armáda. Venku se setmělo, a v českých končinách se schylovalo na otřesy v české Sberbank.

Bance nevěříme. Je to ruská banka

Právě v tento poslední prosincový pátek, kdy se oprašoval text okupační písně „Bratříčku, nevzlykej,“ se před pobočkami české Sberbank začaly tvořit fronty. Zprávy na sociálních sítích zvěstovaly, že nastává odliv vkladů. Jakkoliv jde o českou banku, založenou podle českého práva, kde jsou vklady pojištěny v rámci českého systému pojištění vkladů, zřejmě vypukl run na banku.

Sberbank CZ nadále funguje bez omezení a nabízí své produkty a služby všem svým klientům, říkalo oznámení na stránkách této české obchodní banky. To už před pobočkami této banky klienti stáli frontu na podání papírového příkazu k úhradě. Příkaz k úhradě v mobilním nebo internetovém bankovnictví nešlo podat, nezbývalo než vydat se na pobočku.

O situaci kolem banky informuje veřejnoprávní rozhlas a večer i televize. Bance nevěřím, je to ruská banka, vyslovila se v reportáži České televize před pobočkou české Sberbank klientka. Odpoledne už bylo ohlášeno uzavření poboček, prý kvůli bezpečnostním problémům. Ano, jakkoliv na českou Sberbank ještě žádné sankce nedopadly, uzavřela své pobočky.

Zvláštní vojenská operace, údajná demilitarizace a denacifikace

Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, připomíná text Krylovy písně z doby okupace v Československu z roku 1968. Tentokrát putinovské Rusko zahájilo invazi proti Ukrajině. Ruská média domácímu publiku hlásí, že v Ukrajině jde o geopolitickou hru. Kdo si pustí ruskou

televizi, a trochu rozumí rusky, může vnímat paralelní realitu. Je to podobné, jako číst v Česku číst emaily z pera trolů placených Kremlem.

V paralelní realitě Rusko pomáhá uprchlíkům donbaské republiky. To že jde jen o územní část svébytné země, v těchto zprávách nezaznívá. Traumatizovaní lidé prý hledají ochranu. To, kdo nebo co je důvodem tohoto traumatu, je vysvětlováno zvláštně.

Nepřehlédnutelné je, že Rusko v posledních měsících opakovaně lhalo. Vojáci u hranic měli být jen cvičením. Měli se vracet na základny. Moskva se nechystá nikoho napadnout, zaznělo z nejvyšších míst. Budeme usilovat o demilitarizaci a

denacifikaci Ukrajiny, později prohlásil Putin. Bratříčku, nevzlykej, to jen putinovský režim zahájil „speciální vojenskou operaci,“ dalo by se říci. Oficiální propagandou operaci proti neonacistům a zdrogované vládě, kdy nebude útočeno na civilní objekty.

Bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopýtat: agresor útočí

Výstižné je Krylovo Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách .

Nikdo neplánuje okupovat Ukrajinu, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během pokračující invaze na Ukrajině. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, nicméně ukrajinský lid se statečně brání. Žádná blesková válka, rychlé dobytí a klid, jak to ještě mohlo vypadat v poslední únorový pátek.

Finanční trhy se uklidnily, dodávky plynu do Evropy vzrostly, vše se mělo vrátit do normálu. Zprávy z dobývaných území byly takové, že státníci a autority připravující sankce o víkendu hekticky pracovali.

Zatímco o posledním únorovém víkendu burziáni, spekulanti a finančníci usilovně přemýšlejí, jak se to propíše na finanční trhy, ruská televize stále balamutí obyvatelstvo. V jejím vysílání zaznívá, že spustila válku s „fejky". Bezpečnost kolem černobylské elektrárny prý má Rusko pod kontrolou. Jde o to, aby ji teroristé nepoužili pro výrobu jaderné zbraně.

Zaznívá i cosi o potížích na poloostrově Krym, je bez přívodu vody z ukrajinského území. To že byl Krym před několika lety anektován, to už si málokdo vzpomene. O obětech se nemluví vůbec. V realitě ovšem zvláštní vojenská operace probíhající na Ukrajině prolévá lidskou krev, ovlivňuje lidské osudy, vede k materiálním škodám.

Podobně jako v Československu v roce 1968 se mění směrové ukazatele a odstraňují názvy ulic, nepřátelské vojáky je nutné zmást. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, nadávky polykej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

V roce 1968 okupaci Československa zosnovalo sovětské Rusko. Dnes putinovské Rusko vede válku několik stovek kilometrů od našich hranic. Nyní jsou ruské tanky, nejen hranaté železné maringotky, na ukrajinském území, bratříčku, zavírej vrátka. Jen několik kilometrů od hranic EU jsou agresorem disponujícím jadernými zbraněmi bombardovány cíle na cizím území.

Žijeme v 21. století a v Evropě explodují rakety a děti i ženy jsou schováni v úkrytech. Ukrajinci se ale jen tak nedají a Putin se přepočítal. Zatímco v dobývané zemi nastupuje výroba molotovových koktejlů, na straně druhé v ostatních státech vřou snahy o podkopání finančního systému agresora.

Sankce proti agresorovi: Bratříčku, nadávky polykej a šetři silami

Izolovat Rusko. Odradit agresora. Proti agresorovi mají pomoci sankce. Třebas i ty na finančních trzích.

Ještě poslední únorový pátek se zdálo, že reakce v podobě sankcí bude slabá, nedostatečná a pomalá. V neděli je všechno jinak. Ohrožení je tak velké a zásadní, že izolace putinovského Ruska sílí. Teoreticky lze omezovat pohyb osob, zboží a služeb, peněz a kapitálu, zabránit přístupu k technologiím.

Ve vzdušném prostoru jde o zákazy na využití vzdušného prostoru ruskými letadly, na poli vývozu o zákazy a neudělování licencí. Na poli finančním jde o to ochromit ruský finanční sektor, ruské firmy a osoby odříznout od západních finančních trhů.

Aktiva ruských bank mají být nejednou zahraniční centrální bankou zmrazena, zřejmě dojde i odstřižení ruských bank od SWIFTu. V době psaní článku mají nejnověji oznámené sankce dopadnout na ruské oligarchy, jejich rodiny i děti studující na prestižních univerzitách. Sankce zřejmě budou dopadat na ruské

elity, které Putina u moci dosud tolerovaly.

Politická garnitura, která zašla tak daleko, by mohla být vyměněna – cesta je rozbitá, bude se klopýtat, zpátky už to nejde. Identifikace a zmrazení aktiv sankcionovaných a žádná možnost koupit si „zlatý pas“ elitních občanů vytváří možná i tlak na to, aby ruské elity svého vůdce sesadily.

Beránka vlku se zachtělo, ale bude odříznut od finančních trhů

Možnost odříznout přístup Ruska k finančním a kapitálovým trhům v různých zemích představuje zásadní úder ochromující tok peněz a kapitálu. Ruský finanční systém bude izolovaný.

I agresor může klopýtat, ruské banky lze vyšachovat ze systému mezinárodního zúčtovávání. Omezení cizoměnových bankovních plateb zabere okamžitě, ochromí finanční toky do země a ze země toho, komu se beránka zachtělo.

Podstatné odříznutí ruského bankovního systém od svého finančního systému vcelku rychle oznámily Spojené státy americké a Spojené království. O něco později cosi podobného oznamuje i Evropská unie. A tak sice ruské firmy budou moci mít dolary, libry nebo eura v ruské bance, ale stěží s nimi zaplatí. Banka nedokáže peníze zúčtovat, realizovat cizoměnové mezibankovní platby.

Ruským bankám se naruší schopnost vykonávat základní platební funkce v mezinárodním finančním systému. Transakční náklady na přeshraniční platby vzrostou. Zatímco na okupovaných územích prší a venku se setmělo, a nejedna noc nebude krátká, v zemi agresora se budou hledat nové cesty k bankovním převodům a stabilitě finančního systému.

V době fiat měn ale existuje nástroj, které mohou použít centrální banky – eura, dolary, libry i jiné měny nacházející se v bankovním systému, mohou být rozhodnutím emitenta měny zmrazeny. A cosi takového se chystá. Všude omílaný SWIFT je možná kulometem. Ochromení možnosti operovat s devizovými rezervami centrální banky je čímsi lepším, třebas řízenou střelou.

SWIFT a centrální banky zastavující agresora v hranatých železných maringotkách

Všudypřítomná diskuse o „SWIFT“ je o odříznutí ruských bank od zpráv používaných pro přeshraniční bankovní převody. V komentářích panuje nejedno nepochopení role tohoto systému zasílání zpráv mezi finančními institucemi. SWIFT není „platební systém“. Je to systém zasílání zpráv. Platby provádějí banky,

nikoli SWIFT.

Rychlý mezinárodní převod peněz vyžaduje bezpečné a spolehlivé předávání zpráv spouštějících finanční transakce. Kdysi takovým „signálem“ byly papírové směnky, v dobách technologických posunů jsou to swiftové zprávy. Tyto jsou v digitalizované podobě přenášeny v síti belgické společnosti. Právě díky této

síti je příkaz k zúčtování prostřednictvím bankovních účtů přenášen.

Sumárně, i když by byla ruská banka ze SWIFTu vyloučena, a mohla stále cizoměnové platby prostřednictvím zahraničních bank realizovat, účastnit se mezibankovních plateb by se mohla – jen by se vrátila ke staromódním metodám papírových příkazů. Pokud ale ruským bankám zahraniční banky bankovní služby pod vlivem sankcí neposkytnou, platby nebude možné realizovat.

A když bude nějaká ruská banka vyřazena z dolarového, librového a třebas librového zúčtovávání přes nostro a vostro účty, nebudou moci v těchto měnách platby provádět.

Trestem nejvyššího kalibru ale bude zmrazení majetku ruské centrální banky americkým Fedem neboEvropskou centrální bankou. Cosi takového je atomovou zbraní – řešením z pohledu Ruska může být nekonvertibilní měna a řízené devizové hospodářství. Možná by pak mohl nastoupit systém převoditelných rublů. Zájemců asi moc nebude, kandidáty by asi byly země, jako je Bělorusko, Venezuela

nebo Severní Korea.