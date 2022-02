Lidé, firmy i samosprávy ruší účty u „české“ Sberbank, pro banku to může znamenat konec

Některé věty zrají rychleji než víno. Šéfka české Sberbank Marijana Vasilescu dříve apelovala na to, aby se nemíchaly politika a byznys. „Diplomatické vztahy se občas zhoršují, nebo naopak zlepšují, to platí pro většinu zemí, Rusko není výjimkou. Měli bychom se spíše soustředit na byznysové zájmy,“ konstatovala v rozhovoru pro deník E15.

V dalším rozhovoru pro Peníze.cz říká mimo jiné: V České republice působíme jako univerzální banka se službami pro velké firmy, malé a střední podniky a samozřejmě pro retail, tedy pro běžné klienty. Na tom se nic měnit nebude. Zároveň v České republice vidíme potenciál pro další růst. … Chtěli bychom významně vzrůst a dostat se na hranici 200 tisíc klientů.

Jenže dosáhnout na tuto metu bude kvůli válce vyvolané Ruskem pro Sberbank nemožné. Seriózní subjekt nebo člověk již nebude chtít mít žádnou spojitost s bankou, kterou ovládá agresivní nepřátelský stát. A změna kurzu jejich klientů už probíhá.

Soukromé osoby, podnikatelé, firmy i neziskové organizace, které se Sberbank spolupracují, obchodují nebo mají u ní účty, se začínají od této banky veřejně distancovat a jsou připraveni své smlouvy ukončit. Pokud by nastal masivní odliv klientů, bude to mít pro banku fatální následky, protože poskytování služeb jen hrstce věrných klientů by pro banku bylo značně nerentabilní. Nejsnazší cestou by pak byl případný prodej banky nebo ukončení činnosti. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá.

Se Sberbank končíme, píšou lidi i firmy Stahujeme peníze z účtů u Sberbank a rušíme je, potvrdil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Připojíme se k ostatním a ukončíme veškeré finanční operace se SberbankCZ, jelikož konečným příjemcem ze zisku je, přes SberbankAG, Ruská Sberbank vlastněná Ruskem, píše podnikatel s kosmetikou Tomáš Vlasák. Právě jdu odtamtud. Pracovnice zcela vstřícná. Účet zrušen. píše Michal Mrskoč, podnikatel v UX designu. Pracujeme v rodině na tom. Osobně jsem tam došel před X lety kvůli spořicímu účtu a pak přidal běžný. Spořicí jsem dnes převedl jinam, na běžném mám už jen pár korun s tím, že počítám s odstavením. Mamce zítra doběhne termínovaný, bere prachy a jde jinam. Nebudu je podporovat, píše soukromý klient banky s přezdívkou Pan Koš. Už jsem v procesu opouštění od úterka. Ještě nechám účet otevřený kvůli platbám, kde si nejsem jistá, jak rychle systém zaznamená změnu účtu, čili např. plat, píše soukromá klientka banky Simona. Dnes vystoupeno a převedeno do CZ banky, píše další soukromý klient Jan. Můj bratr si z tama dnes převáděl všechny peníze pryč. A i když byl přímo na pobočce, tak si mohl poslat dnes jen 100 tis. Zbytek zítra, píše další soukromá osoba. Už včera jsem začal s refinancováním a přesouvám všechno ze Sberbank ven, píše Ondřej Peša, kreativní ředitel B&T Agency. Tak dnes začnu pracovní den tím, že se podívám, kolik toho děláme se Sberbank… ‚Není to nic osobního, je to jen byznys,‘ říká jeden můj známý z oboru. Nesouhlasím. Pro mě je byznys vždy osobní záležitost. A osobně nenávidím lži a nedodržování slibů… , píše na svém LinkedIn profilu Petr Hrubý, zakladatel finančněporadenské společnosti Broker Consulting. My už jsme Sberbank odstřihli, reaguje ve vláknu hypoteční specialista Tomáš Rusňák. Mé společnosti podniknou kroky už dnes, přidává se Zdeněk Santler, šéf společnosti Santia, která se věnuje vzdělávání v oblasti finančního sektoru, energetiky a dalších služeb. Silně doporučujeme našim poradcům a pobočkám tuto banku přestat okamžitě využívat, doporučovat a zprostředkovávat. V této souvislosti ji také vyjímáme z bonusového odměňování, píše Petr Borkovec, zakladatel finančně poradenské společnosti Partners.

Seznamte se: Sberbank Group

Sberbank (plným jménem PAO Sberbank Rossii) je největší ruská banka, v překladu je to ruská spořitelna – сберегательный банк. Dvě třetiny akcií ruské Sberbank vlastní ruská centrální banka (tj. přímo ruský stát), zbytek akcií je na ruské burze (MCX: SBER).

Ruská Sberbank se sídlem v Moskvě coby „matka“ vlastní dceřinou společnost Sberbank Europe AG. To je rakouská banka se sídlem ve Vídni.

Sberbank Europe AG je pozůstatek rakouské skupiny Volksbank International, kterou právě Sberbank Group koupila. Pod rakouskou banku Sberbank Europe AG, která se řídí evropským právem, tak spadají banky v 8 státech Evropy. Jednou z nich je opět dcera – česká Sberbank CZ, a.s.



Autor: PAO Sberbank Přehled působení Sberbank Group. (24. 2. 2022)

Česká Sberbank je právně vzato česká, ale…

Z pohledu práva:

Sberbank Europe AG je rakouská banka, řídí se rakouským právem, je regulována rakouskou centrální bankou a všechny vklady jsou u ní pojištěny do 100 000 €. O případné náhrady vkladů by se staral rakouský Einlagensicherung der Banken & Bankiers.

Sberbank CZ, a.s. je česká banka, řídí se českým právem, je regulována Českou národní bankou a všechny vklady jsou u ní pojištěny do 100 000 €, o případné náhrady vkladů by se staral český Garanční systém finančního trhu.

Ale to jen pro případ krachu banky a ten nehrozí. Vaše peníze v těchto Sberbank jsou v bezpečí, skutečně. Jenže už nejde jen o peníze, jde o víc.

O reakci na současnou situaci jsme požádali tiskovou mluvčí Sberbank Radku Černou: Naše vyjádření k situaci jsme uveřejnili na našich webových stránkách, napsala do redakce.

Sberbank CZ nadále funguje bez omezení a nabízí své produkty a služby všem svým klientům. Sberbank CZ patří do skupiny Sberbank Europe – evropské finanční instituce s evropskou bankovní licencí. Sberbank CZ je českou bankou, fungující na českém trhu, obsluhující české klienty a je regulovaná Českou národní bankou.

Autor: Dalibor Z. Chvátal Webová stránka české Sberbank v 1. den války, kterou Rusko zahájilo. (24. 2. 2022)

Dopad sankcí na Sberbank

Americké sankce, které USA ve čtvrtek 24. 2. 2022 zavedly vůči Sberbank, značně skupině Sberbank Group zkomplikují přístup banky na globální trhy. Sberbank je tímto odříznutá od amerického finančního systému a má zmrazena veškerá aktiva, která se amerického finančního systému dotýkají.

(Dochází) k přerušení spojení největší ruské finanční instituce Sberbank, včetně 25 dceřiných společností, s americkým finančním systémem zavedením sankcí na korespondenční a platební účty. Toto opatření omezí přístup Sberbank k transakcím prováděným v dolarech, uvádí tisková zpráva Bílého domu.

Co to v překladu znamená pro české klienty banky? Pouze to, že ze Sberbank už nepošlete a nepřijmete dolarové platby (USD), nic dalšího se nemění. Zatím. Očekávaný zákaz ale bude i pro euro €, britskou libru (GBP) a japonský jen (JPY).

Banka nadále funguje podle českého právního řádu a je součástí českého clearingového systému CERTIS, který provozuje ČNB.

Už nejde jen o byznys. Jde o životy, a to doslova

Reputace Sberbank je vlivem války vyvolané Ruskem pryč. Přestože jde o „českou“ či „rakouskou“ banku, skutečným majitelem obou bank je ruská PAO Sberbank Rossia a právě do ní míří zisky ze všech jejích dceřiných společností v Evropě.

V přeneseném slova smyslu, jakoukoli korunu, kterou necháte Sberbank na sobě vydělat, dáváte ruskému státu, potažmo akcionářům. A jak následně Rusko peníze používá, vidíme v podobě války vzdálené jen pouhých 364 km od českých hranic. To je vzdálenost z Mostů u Jablunkova do Užhorodu.

Čeští klienti se o peníze ve Sberbank bát nemusejí, jsou v bezpečí. Sberbank se ale oprávněně musí bát (nejen) o české klienty. Její působení v Česku a Evropě je totiž sečteno. Kvalitní konkurence je dostatek a už se na její klienty těší.