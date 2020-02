 »   »  Úrokové sazby hypoték stouply, nejlepší jsou ale stále mírně přes 2 % p.a.

Přestože zájem o hypotéky v posledních letech klesá kvůli jejich obtížnější dostupnosti, stále jsou pro mnoho lidí zásadní možností, jak financovat vlastní bydlení. Pokles objemu nově sjednaných hypoték souvisí především s loňským zpřísněním podmínek České národní banky pro jejich poskytování. Banky je od loňského října můžou poskytnout jen klientům, jejichž celkové zadlužení nepřekročí devítinásobek jejich čistého ročního příjmu. Zároveň nesmí měsíční splátka hypotéky a dalších dluhů přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele. Dále také platí doporučení ČNB, aby banky poskytovaly klientům hypotéky jen do 80 % ceny nemovitosti.

Češi jsou národem, který dává vlastnímu bydlení přednost před pronájmem. Málokdo má však při dnešních cenách nastřádanou takovou hotovost, aby mohl platit za hotové, a tak je pro řadu lidí půjčka na bydlení v podstatě jediným řešením. Jedním z nejběžnějších argumentů přitom je, že financování vlastního bydlení hypotékou je výhodnější než placení nájmu, protože ke konci splácení je daný dům či byt váš.

Špatnou zprávou pro úvěry je, že bankovní rada České národní banky 6. února 2020 nečekaně odsouhlasila zvýšení úrokových sazeb. S vyššími úrokovými sazbami se pravděpodobně zvýší úrokové sazby také u hypotečních úvěrů. Vlivem konkurence nepůjde o razantní zdražení, ale o pár desetin se úrokové sazby pravděpodobně zvýší. V dalších 2 měsících běžní lidé mohou očekávat zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Očekáváme zvýšení o 0,1 až 0,2 p.b., potvrzuje přirozený vývoj Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting.

Ručení nemovitostí

Pokud dáte při vyřizování hypotéky do zástavy tu samou nemovitost, kterou kupujete, budete nejspíš potřebovat své vlastní peníze. Jestliže ale dáte do zástavy více nemovitostí, popřípadě jinou, hodnotnější nemovitost, může vám hypoteční banka půjčit i celou výši kupní ceny. K tomu, abyste mohli ručit nemovitostí, banka potřebuje znát její hodnotu. A bude po vás chtít odhad na zastavovanou nemovitost, a to většinou od smluvního odhadce banky. Cena odhadu se zpravidla pohybuje v rozmezí několika tisíc korun. U bytu bývá cena zpravidla nižší než u rodinného domu. Jsou však banky, které tuto službu poskytují bezplatně, a vy díky tomu můžete několik tisíc ušetřit. Zaplatit ale budete muset poplatek katastrálnímu úřadu za zápis a výmaz zástavního práva. Za každý zaplatíte 2000 Kč.

Kolik stojí hypotéka?

Protože hypotéka je dlouhodobý úvěr a úroková sazba se u hypoték v čase mění, máte možnost si ji fixovat na vámi určenou dobu. Nejčastěji na 1 rok, 3 roky či 5 let. Záleží také na tom, na jak dlouhou dobu fixace banka poskytuje. Pozor byste si měli dát na příliš dlouhou dobu fixace bez možnosti předčasného splacení úvěru bez poplatku. Při výběru hypotéky je pro vás důležité znát kromě úrokové sazby i poplatky spojené s vyřízením, vedením a dalšími náležitostmi, které jsou bankou vyžadovány. Například jestli si banka účtuje poplatky za mimořádné splátky nebo třeba poplatek za předčasné splacení celé hypotéky.

Dále by vás mělo zajímat, jestli banka při uzavření hypotéky vyžaduje pojištění. Je to platba navíc, která ještě více zatíží váš rozpočet. Na druhou stranu se vám může pojištění hodit. Pojistit se můžete například proti nesplácení úvěru z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo smrti. Dobře si však prostudujte pojistné podmínky, pojišťovny jsou u úvěrů velmi obezřetné s plněním…

Tabulka: Nejnižší nabízené úrokové sazby. Běžné hypotéky pro koupi nemovitosti na bydlení.

Vybrat nejvýhodnější hypoteční úvěr není snadné. Jde také o to, že úrokové sazby, které se na první pohled vypadají výhodné, mohou být podmíněné sjednáním nejrůznějších produktů a pojištění. A pokud se rozhodnete tyto podmínky splnit, nemusí být daná hypotéka až tak finančně výhodná.

Pokud však vyberete špatně, můžete stávající hypotéku refinancovat u konkurence za výhodnějších podmínek. Jen počkejte na dobu končící fixace, jinak si banka nechá předčasné splacení hypotéky draze zaplatit.