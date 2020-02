 »   »  Můžete vykonávat více povolání na jednu smlouvu? A jak je to potom s výpovědí?

Jako zaměstnanec můžete vykonávat pro jednoho zaměstnavatele více různých, rozdílných prací – prací různého druhu na jednu pracovní smlouvu. Jenže pak je to někdy složitější se skončením pracovního poměru, ať už z vaší strany jako zaměstnance, nebo ze strany zaměstnavatele. Jak se rozdílně postupuje při nadbytečnosti, porušení pracovní kázně, ztrátě kvalifikace, zdravotním postižení? Přinášíme přehled vašich práv v těchto situacích. A co když naopak chcete skončit vy, ale jen s výkonem jednoho povolání, a ne celým pracovním poměrem?

Zaměstnanec může mít sjednáno v pracovní smlouvě i více druhů práce než jen jeden, které vykonává v rámci jednoho pracovního poměru – třeba skladník a údržbář, mzdová účetní a personalistka. Není však dovoleno domluvit se na neurčitém druhu práce – že zaměstnanec bude vykonávat ve firmě jakékoliv práce podle potřeby nebo pokynu zaměstnavatele – i když mnohé firmě by se to nejspíš hodilo.

To by bylo neplatné (a taková neplatnost by nebyla k tíži vaší, ale jenom zaměstnavatele – už jsme si řekli, že neplatnost právního jednání jde k tíži zaměstnance, jen když ji způsobil sám, a neplatí to jen u řadového pracovníka, ale dokonce i u vrcholného manažera, jak už jsme vás informovali) a ještě by při kontrole inspekce práce dostal zaměstnavatel nejspíš pokutu.

Takže „děvečkou pro všechno“ být podle práva nemůžete. Když je ale takhle sjednáno více vykonávaných druhů práce na jednu pracovní smlouvu, může to pak zkomplikovat ukončení pracovního poměru.

Částečná výpověď není možná

Zaměstnanec, který potřebuje kratší pracovní úvazek nebo už chce vykonávat jenom jeden druh práce, protože jiný (druhý, nebo třeba i třetí) mu nevyhovuje, nemůže dát výpověď jen pro jeden druh práce, aby vykonával po kratší pracovní dobu jenom jiný – zbývající druh práce. To nejde.

Ani si nemůže zaměstnanec nadiktovat, že na plnou pracovní dobu bude vykonávat jen ten druh práce, který vykonávat chce. Musí zaměstnavatele požádat o kratší pracovní úvazek, pokud bude například pečovat o malé dítě. (Kdy máte právo na snížení úvazku a kratší pracovní dobu, jsme psali v tomto článku. Jaká pak jsou vaše další práva, jsme uvedli v dalším textu.) A musíte se pak rovněž se zaměstnavatelem dohodnout, zda si zkrátíte pracovní dobu pro všechny druhy práce, nebo budete vykonávat jenom některé z dohodnutých povolání. (Takže když chcete jít třeba z 8 pracovních hodin na 4, musíte si dohodnout, zda budete vykonávat jen jedno povolání plně, byť v kratší pracovní době, anebo oba druhy práce v rozsahu jen 2 hodin denně.)

Jestliže však nemáte na kratší úvazek nárok, protože nepečujete o malé děti nebo někoho postiženého v rodině či nejste těhotná žena, ale chcete se jen výkonu jednoho povolání prostě zbavit, také se musíte se zaměstnavatelem dohodnout, a to na změně pracovní smlouvy. Pokud vám zaměstnavatel nevyjde vstříc, musí vše zůstat při starém, nebo můžete jedině podat výpověď, ale to pak z celého pracovního poměru. Nějaká částečná výpověď jen pro některý druh práce není možná.

Jak je to s nárokem na odstupné?

Podobně nemůže dát ani zaměstnavatel, který se snaží zefektivnit svou činnost, uspořit mzdové náklady, zaměstnanci částečnou výpověď v tom smyslu, že by se ho zbavil jen ohledně jednoho povolání. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci zkrátit pracovní úvazek tak, že by mu zrušil výkon jednoho povolání, které už nepotřebuje, a pro druhé si ho ponechal. Na tom se mohou jedině dohodnout, pokud by byl zaměstnanec ochoten pracovat na kratší úvazek za tomu odpovídající nižší mzdu. (Nicméně, jestliže nemáte ve smlouvě přesně rozvrženo – rozděleno, rozlišeno – v jakém úvazku máte vykonávat ten který druh práce, máte-li sjednáno více druhů práce, zaměstnavatel vám může klidně jeden druh práce přestat přidělovat a plně vás využívat jen v jiné profesi.)

Jestliže při organizačních změnách u zaměstnavatele odpadne takhle jen část pracovní náplně zaměstnance, který takto přestal být ve svém pracovním úvazku vytížen, a jestliže nedojde k dohodě o změně obsahu pracovního poměru (tedy nepřistoupíte na snížený pracovní úvazek, protože byste si málo vydělávali) a ani k dohodě o rozvázání pracovního poměru, může, resp. vlastně musí, protože mu nic jiného nezbývá, zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem celý pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost. (Tuto situaci jsme rozebírali v tomto článku.) A vy pak máte nárok na odstupné.

Ale může nastat i opačná situace, když vy dosud pracujete na snížený, kratší úvazek, a zaměstnavatel po vás naopak chce více práce – v delším úvazku, a to vy nechcete, protože vám méně stráveného času v práci vyhovuje a výdělek vám stačí. Pak vás pro nadbytečnost propustit nemohou. To, že je potřeba větší objem vaší práce, než odpovídá vašemu úvazku, který jste si sjednali, výpověď pro nadbytečnost neodůvodňuje. Naopak, pokud zaměstnavatel potřebuje méně vaší práce a vy se na kratším úvazku dohodnout nechcete a trváte na plném, výpověď pro nadbytečnost vám tedy dát může.