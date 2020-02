Akční nabídky a novinky

Stále probíhá akční nabídka ING Bank u ING Konta. Novým klientům se prvních 6 měsíců vložená částka úročí 2 % p.a. až do zůstatku 300 000 Kč. Stávající klienti si každý měsíc si mohou vytvořit jednu spořicí obálku v hodnotě 3000 Kč až 100 000 Kč. Tuto obálku pak banka bude úročit 2 % p. a. po dobu 6 měsíců (přesně 185 dní). (Podrobné podmínky.)

Kromě toho v únoru probíhá akce na doporučení klienta. Stávající klient s ING Kontem nebo ING Podílovými fondy získá finanční bonus za nového klienta:

300 Kč za založení ING Konta

200 Kč za založení ING Podílových fondů. (Podrobné podmínky.)

Air Bank zvýšila bonusovou sazbu na spořicím účtu na 1,50 % p.a. do 250 tisíc korun. Vklady na spořicím účtu nad 250 tisíc korun bude banka dál úročit bonusovým úrokem 0,4 % p.a.

Equa bank zvýšila úrokovou sazbu u Spořicího účtu HIT až na max. 1,60 % p.a. do 300 000 Kč. Základní úroková sazba zůstává na 0,20 %, bonusová sazba se zvyšuje na 1,4 % p.a. Bonus získáváte automaticky za tři platby kartou v měsíci nebo pokud hodnota vašich investic u Equa bank je alespoň 50 tisíc korun.

Během února zvýšení úrokových sazeb oznámila i Česká spořitelna, jejich faktické zvýšení však proběhne až k 1. dubnu 2020, proto ji v únorovém přehledu neuvádíme.

TRINITY BANK přestala prodávat spořicí účty Úrok+ a Výhoda+, sjednat je šlo do úterý 11. února. 2020. Od středy 12. února 2020 má v nabídce nový produkt s názvem Spořicí účet Narozeninová Super Výhoda. Ten má tři úrokové sazby:

1,58 % p.a. pro vklady do 250 000 Kč

1,88 % p.a. pro vklady do 1 000 000 Kč

pro vklady do 1 000 000 Kč 2,08 % p.a. pro vklady nad 1 000 000 Kč

Výše vkladu není omezena. Nabídka platí pro prvních 10 000 klientů, banka však podobně „limitované“ nabídky v minulosti opakovaně prodlužovala, lze proto očekávat, že tak tomu bude i nyní. Úroková sazba platí do dalšího vyhlášení změny (je variabilní). V praxi jde v podstatě o původní spořicí účet Výhoda+ spojený s marketingovou akcí. (Podrobné podmínky.)

Wüstenrot má pro nové klienty u Spořicího účtu H stále garantovanou úrokovou sazbu 1,50 % p.a. bez omezení výše vkladu, a to na 12 měsíců. Oproti lednu však došlo k jejímu snížení z původních 1,70 % p.a. (Podrobné podmímky.)

Stále probíhá akční nabídka ČSOB u spořicího účtu Duo Profit - 3 % p.a. po dobu 12 měsíců. Akce trvá do 31. 3. 2020, úroková sazba další rok od uzavření smlouvy. Co za to? Investovat do podílových fondů skupiny KBC v objemu min. 30 000 Kč s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek. Další podmínkou je, že celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky. A výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu. Teď už ta 3 % nevypadají tak snadno dosažitelná, že? Viz pravidla akce.

Příklad: 1 mil. Kč na spořicím účtu Duo Profit se 3 % p.a. znamená investovat min. 1 mil. Kč do podílových fondů ČSOB/KBC. Poplatek za investici bude min. 1 %, tj. min. 10 000 Kč. Úrok po zdanění bude 25 500 Kč (30 000 Kč − 15 %). Minus poplatek z podílových fondů a máte efektivní úrokovou sazbu maximálně 1,50 % p.a.