Ubytováváte rekreanty nebo brigádníky? Čeká vás více byrokracie. A ubytovaní si zase většinou připlatí

Ubytovacím zařízením v České republice nejspíš vznikne příští rok (2025) povinnost registrovat se v novém připravovaném elektronickém systému eTurista. Počítá s tím chystaná novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Ten se zdaleka nevztahuje a jím uložené povinnosti nebudou vztahovat jen na cestovní kanceláře a cestovní agentury. A tak hotelům, penzionům, ubytovnám, ale i tzv. privátům, když lidé nabízejí příležitostně ubytování ve svém domě třeba rekreantům, vzniknou nové povinnosti.

Zákon je jistě užitečný, řeší otázky pomoci zákazníkům cestovních kanceláří, když se ty ocitnou v úpadku, pak třeba činnost Horské služby. Ale zaváděné novinky se nám zdají zbytečné nebo přinejmenším přepjaté, předimenzované.

Návrh novelizačního zákona připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj vedeném pirátem Ivanem Bartošem již schválila vláda. Zákon samozřejmě budou doprovázet další prováděcí právní předpisy – vyhlášky. Posléze o něm začne jednat Poslanecká sněmovna.

Nebudu tu opisovat proklamace ministerstva a jeho legislativců, tedy čemu všemu údajně zákon prospěje a pomůže. Víme přece, že „o peníze jde vždy až v první řadě“, takže tady půjde předně o daně a místní poplatky a jejich výběr.





Ostatně i předkladatelé zákona se netají tím, že jim jde o lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes online platformy (např. Booking či Airbnb) a s tím související větší výběr z poplatku z pobytu, který je příjmem obcí, a na dani z příjmů, která je příjmem státu.

Na tom jistě není nic špatného. Daně se platit musí. Poplatky též. Ale musí se kvůli tomu zřizovat nový registr a ukládat další povinnosti provozovatelům? Nestačilo by důsledné využívání a uplatňování stávajících mechanismů?

Jen nový registr bude stát bezmála sto milionů korun

Copak si obce nedokáží ohlídat, kdo na jejich území pronajímá byty a domy, resp. přenechává je k ubytování? Jestliže se elektronický registr má jmenovat eTurista, tak jistě menší obce, kam se lidé jezdí rekreovat, za odpočinkem, turistikou, si tohle dokáží ohlídat.

On totiž provoz registru samozřejmě nebude zadarmo. Náklady na vybudování a pětiletý provoz systému eTurista jsou odhadovány na 92,3 milionu korun českých. A to je docela hodně.

Vyplatí se to? Nejde jen o nárůst byrokracie, také o s prominutím budoucí kšeft pro někoho, kdo bude registr provozovat? Opravdu to musí být? A zůstane u předpokládané částky, nebo to bude dvojnásobek, trojnásobek?

Ministerstvo argumentuje, že provozovatelé online platforem mají sice od roku 2020 povinnost poskytnout na žádost živnostenského úřadu informace o u nich inzerujících, resp. jimi propagovaných ubytovatelích, v praxi to však někteří nečiní a místo toho radši riskují uložení pokut, jejichž vymáhání je navíc vzhledem k tomu, že online platformy sídlí převážně v zahraničí, složité.

A co není dnes složité? Kdo nechce platit daně a poplatky, tak je nezačne platit kvůli nějakému novému registru. Takže EET čili elektronická evidence tržeb byla (možná neuváženě) zrušena, ale přijde se s něčím jiným.

Airbnb je snadný terč, kterým se zdůvodní i zatěžování někoho jiného

V zásadě nic nemám proti kontrole ubytovacích platforem jako Airbnb, a dokonce i jejich případnému omezování. To se týká především velkých měst, zejména pak Prahy. Kolem Airbnb vzniká spousta problémů (na jeden z nich jsme upozorňovali v článku O nájem bytu, jenž přenecháváte v rámci Airbnb, můžete přijít. I když máte souhlas k podnájmu). Zatěžování drobných poskytovatelů ubytování se nám však nezamlouvá.

Ministerstvo hovoří o zjednodušení podmínek podnikání v oblasti poskytování ubytovacích služeb, které prý některé poskytovatele posune směrem k legálnímu výkonu činnosti.

V ČR prý není nahlášeno přibližně 40 až 70 % poskytovatelů krátkodobého ubytování přes online platformy. To je hodně. Ale kolik se jich nově přihlásí? Pět procent?

Zjednodušení práce, nebo zatěžování provozovatelů?

A v čem má spočívat ono zjednodušení podmínek pro provozování ubytovacích služeb? Teď mají poskytovatelé ubytování povinnost vést turisty v evidenční knize a pak také v domovní knize, pokud jde o cizince, což občas vede k dvojímu zapisování.

Systém eTurista by měl administrativní zátěž podnikatelům snížit, protože by vyžadoval údaje vyplnit pouze jednou.

Aha. Tak jestli teď nějaký senior-důchodce rekreantům poskytoval ubytování a opravdu řádně vedl listinnou evidenci, tak teď mu všechno určitě zjednoduší nějaká elektronická evidence. (Právě k jednomu takovému staršímu pánovi jezdím s partnerkou každoročně na dovolenou. Živě si představuji, jak s provozováním ubytování, až se dozví o nových povinnostech, jako poctivec skončí.)

Ubytovatelům má systém také přidělit registrační číslo, za každé zařízení jedno. Informace by pak registr automaticky odesílal příslušným orgánům. Například Český statistický úřad by díky většímu přehledu o ubytování přes online platformy lépe vyhodnocoval turistiku v zemi. Aha, to je velmi důležitá funkce státu (samozřejmě ironie).

Mezi údaje zapisované do registru bude patřit např. parcelní číslo pozemku, na němž se nachází ubytovací zařízení. (Jakoby nestačil katastr nemovitostí.) Ubytovatel dále zapíše do registru o ubytovacím zařízení datum jeho dočasného uzavření, předpokládaného opětovného zprovoznění a skutečného opětovného zprovoznění. Velký Bratr prostě musí vědět o všem, že? Hlavně ale bude možné různá opomenutí sankcionovat při kontrolách.

Co dostává rekreant od obce za odvedený místní poplatek?

Na poplatcích z pobytu, které turisté hradí v hotelech či penzionech, loni v roce 2023 obce v Česku vybraly 1,46 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022 příjem z tohoto poplatku vzrostl o 34 procent. Jenže to je jen kvůli tomu, že maximální výše poplatku, kterou si určují obce, stoupla z 29 na 50 Kč.

Když byly tyto změny legislativně připravovány, informovali jsme vás v předstihu v článku Za ubytování si připlatíte. Nejen v lázních, na rekreaci i za ubytování přes Airbnb.

Nejde-li však třeba o lázeňské město, kde se toho pro návštěvníky zpravidla dělá hodně, tak mi při 2týdenní rekreaci řekněme páru přijde maximum 1400 Kč (odvedených ne ubytovateli, ale obci) hodně peněz, za které ve skutečnosti rekreant nic nedostává. Tyto peníze nejsou příjmem třeba značkařů z Klubu českých turistů. Financují se jimi např. zcela přežitá a zbytečná Informační centra.

Opravdu neznám žádný rozumný důvod jejich existence v době, kdy má většina rekreantů přístup na internet přímo z mobilního telefonu, stejně tak je Wi-Fi příjem internetu v ubytovacím zařízení standard. Proč se chodit někam ptát do informačního centra, když si lze všechno pohodlně zjistit z mobilu v hospůdce během oběda nebo večer v ubytovacím zařízení? A kdo vlastně jezdí na dovolenou někam do regionu, o kterém vůbec nic neví? Opravdu lidé plánují zábavu a výlety až na místě a nezamýšlí se nad programem dovolené dopředu již doma? A provozovatel ubytování jim také neporadí?

Jaké peníze navíc očekává stát a jaké očekává pro obce

Nový elektronický systém by prý měl přinést navýšení výběru poplatku z ubytování o 322 milionů korun. Výběr daně z příjmů má prý narůst o 216 až 792 milionů Kč. To je docela velký interval.

Nestřílí náhodou úřad tyto částky takříkajíc od boku? Pokryje zvýšený výběr daně aspoň náklady na provozování onoho registru eTurista? Když se předpokládá nějaký zisk státu, obvykle bývá výrazně nižší. A neměl by už pomalu vzniknout také třeba registr registrů?